L'ASSEMBLÉE NATIONALE: Le nouveau Sports Bill voté avec des amendements mineurs

C'est avec quelques amendements mineurs que le nouveau Sports Bill a été voté mercredi à l'Assemblée nationale, au terme d'un débat médiocre, frisant même dans certains cas le ridicule de la part de la dizaine de députés et ministres qui ont pris la parole. Plus armé et couplé d'une meilleure compréhension du texte de loi et des rouages du sport mauricien, le député mauve, Franco Quirin — seul du côté du MMM à participer aux débats — s'est démarqué lors de cette séance parlementaire, où il y avait unanimité au sein de l'opposition pour réclamer son renvoi. Dommage que le député Shakeel Mohamed a été privé du droit de la parole, sur une question d'arrangement avec le Whip. Sans doute la Chambre a-t-elle été privée d'une intervention de qualité comme ce fut le cas en 2013.

Le débat sur ce nouveau texte de loi, qui peut s'avérer dangereux pour le sport mauricien, n'a pas intéressé grand monde mercredi. Même Paul Bérenger a choisi de ne pas intervenir sur le texte de loi. Alors que son successeur, Xavier-Luc Duval, n'était vraiment pas dans son élément, 24 heures après avoir été nommé au poste de leader de l'opposition. Quant aux ministres, seule Leela Devi Dookun-Luchoomun a pris la parole. Autant dire qu'avec la décision de sir Anerood Jugnauth de reporter les débats sur le Prosecution Commmission Bill dans le sillage du départ du PMSD du gouvernement Lepep, c'était plus à l'heure des vacances. Autant dire que certains parlementaires ont marqué leur présence dans l'Assemblée nationale uniquement pour avoir le quorum.

Ce mercredi, il n'y avait pas grand monde à comprendre la gravité de la situation et les dangers que court le sport mauricien. Le silence de certain a expliqué bon nombre de choses. Toujours est-il que dans les argumentaires sur la loi que la majorité considère comme « novatrice », le ministre de la Jeunesse et des Sports, Yogida Sawmynaden a estimé que l'ancienne loi comportait des failles. Les fédérations, a-t-il soutenu, trouvaient difficile à mettre en application les dispositions de la loi. Il a notamment cité le cas d'une seule des 47 fédérations sportives qui est en conformité avec la loi.

De plus, a déclaré le ministre, depuis les deux ans qu'il est en fonction « I have also witnessed persistent conflicts, more often those related to personal interests among members of certain National Sports Federations. More surprisingly, I have noted that a few of them are being run as a family business. Avec pour conséquence, d'une part, qu'il régnait un tel désordre au sein d'une fédération que la participation des athlètes était compromise pour les Jeux des îles de l'an dernier ! Autre exemple qui fait l'actualité, celle d'une fédération, ou deux factions s'entre-déchirent pour régner au détriment des athlètes et du sport », avance-t-il. De ce fait, le ministre a dit venir avec ce nouveau projet de loi dans le but de rendre les choses plus pratiques et plus réalistes.

Pour ce qui est de la reconnaissance des fédérations, le ministre a semblé prendre les choses bien à la légère pour justifier sa décision. « S'agissant de l'enregistrement des clubs sportifs, la question qui mérite d'être posée est la suivante : quelle utilité peut avoir la reconnaissance des fédérations sportives déjà enregistrées auprès du Registrar of Associations, déjà affiliées avec leurs fédérations internationales respectives et reconnues par le ministère ? », s'est interrogé le ministre. C'est pourquoi il a rayé complètement dans sa nouvelle cette nécessité pour les clubs et les nouvelles fédérations d'avoir au préalable l'assentiment du ministère des sports avant d'aller chercher la reconnaissance du Registrar of Associations.

Envisaged as a last resort

Selon le ministre, cette nouvelle loi viendra donner une plus grande opportunité à la pratique du sport et à l'excellence. Il a, entre autres, mentionné l'amélioration de la gestion des fédérations, la facilitation des procédures pour que les fédérations soient en conformité avec la loi. Le ministre a également indiqué que la loi se penchera sur la question de conflit d'intérêts et reverra la modalité des élections.

Le ministre est revenu sur les pouvoirs offerts à un officier de son ministère, qui pourra dissoudre le comité directeur d'une fédération nationale. « The third provision stipulates that the Supervising Officer of the Ministry would be empowered to appoint a temporary committee to manage the Federation pending the election of a new Managing Committee within a time frame of 3 months ».

Le ministre a toutefois précisé que cette démarche est l'ultime recours en vue de régler les conflits au sein d'une fédération, qui freinent au développement du sport concerné. « I should hasten to add that this is only envisaged as a last resort to deal with persistent conflicts within sports federations. In first instance, the federations would have the possibility to set up a transitory committee or refer any dispute to the Ombudsperson for Sport or the Sports Arbitration Tribunal ». Et d'ajouter : « my Ministry cannot stand idle waiting for the situation to improve as such unhealthy situations impact adversely on the sport, athletes and relationships with stakeholders ».

Comme nous l'avions indiqué dans notre précédente édition, la nouvelle loi fait place à un statut pour les athlètes et la mise en place d'une nouvelle agence sous le MJS qui sera connue comme le National Council In Sports and Universities dans le but d'harmoniser les activités dans le secteur de l'éducation et de faire revivre les Jeux internationaux.

Pour conclure, le ministre a souligné que l'athlète mauricien a le potentiel de briller sur la scène internationale, comme le témoignent leurs performances dans les compétitions internationales. « Conscient de leurs talents, mon ministère met tout en œuvre afin de favoriser leur épanouissement. Ainsi, cette nouvelle loi régissant le sport vise à éliminer les obstacles qui freinent le développement du sport mauricien afin de lui redonner ses lettres de noblesse », a renchéri le ministre.

Intervenant très brièvement sur ce projet de loi, le leader de l'opposition et du PMSD, Xavier-Luc Duval, a d'abord souhaité que cet exercice soit renvoyé pour permettre une plus grande discussion sur les propositions faites. Il n'a pas manqué de souligner le fossé qui existe entre les athlètes et les dirigeants et que cette loi ne vient pas corriger.

LES INTERVENANT SUR LE SPORT BILL 2016

Xavier-Luc Duval (leader de l'opposition, PMSD)

Franco Quirin (MMM)

Alain Wong (PMSD)

Alain Aliphon (MSM)

Guito Lepoigneur (PMSD)

Leela Devi Dookun-Luchoomun (MSM)

Kalyan Tarolah (MSM)

Francisco François (OPR Rodrigues)

Soudesh Rughoobur (MSM)

Stéphan Toussaint (MSM)