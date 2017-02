LANGUE MATERNELLE - JOURNÉE MONDIALE : Alain Ahvee (LPT), « La langue kreol est un géant traité comme un nain »

« La langue kreol est un géant traité par l’État comme un nain. Il y a un manque de volonté politique. » C’est ce qu’estime Alain Ahvee, de Ledikasyon pou Travayer (LPT), qui s’est exprimé dans le sillage de la Journée mondiale de la Langue maternelle, observée chaque 21 février. Selon lui, alors que le kreol est la langue maternelle de 95% de la population, il est relégué à une matière optionnelle en milieu scolaire. Le porte-parole de LPT reconnaît toutefois qu’il y a eu une « certaine avancée », notamment au niveau de l’éducation, depuis 2012. Il souligne la position de l’Unesco, qui prône l’utilisation de la langue maternelle pour davantage de progrès chez les scolaires.

« Il y a beaucoup d’avantages à utiliser la langue maternelle comme médium d’enseignement », fait d'emblée ressortir Alain Ahvee, qui s’appuie sur plusieurs recherches effectuées par des experts en la matière depuis déjà de nombreuses années. Il poursuit : « Ces études ont démontré que l’utilisation de la langue maternelle aide les enfants à progresser plus vite. C’est d’ailleurs la position qu’adopte l’Unesco. La directrice, cette année, met l’accent sur la langue maternelle et le multilinguisme basé sur la langue maternelle. Il va sans dire qu’aujourd’hui, c’est un avantage de connaître plusieurs langues. Mais le meilleur moyen de bien assimiler d’autres langues, c’est de passer d’abord par la langue maternelle, d’être instruit dans sa langue. Les études ont prouvé que l’apprentissage d’autres langues est plus efficace quand on a consolidé ses bases en langue maternelle. Selon les linguistes, si vous utilisez une langue comme médium, il faut compter huit ans d’apprentissage de cette langue. Or, à Maurice, on fait le contraire. Nous entrons directement dans les langues étrangères. Selon les experts, plus longtemps vous vous instruisez dans votre langue et mieux c’est. »

Si Alain Ahvee reconnaît qu’il y a eu une « certaine avancée » au niveau de l’éducation, surtout depuis l’introduction du kreol comme langue optionnelle en milieu scolaire en 2012, cette décision de l’État « est limitée ». Les pédagogues, dit-il, demandent qu’elle soit utilisée « comme médium d’enseignement pour tous les enfants, mais le gouvernement n’en a fait qu’une matière optionnelle pour certains ». Il reconnaît encore que l’introduction du kreol à l’école a donné lieu à l’établissement d’une graphie pour cette langue, ce qui est un progrès. « Nous avons eu une graphie de la langue kreol en 2011, un livre de grammaire et, ensuite, au MIE, a été institué un département qui assure la formation des enseignants de kreol. Par ailleurs, un certain nombre de parents se sont familiarisés avec les manuels. L’année dernière, environ 15 000 élèves avaient appris le kreol », indique Alain Ahvee. Ce qui démontre, selon lui, qu’aujourd’hui, « nous avons désormais les outils permettant d’étendre l’utilisation de cette langue chez les Mauriciens dans d’autres sphères », à l’instar de l’Assemblée nationale. « C’est une absurdité que les débats retransmis à la télé soient en anglais. Combien de personnes comprendront ? Il faudrait que les députés aient le choix d’intervenir dans les débats en kreol, en anglais ou en français. C’est le rôle de l’État de contribuer à l’avancement de cette langue. Depuis l’indépendance, l’État n’a eu de cesse de freiner son développement. Par moments, on l’a juste toléré en acceptant que les enseignants l’utilisent dans leurs explications. Mais ce n’est pas là la solution », estime Alain Ahvee.

Il dit également noter que « le peuple mauricien aime cette langue ». Il poursuit : « On l’utilise dans le domaine artistique. On la soigne dans la musique, au niveau des œuvres littéraires. Il y a aussi des concours littéraires en kreol. » Mais, note-t-il encore, « les communiqués émis en kreol par la plupart des ministères ne respectent pas l’orthographe officielle ». Et d’ajouter que LPT a organisé des cours d’orthographe. « Les publicités écrivent toujours ‘nu’ au lieu de ‘nou’. Nous sommes flexibles sur certains mots, mais il faudrait suivre l’orthographe officielle. » Notre interlocuteur rappelle que LPT dispense en collaboration avec l’Open University un cours sur l’écriture du kreol.

Il reste du progrès à faire dans plusieurs domaines, poursuit-il, à l’instar des plaintes reçues aux postes de police. « Les plaintes sont retranscrites dans un kreol approximatif. Le problème vient d’un manque de volonté politique. Il faudrait augmenter la pression sur les autorités. Il faudrait aussi un meilleur encadrement des enseignants de kreol au niveau du MIE et sensibiliser les parents quant à l’importance de la langue maternelle. »

Les parents, ne sont-ils pas toujours réticents à l’utilisation du kreol à l’école ? « Nous avions fait un sondage en 2009 par le biais de Sofres et plus de 50% des parents s'étaient dits en faveur du kreol comme médium d’enseignement. En outre, il y a des parents qui ne sont pas au courant de ce que tout cela implique. Adopter le kreol comme médium d’enseignement implique que les papiers d’examens de maths, sciences et autres ‘content subjects’ soient en kreol. Ils ne sont pas au courant des avantages. »

Dans le cadre du 40e anniversaire de LPT, cette année, une série de publications seront lancées prochainement alors que l’association poursuit avec ses cours d’alphabétisation, lancés samedi dernier.