LAND DRAINAGE AUTHORITY BILL: L'absence de pouvoir de l'autorité déplorée par l'Opposition

Les débats sur le Land Drainage Authority Bill ont été ajournés hier peu après 23h sur une proposition du Deputy Chief Whip, Ravi Rutnah. Outre l'intervention de ce dernier, il reviendra à Adrien Duval d'intervenir avant que le Premier ministre, Pravind Jugnauth, ne résume les débats mardi prochain.

Une douzaine de parlementaires ont participé aux débats hier après-midi, notamment Toolsyraj Benydin, Rajesh Bhagwan, Osman Mahomed, Sudesh Rughoobur, Eddy Boissézon, Roubina Jadoo-Jaunbaccus, Alan Ganoo, Raj Dayal, Kavi Ramano, Kalyan Tarolah, Thierry Henry, Raffick Sorefan, Danielle Selvon, Sharvanand Ramkaun, Abbas Salim Mamode. Le nom du ministre de l'Intégration sociale, Alain Wong, figurait sur la liste des derniers orateurs, mais il semblerait qu'il ait décidé de ne pas intervenir.

Les PPS étaient à l'honneur hier dans les rangs de la majorité pour débattre sur ce dossier dans lequel ils sont très engagés dans le cadre de leurs fonctions. Roubina Jadoo-Jaunbaccus, qui a favorablement accueilli le texte de loi, a observé que, malgré le rapport entre Domah et Gibbs sur ce problème, « rien n'a été fait par l'ancien gouvernement ». Elle s'est appesantie sur les travaux en cours à Port-Louis observant que, dans beaucoup de cas, « ils ont été entrepris après consultations avec les habitants des régions concernées ».

Alan Ganoo, lui, a fait comprendre que l'importance d'une autorité responsable des systèmes de drains à travers le pays se faisait sentir depuis longtemps. « Différents gouvernements se sont penchés sur la question et il s'agissait surtout de savoir quelle forme devait prendre l'autorité concernée. » Il a aussi parlé des différents rapports effectués dans le sillage des inondations qui avaient fait des victimes et qui ont déjà identifié les différents “black spots” à travers le pays. Le problème des drains, affirme Alan Ganoo, découle de l'urbanisation rapide et non planifiée, des travaux de mauvaise qualité. Et d’estimer que « des erreurs grossières et catastrophiques ont été commises ». Il s'est longuement appesanti sur un rapport publié en 2003, alors qu'il était ministre des Services publics, et qui avait été rendu public avant de dénoncer l'absence d'un plan d'ensemble. Si les causes des problèmes ont été identifiées, « l'insuffisance des fonds consacrés est évidente ».

Alan Ganoo poursuit : « Si l'intention est bonne, l'autorité risque de ne servir à rien car elle n'a aucun pouvoir pour assurer que les 'guidelines' soient mises en œuvre. Or, le système de drains et d'évacuation des eaux est un problème d'ordre national. Il suffit qu'il y ait deux jours de pluie pour que Port-Louis soit paralysé. Il est temps de mettre un terme à ce genre de choses. » L'ancien ministre de l'Environnement Raj Dayal s'est pour sa part appesanti sur les mesures prises alors qu'il était ministre.

De son côté, Kavi Ramano a souligné l'importance d'appréhender le problème de drains et d'évacuation des eaux de manière plus large. « Ce problème concerne plusieurs ministères, dont ceux des Terres, de l'Agriculture, de l'Environnement, des Services publics et des Infrastructures publiques. » Il a déploré qu’aucun des ministres de tutelle ne figure sur la liste des orateurs sur le texte de loi concernant les drains. Kavi Ramano a rappelé que la topographie et la géologie doivent être prises en compte dans le cadre d'un plan d'action national concernant les drains. Il a observé que les routes sont construites sans considérer ces problèmes et a cité l’exemple de la route Phoenix-Verdun qui n’est pas étrangère à l'évacuation des eaux. Il a également cité les cas de plusieurs morcellements qui ont été créés sans prendre en compte le problème d'évacuation des eaux. Ce qui explique, dit-il, les inondations. Kavi Ramano a lui aussi dénoncé l'absence de pouvoir de la Land Drainage Authority.

