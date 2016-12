LANGUE TÉLOUGOUE : Une délégation indienne à Maurice

Une délégation de cinq personnes comprenant Subbareddy Adapala, cinéaste, R.M. Umamaheshswara Rao, journaliste chez ‘Andhra Jyoti’, quotidien très demandé à Andhra Pradesh, Vishnu Priya, écrivaine, employée de banque et activiste des droits de la femme, Raagaleena Vishnuma (10 ans), vocaliste carnatique et S. V. Ramesh, un éminent linguiste télougou est venue se rendre compte des stratégies utilisées par les Mauriciens pour préserver, protéger et promouvoir la langue, la culture, les arts et les traditions télougoues à Maurice.

Les délégués qui viennent de différentes régions de l’aire télougoue au sud de l’Inde, a passé cinq jours, du 25 au 29 novembre, à visiter les institutions du pays engagées dans ce domaine. Armé d’une vidéo caméra professionnelle HD, le cinéaste S. Adapala a saisi des images et réalisé des vidéos films sur des activités et des artefacts qui seront archivés aux fins des travaux d’analyse qui permettront de décrypter l’évolution de la langue télougou à Maurice et d’en dresser un état des lieux.

Au début de son séjour, la délégation a été au Sri Saraswati Alayam à Piton où elle a noté que le rôle de la famille est vital pour la survie de la langue. En effet, tous les jeunes qui étudient le télougou à l’école attachée au temple sont encouragés à le faire par leurs parents, et cela même si les apprenants doivent le faire jusqu’à 9hres du soir. C’est à ce prix que la langue se préserve et, si les choses se présentent bien, sera transmise à la génération suivante.

Des membres de plusieurs associations télougoues du nord ont convergé vers Piton à cette occasion pour faire la démonstration de ce qu’ils font pour garder vivantes les traditions. Une académicienne, Mlle Varsha Appadoo, a fait l’historique des efforts fournis par les ancêtres pour perpétuer la célébration du ‘Ramabhajana’ en hommage à Ram, l’avatar de Vishnu. De son côté, le prêtre en charge, Anil Acharya, a accompli les rituels védiques d’usage en invoquant la déesse Saraswati, en s’accompagnant des chants dévotionnels appropriés en télougou.

Une danse traditionnelle a été exécutée autour de la grande lampe par les jeunes dames du temple sur l’air d’un chant dévotionnel en télougou de Kancharia Gopanna Bhadrachala Ramadasu. Un membre de la délégation, Sri S.V. Ramesh, s’est adressé à l’auditoire comprenant quelque 500 personnes pour les exhorter à continuer d’être des porte-flambeaux de la tradition télougoue comme elles le font déjà si bien. Le tout a été couronné par un diner traditionnel avec au menu des délices et des douceurs de la cuisine télougoue.

La délégation reviendra dans le nord pour rencontrer M. Somanah Somiah à Rivière du Rempart. Cet érudit de la langue télougoue a fait état de l’époque, maintenant révolue, où les ressources limitées freinaient la propagation de la langue et de la culture télougoues.

Cap ensuite sur le rï Prasanna Vënkatëswara Dëvasthänam à La Laura, Saint Pierre où les délégués ont été agréablement surpris par la ferveur des dévots, leur attachement aux traditions et leur zèle à partager les valeurs humaines avec les jeunes. Après l’ablution rituelle traditionnelle au temple la délégation a rencontré de nombreux dévots qui se sont volontiers soumis à un exercice de questions-réponses.

Dans les places fortes de l’Est

De La Laura les délégués se sont dirigés vers l’Andhra Janananda Sahaya Sangham, Sri Visnu Alayam à Circonstance où ils n’ont pas voulu croire leurs oreilles “on listening to very old Telugu songs, poems and old stories” et en entendant de nombreuses personnes âgées “having conversations, songs, folkloric songs and lulabies in Telugu.” Cette partie folklorique a été suivie d’un “sumptuous traditional breakfast as per the Telugu tradition mixed with the local mauritian touch of GÄTEAU PIMENT & SAMOSSA prepared by Mrs. Ema Appadoo.”

Quittant Circonstance, la délégation est allée à la rencontre des élèves et des enseignants (Shyama, Nishita, Padma et Vanitha) au Rajiv Gandhi Government School (RGGS) à Centre de Flacq. Elle découvre alors que l’une des méthodes utilisées pour enseigner le télougou est la poésie, celle écrite par Vemana, un célèbre poète télougou dont le livre “Vemana Satakam” (la poésie de Vemana) est mondialement connu en milieu télougou. Les délégués découvriront avec bonheur que l’attachement au parler télougou à Maurice est tel que l’on peut se permettre de conclure que l’avenir de cette langue est assuré pour au moins une génération.

Emissions sur TORI et la MBC

Au RGGS, les étudiants de télougou étaient des centaines, tous enchantés de pouvoir “sing chant and talk in Telugu.” C’est volontiers qu’ils ont récité des poèmes, exécuté des chants et répondu à des questions en télougou. Les enseignants ont ensuite animé une classe en télougou avec le ‘Vemana Satakam’ en vedette.

La délégation a eu le privilège d’un entretien exclusif avec Sri Sanjiva Narasimha Appadoo pour son émission Mauritius Telugu Talli Prama sur TORI (‘Telugu Live on Radio Internet)’ d’une durée d’une heure et quinze minutes portant sur les modalités entourant la promotion de la langue et de la culture télougoues à Maurice. L’émission eut un écho international via Skype: “Many aspects of Telugu in the past, the language, literature, arts, social, cultural heritage, religion, spirituality, folk, drama, story, artistic creativity were discussed. As that was live around the world, many listeners called through SKYPE and expressed their opinions.”

