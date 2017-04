À L'ASSEMBLÉE NATIONALE : MSC, Repère d'agents politiques ? 

L'actuel board du Mauritius Sports Council (MSC) est-il un repère d'agents politique du pouvoir en place ? Si à cette question le ministre de la Jeunesse et des Sports, Stephan Toussaint, a répondu par la négative mardi dernier à une interpellation du député Franco Quirin, par contre, la vérité est tout autre. En effet, l'origine de la question du député MMM était sur la composition du board du MSC et les allocations de sa présidente et de ses membres. Dans une réponse des plus brèves, le ministre de la Jeunesse et des Sports a indiqué d'une part que des actions ont été entreprises pour renouveler la composition du board du MSC en vertu de la section 16 (2) de la Sports Act 2016 et, d'autre part, pour que la présidente, Sarah Rawat Currimjee, obtienne des allocations mensuelles de Rs 25 000 et les membres du board Rs 890 par séance.

Si la présidente de l'Assemblée nationale a stoppé le député mauve dans l'élan concernant la question de savoir si c'est cette même Sarah Rawat Currimjee qui est conseillère spéciale au bureau du Premier ministre, par contre, tel n'a pas été le cas à la question de savoir si le ministre compte faire de la place à des personnes issues du mouvement sportif au lieu de nommer uniquement des agents politiques. « Je peux dire que l'honorable membre a tout à fait tort. Ce n'est pas le cas », a répondu le ministre.

Toutefois, tout laisse croire qu'on peut mettre en doute la réponse du ministre puisque, selon les documents qu'il a lui-même fait circuler après sa réponse à l'Assemblée nationale, nous constatons que la composition de l'actuel board du MSC n'est pas un reflet du mouvement sportif mauricien. Hormis Sarah Rawat Currimjee— qui a eu une carrière de sportifs et qui, valeur du jour, s'est convertie dans la politique en raison des postes hautement politiques qu'elle occupe au PMO—, le reste des membres, tous nommés par Yogida Sawmynaden, ne sont que des agents politiques.

Sports Act 2016

La situation des entraîneurs reconsidérée

« The proposal along with those recevied form other National Sports Federations are presently being examined by officers of my Ministry and, if need arises, appropriate legislation would be made to take on board the valid ones », dixit Stephan Toussaint. C'est en fait la réponse donnée par le ministre de la Jeunesse et des Sports au député Franco Quirin, qui voulait savoir si le ministère des Sports est en présence d'une lettre demandant la révision de certaines sections de la Sports Act de l'Association mauricienne d'Athlétisme (AMA). Si dans un premier temps Stephan Toussait a déclaré ne pas être en présence d'une demande officielle de l'AMA, il s'est ravisé et a reconnu avoir effectivement reçu une correspondance de ladite fédération. Ce, lorsque le député mauve a évoqué ce document et aussi un atelier de travail organisé par l'AMA et auquel il a participé. Le ministre a fininalement confié qu'il est en train de considérer ces demandes. Attentons voir…

Ce mardi

Quatre questions à l'agenda

Le député du MMM et responsable du dossier sport au sein de ce parti revient ce mardi avec quatre questions à l'ordre du jour pour le ministre de la Jeunesse et des Sports. Franco Quirin veut savoir le nombre de cas qui se trouve devant l'Ombudsperson for Sports depuis janvier 2016 à ce jour, les conditions et les décisions qui ont été données. Les jeux de la CJSOI sont aussi une source de préoccupation pour le député mauve, qui voudrait savoir si une décision a été prise concernant l'utilisation des drapeaux nationaux des pays membres de cette instance lors des cérémonies de remises de médailles.

Le député cherche aussi à savoir si toutes les fédérations sportives à Maurice fonctionnent en conformité avec la section 4 (c) de la Sports Act et, aussi, si le MSC a pris la décision de stopper les séances publiques les samedis et dimanches à la piscine Serge Alfred.