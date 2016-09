LAURÉAT DU CHAMPIONNAT MASCULIN D1 : Trou aux Biches Sharks, l'appétit vient en mangeant

En inscrivant pour la première fois leur nom au palmarès du championnat masculin de première division de volley-ball, les Trou aux Biches Sharks ont, semble-t-il, brisé un maléfice. Voilà une équipe qui s'est toujours contentée d'accessits au niveau des divisions inférieures avant son accession chez l'élite et qui se retrouve au sommet pour sa quatrième saison dans la cour des grands. L'appétit venant en mangeant, les Nordistes veulent voir désormais plus grand en brillant notamment au cours de la prochaine édition de la Coupe des clubs champions de la zone 7 fin novembre.

La belle aventure a débuté en 2008. Des jeunes de la localité, à l'instar de Pascal Maurer, Thierry Marie-Jeanne, Dany Jules ou encore Didier Maurer, ont cru en leur bonne étoile. L'équipe de volley-ball des Trou aux Biches Sharks, qui avait pris le relais à celle du football, se distinguait déjà avec une deuxième place acquise lors du tournoi régional l'année suivante. Un même rang occupé en 2B (2010) et en 2A (2011).

Les premiers lauriers étaient néanmoins acquis au cours de l'année suivante, avec un triomphe obtenu lors de la Republic Cup réservée aux équipes de deuxième division. Et surtout le visa chez l'élite décroché, malgré une nouvelle deuxième place derrière le Rivière du Poste VBC. En première division, les Trou aux Biches Sharks ne veulent pas jouer les victimes expiatoires.

« Nous avons voulu mettre toutes les chances de notre côté en retrouvant Akash Doobraz, qui avait évolué pendant une saison à Rivière du Rempart Star Knitwear, et en faisant appel à des joueurs talentueux tels que Gilbert Alfred et Stephane Moonisamy. De plus, Melchior Miniopoo avait consenti à diriger le groupe », se rappelle Olivier Ami, président de l'équipe.

Celui qui deviendra par la suite entraîneur de la sélection nationale masculine succédait ainsi à Kumansingh Chundunsing. Au fil des saisons, avec les venues successives d'Olivier Alfred et de Kevin Appigadu, cette formation n'a fait que grimper les échelons. Soit cinquième en 2013, quatrième en 2014, runner-up la saison dernière et la consécration cette année.

Reste que cette consécration, en balance par moments lors des play-offs, porte également la griffe de Dharmendra Gundowry, un entraîneur qui a donné au Faucon Flacq Camp Ithier VBC ses lettres de noblesse. « Je ressens beaucoup d'émotion. J'avais un énorme défi à relever en prenant les commandes de cette équipe et je suis heureux d'avoir réussi ma mission », avait-il déclaré à l'issue du sacre. Dans sa mission, il a pu bénéficier du soutien de Lindley Montille et Judex Chavry.

Le premier nommé, qui en est à sa troisième saison au sein de l'équipe, soutient que cette consécration s'avère être logique. « Avec un meilleur jeu d'ensemble, l'équipe a acquis plus de maturité. Les joueurs n'ont jamais baissé les bras et les commanditaires ont toujours cru en nous. Nous sommes tous très heureux de cette consécration et une place en finale de la CCZ7 sera comme une apothéose », fait-il ressortir.

Même si une performance notable lors de cette compétition régionale demeure également l'objectif d'Olivier Ami et de Dharmendra Gundowry, il n'en demeure pas moins que la situation financière n'est pas reluisante. « Nous bénéficions certes de l'apport de quelques commanditaires, mais nous continuons à frapper à d'autres portes. Avec des séances d'entraînement qui se dérouleront à la SSS Adolphe de Plevitz à Grand-Baie ou à la SSS Lady Sushil à Triolet, et des joueurs qui résident dans des régions différentes, nous avons besoin de Rs 3 000 par session », relate le président de l'équipe.

Toutefois, contre vents et marées, les Sharks veulent continuer à mener leur barque à bon port. Question de s'installer dans la durée au niveau du volley-ball local et de se faire un nom sur l'échiquier régional.

Effectif : Gilbert Alfred (capitaine), Olivier Alfred, Bryan Perrine, Stephane Moonisamy, Kevin Appigadu, Akash Doobraz, Sachindeo Busgeeth, Albrish Gundowry, Loic Spéville, Christopher Sophie, Pravin Ruckhunty, Gregory Maurer, Jeremie Alexandre et Michel Gentil.

Entraîneur : Dharmendra Gundowry

Assistants-entraîneurs : Lindley Montille et Judex Chavry