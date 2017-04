LANCEMENT DE WI-FI MAURITIUS : Nous sommes au centre d’une révolution numérique, a déclaré Pravind Jugnauth

Le Premier ministre, Pravind Jugnauth, était présent hier à Mauritius Telecom pour le lancement de 350 Wifi Hotspots sous le projet Wi-fi Mauritius. Les premiers à en bénéficier sont les centres communautaires, les centres de jeunesse et des bureaux de poste. Les régions de Port-Louis, Rivière-des-Anguilles, Beau-Bassin, Rose-Hill, Bambous, Flacq et Mapou ont été relayées en direct.

Le CEO de MT, Sherry Singh, a laissé entendre que 200 personnes pouvaient être connectées simultanément dans 250 zones Wi-fi, et ce dans un périmètre de 50 m à une vitesse de connexion de 2 mégabits par seconde. Pour avoir accès à la Wi-fi gratuitement, il faut sélectionner le réseau Wi-fi Mauritius, puis composer son numéro de téléphone et son code PIN qui sera envoyé par SMS. Tous ceux et celles disposant d’un numéro de téléphone mobile, qu’ils soient clients de Mauritius Telecom (Orange) ou d’autres opérateurs téléphoniques, peuvent avoir accès gratuitement à l’Internet via les Wifi Hotspots. Ce moyen d’opération offre une vitesse de connexion élevée à l’Internet, via le réseau fibre de Mauritius Telecom. Le système est entièrement sécurisé et un filtrage interdit l’accès aux sites obscènes et illégaux. Ce projet, longtemps imaginé par Pravind Jugnauth, a hier porté ses fruits grâce à la collaboration de la Mauritius Telecom. Le PM a par ailleurs évoqué lors de son discours un troisième câble sous-marin à fibre optique, tout en formulant le souhait que d’ici fin décembre toutes les bornes en activité auront doublé. « C’est une étape accomplie dans notre vision de transformer Maurice en une économie digitale. Nous sommes au centre d’une révolution numérique », a affirmé Pravind Jugnauth, en soulignant que lorsqu’il était ministre des Technologies, « j’avais ce rêve de démocratiser l’accès à la technologie et à la connectivité ». Et d’ajouter que Maurice sera prochainement dotée de 600 bornes Wi-fi. « Dans le Budget 2016-17, j’ai annoncé 250 spots Wi-fi supplémentaires, cela fera un total de 600 zones Wi-fi. Le pays deviendra une île numérique ».

Pour sa part, Sherry Singh a mis en exergue le volontarisme de Mauritius Telecom, qui, dit-il, « aidera les Mauriciens au bas de l’échelle sociale à progresser dans la vie ».

Un numéro de téléphone gratuit, le 8905, est là pour aider à accéder à la Wi-fi. Pour plus de renseignements, consultez www.wifimauritius.mu, qui vous indiquera également où se situent les 350 Wifi Hotspots.