Au sud-est et aux Instituts: MGI et RTI

Sri Sanjiva Appadoo a aussi animé une table ronde sur le plateau télévisé de la MBC avec la participation de la délégation étrangère autour du thème “Keeping Telugu Language and Culture in a Foreign land”. D’autre part, Sri Rajendra Appalasawmy a accueilli cette dernière en direct pour son émission radiophonique à la MBC Sampradaya Sammelanam.

C’est à Beau Vallon au sud-est, au Sri Simadri Appanna Devalam, le berceau du patrimoine télougou à Maurice, que les délégués rencontrent une autre communauté télougoue très engagée dans la promotion culturelle et linguistique, à l’instar d’Appa Sarojini Appadoo, “a giant of the Telugu community in Mauritius”. Dans le village voisin, Mahébourg, ils ont affaire avec une icône, Mme Bhagya Appadoo qui leur refile une mine d’informations: “Another giant in the field of religion, spirituality and Telugu customs, traditions and culture, Mrs. Bhagya is an exponent in singing in Telugu starting with the birth of a baby with all its folkloric songs in Telugu. That lady relates in Telugu various stories and the different ways and means that the Telugu people elicited relative to behaviour, respects and chanting of verses from the Rämäyaña, Bhagavad Gïta and Telugu poems.”

La délégation a été informée de la situation au niveau des écoles secondaires à la suite d’une rencontre avec M. Sanjiva Narasimha Appadoo: “A meeting in respect to the teaching and learning of Telugu was held with Mr. Sanjïva Narasimha Appadoo, Head of Telugu teaching Department of Secondary Schools at Mahätmä Gandhï Institute and Rabindranath Tagore. Telugu being an ancestral language to the Telugu speaking of Mauritius, the students are being taught with the second language methodology. Teaching Telugu literature at upper secondary level seems to be very difficult unless and until there is a full mastery of Telugu language. Some other problems such as exposure to Telugu language outside the classroom situations, more textbooks availability and regular exchange programme among students and educators will surely enhance the learning of Telugu in Mauritius.”

La veille de leur départ, dans la matinée, les délégués ont rendu des visites de courtoisie au Président p.i. et Vice- Président de la République, S.E. Paramasivum Pillay Vyapooree, avec un bel échange sur la promotion de diverses cultures indiennes, à la directrice générale du MGI/RTI, Mme S. Gayan, au ‘head of Quality Assurance’, le professeur associé Dr G.L. Reddy, et au président de la ‘Telugu Speaking Union’, Dr Ramsamy Appadoo. A l’heure du déjeuner, ils ont été reçus pour un ‘lunch discussion’ à Port-Louis avec les responsables du ‘Telugu Saamskrutika Nilayam’ dont le président, M. Narainsamy Sanyasi.



Visites de courtoisie et cap sur la Malaisie

Le lendemain, dans la soirée, avant de prendre l’avion pour la Malaisie, les délégués étaient au siège’ du Telugu Saamskrutika Nilayam’ (TSN) à Rose-Hill pour une activité dévotionnelle suivie d’un ‘farewell’. Ils y avaient déjà été le dimanche précédent pour cérémonie rituelle dite Sri Satya Sai Paduka Panchamruta Ushnodaka Mangala Mahabishekaahotsavam’ organisée par le ‘Sri Satya Sai International Organization Regional Upper Plaines Wilhems/Black River.

En Malaisie, la délégation sera reçue par la Telugu Association of Malaysia pour un camp réunissant tous les étudiants de télougou de la Malaisie.

Le classique ‘Vemana Satakam’

L e recueil de poésie “Vemana Satakam”, un classique qui compte parmi les manuels les plus populaires utilisés dans l’enseignement de la langue télougoue de par le monde, est souvent cité dans le Tejamu News, périodique en circulation dans le milieu télougou local. Dans son numéro 44, le Tejamu News cite un des poèmes du recueil sous la rubrique ‘Poems with Morals’. Nous en donnons les trois versions (télougoue, anglaise et kreole):

Adavi tiruga jikka dakasamunaleda

Avani tirthayatralandu ledu

Odalu suddhicesi odayani cudara

Visvadabhirama vinura Vema!

------

You will not meet with Lord Shiva either by roaming in the forest or by looking at the sky, or even by going on pilgrimage. You must cleanse your mind and body to see the “paramatma” – the great soul within.

------

Nou pa pou joine Bondieu en promenant dans la foret, mem pa en regardant dans le ciel, et mem pa si nou ale en pèlerinage. Nou bisin purifier nous le corps et nous l’esprit, et guette le “paramatma” dans nou mem.

Yogi Vemana est considéré comme un modèle de respectabilité, de fidélité aux traditions et de tout ce qui fait de la personne un etre idéal. Ayant pour habitat la seule nature, il est aussi le ‘Digambara’ qui a pour habit le ciel. Une statue monolithique de lui taillée dans un seul bloc de pierre noire se dresse sur les rives du grand lac Hassan Sagar à Hyderabad dans l’état duTelangana. Yogi Vemana est vénéré lors de toutes les rencontres sociales du sud-est de l’Inde.

Vocaliste carnatique à 10 ans

Raagaleena Vishnuma (10 ans), la benjamine de la délégation, a émerveillé les Maurfciens par ses qualités vocales. Elle a chanté un sublime ‘Varaveena’, une prière à la déesse Saraswati.

La toute jeune artiste étudie la musique carnatique depuis deux ans à Tirupati, Andhra Pradesh, aux pieds du Dr Jayashi Ramasawmy, chargée de cours au Sri Venkateswara Music College.