Danielle Selvon, elle, a insisté sur l'importance d'un mécanisme de consultation de manière à ce que les habitants concernés soient partie prenante dans l'exécution des travaux, comme ceux de la création des drains.

Raffick Soreefan a pour sa part favorablement accueilli la création de l'autorité estimant qu'elle sera en mesure de faire la coordination avec toutes les institutions et les organisations concernées.

Salim Abbas Mamode, ancien PPS, a déploré que les autorités locales ne soient pas partie prenante dans l'entretien et la création des drains « alors qu'elles disposent du personnel nécessaire pour le faire ». Il a aussi estimé que le ministère de l'Éducation doit également jouer un rôle dans la mesure où il est important d'éduquer les enfants au plan environnemental. Et d’évoquer des problèmes occasionnés par l'absence ou l'élimination des drains lors des constructions à Port-Louis. Les débats se poursuivront mardi prochain.

RAJESH BHAGWAN: « On a besoin d'une Water Preservation Authority »

Plus qu'une Land Drainage Authority (LDA), le pays doit se doter d'une Water Preservation Authority(WPA), a souligné le député de l'Opposition Rajesh Bhagwan au Parlement hier, lors des débats sur l'institution de cette première instance. Le député du MMM s'est aussi appesanti sur les moyens nécessaires à pourvoir à cette nouvelle instance en vue d'une mise en opération.

Pour Rajesh Bhagwan, des mesures d'adaptation pour répondre aux effets du changement climatique sont cruciales; d'où l'importance d'adopter des meilleures pratiques internationales dans le cadre de la réalisation du Land Drainage Program. Cependant, poursuit-il, vu que l'eau deviendra rare compte tenu des effets du changement climatique, il est nécessaire désormais de considérer les averses non comme une menace mais comme un défi à faire face et une opportunité pour la préserver. Avec cela en tête, affirme-t-il, « more emphasis is laid on integrated flood management which combines land resource management and water resource management so as to maximise benefits from these two resources while reducing at the same time disaster risks ». Selon lui, un Land Drainage Program – qui consiste à évacuer les eaux de surface vers les rivières, les canaux, les drains et la mer – est dépassé. « We need a Water Preservation Authority which operates on the principle of restoration and preservation of this invaluable asset », met-il en exergue.

Le député Bhagwan estime qu'il est tout aussi important de construire un réseau élargi de tout-à-l'égout pour préserver l'intégrité de nos aquifères. Il observe que des lacs, ruisseaux, eaux souterraines et lagons sont pollués et que cela deviendra un sérieux problème à l'avenir. Il recommande qu'il y ait un contrôle des eaux provenant des averses ou cyclones qui sont déversées à partir des sites de construction, ce qui constitue une importante source de pollution.

Rajesh Bhagwan devait auparavant noter que la question de land drainage était prioritaire sur le plan national suite aux inondations meurtrières de 2008 et celles de 2013. Cependant, « the country still lacks the much required holistic approach to land drainage and a sustained investment for the proper setting up of the required infrastructure ». Il observe que « the current vulnerabilities are to some extent, results of unsound development practices ».

Pour M. Bhagwan, la création de ces Quangos (Quasi-Autonomous Non-governmental Organisations) est devenue une panacée pour le gouvernement et il affirme que « par la suite, le gouvernement, lui-même, non satisfait de la performance de ces Quangos, prône leur privatisation ».

Par ailleurs, le parlementaire mauve déplore la mauvaise maintenance du réseau de tout-à-l'égout par les collectivités locales. Il estime que la mise en place de cette autorité sera une farce si les tâches ne sont pas attribuées comme il se doit et si l'autorité ne dispose pas des moyens requis pour opérer ; il s'agit de lui procurer les ressources financières, l'expertise technique, l'allocation des contrats dans la transparence à travers un appel d'offres, l'assurance de qualité et la maintenance.

Pour Rajesh Bhagwan, il ne faut pas attendre la création de cette institution et du Master Plan final pour réagir. Il rappelle que le rapport de l'audit pointe du doigt la mauvaise planification et le manque de contrôle dans bien des cas. Et de souligner aussi que nombreuses lois prévoient la construction et le maintien des drains ainsi que la préservation du réseau.

