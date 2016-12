LATE NIGHT SHOPPING À PORT-LOUIS : Grande déception des  marchands ambulants

Découragement: tel était le sentiment qui animait les marchands forains rencontrés à l’avant-veille de la Noël. À l’occasion, certains ont revêtu leurs habits de marchands de rue et ont occupé jusqu’à fort tard la rue Farquhar, leur lieu de prédilection, de même que les sites autorisés par la municipalité de Port-Louis.

Les nombreux marchands rencontrés, vendredi soir, avouent avoir envahi la rue Farquhar en raison de sa position stratégique car elle relie les deux gares routières, à savoir la Gare Victoria et celle du Nord à la Place de l’Immigration. Ils admettent l’avoir fait à leurs risques et périls et notent, par là-même, une certaine tolérance de la police. “Pendant la journée, nous devons jouer à cache-cache avec les autorités, le soir c’est une tout autre histoire”, avoue l’un deux.

Notre présence ne passant pas inaperçue, les marchands nous sollicitent pour donner leur témoignage. “Governman dominer. Dimoune ki ena kass ki viv bien dan Moris. Ti dimoune vinn pli povre ek sa gouvernman-là”, se plaint Rukaya de Vallée Pitot.

Pour les initiés, on note que contrairement aux années passées, les liasses de billets dans les mains des marchands ne sont plus aussi épaisses qu’auparavant. Rares sont ceux qui disent avoir investi dans des marchandises. “L’avenir est trop incertain. Le matin, nous devons quitter le lieu qui nous a été octroyé et portons les articles dans nos mains, arpentant plusieurs rues pour appâter les clients. Le risque de saisie est omni-présente”, confie Ahmad.

Pour un marchand qui est sorti de ses gonds, “la polis fer mari! Mem si li pe passe par la ler li ale lacaz li dir ou ramasser alor ki kan ena enn problem ou sollicite zot servis, zot gagn toupet repon ou ki pas zot sekter sa, telephone station”, sous l’approbation d’autres marchands visiblement dépités. Par contre, faute de clients, la plupart des marchands pliaient bagage aux alentours de 19h30.

Un tour au Ruisseau du Pouce permet vite de constater que les environs sont déserts. À 17h, un seul marchand remballe ses affaires. “Travay pas mars ditou, ki pou fer?”, dit-il, dégoûté. Il n’a pas plus d’espoir de travailler la veille de Noël car les gens ne sont pas au courant pas, selon lui, pour le late night shopping.

Parmi les rares personnes rencontrées à la Place de l’Immigration de Port-Louis, un couple de Vacoas confie avoir fait le déplacement spécialement pour les achats de Noël: “Nous n’avons pas vu de grandes choses mais l’essentiel était là.”

Plus loin, à la Place Decaën, l’ambiance était plus animée mais l’esprit de Noël n’y était pas. Pour les marchands rencontrés à l’extérieur, la déception est grande…