OSMAN MAHOMED: « La participation citoyenne est une nécessité »

Le député de l'opposition Osman Mahomed a estimé que « la participation citoyenne est une nécessité » dans la mise à exécution d'un Land Drainage Management Plan, car « les Mauriciens connaissent mieux que quiconque leur région ». Il intervenait hier au Parlement dans le cadre des débats sur la création d'une Land Drainage Authority.

Le député travailliste devait ouvrir son discours en évoquant les deux dernières inondations meurtrières que le pays a connues, soit en 2008 et 2013. Pour lui, « il n'y a pas de doute que les drains sont d'une importance capitale ». Et de déplorer le fait que le personnel des collectivités locales, recruté pour la maintenance des drains, « soit redirigé vers la collecte de déchets » chez les citadins. Il questionne ainsi le Premier ministre : « Shouldn’t the new authority be responsible itself for this core activity of upgrading or maintaining our drains and waterways ? »

En tant qu'ingénieur, le député Mahomed déplore que « nulle part les mots “design” et “supervision” ne soient mentionnés » avant d'expliquer « pourquoi il est important d'avoir un “strong body undertake the design or vetting and supervision of drain works” », citant ainsi comme exemples sa circonscription, soit le No 2 (Port-Louis Sud/Port-Louis centre). Osman Mahomed demande ainsi que certaines institutions, comme la Central Water Authority et la Waste Water Management Authority, soient incluses au même titre que la National Development Unit et la Road Development Authority. Pour le député travailliste, le projet de création de la Land Drainage Authority « ne démarre pas à zéro puisque de nombreuses études ont été faites dans le passé ». Aussi, selon lui, « it’s implementation time ! » Il lance un appel au Premier ministre pour « accorder une attention particulière » à Port-Louis.

BOISSEZON: « La LDA vient atténuer la crainte de la population »

La mise en place d'une Land Drainage Authority (LDA), attendue depuis longtemps, « vient atténuer la crainte de la population », a affirmé le ministre de la Fonction publique, Eddy Boissezon, lors de son intervention dans le cadre des débats sur la création d'une LDA au Parlement hier. Le ministre Boissezon a eu un mot spécial pour les parents des victimes des inondations meurtrières de 2008 et 2013. Il souligne « la nécessité d'avoir un plan directeur national » pour la mise à exécution des tâches et des responsabilités de cette institution car, observe-t-il, à Maurice, la National Development Unit (NDU) « se fonde sur le découpage électoral pour implémenter ses projets ». Il est d'avis qu'un plan directeur national favorisera l'échange d'informations entre les différentes autorités à tous les niveaux.

RUGHOOBUR: La présence d'un représentant du Ramsar Committee réclamée

Le député Rughoobur estime important qu'il y ait un représentant du Ramsar Committee sur le conseil d'administration de la nouvelle Land Drainage Authority. Il intervenait hier au Parlement dans le cadre de la création de cette nouvelle organisation para-étatique. Le député Rughoobur déplore qu'aujourd'hui encore les « wetlands are being filled ». Selon lui, de nombreux projets ont été concrétisés sur les « wetlands ». D'où la nécessité, dit-il, « d'avoir un représentant de Ramsar sur le board ». Il demande aussi à ce que la loi prévoit « une visite des autorités au sein des propriétés privées pour vérifier que les “wetlands” ne sont pas obstrués par des constructions ».

BENYDIN: « La LDA n'est pas une question politique »

Le député de la majorité Toolsiraj Benydin estime que la création d'une Land Drainage Authority « n'a rien à voir avec la politique » mais « relève d'une question de sécurité et de bien-être de toute la population ». Il intervenait hier au Parlement dans le cadre des débats sur la mise en place de cette nouvelle institution. Toolsiraj Benydin est ainsi d'avis qu'il « n'y aura en aucune façon un doublon des travaux effectués par d'autres organismes », ajoutant « ne pas comprendre pourquoi certains l'affirment ». Il s'est longuement appesanti sur la nécessité de canaliser le surplus d'eau de pluie vers les rivières et la mer tout en mettant l'accent sur l'importance de traiter les eaux usées en provenance des foyers et des industries. Dans le même temps, il a déploré le fait que « des Mauriciens utilisent les berges des rivières et autres espaces libres pour y déverser leurs déchets, comme de vieux matelas ».