LAURENS WORLD SPORTS AWARDS 2016 : La Mauricienne Fabienne St Louis nominée au « World Comeback of The Year »

Le sport mauricien, en particulier le triathlon, est à l’honneur en ce début d’année. Fabienne St Louis est la toute première sportive locale qui fait partie de la liste très select des nominés au prestigieux 2016 Laurens World Sports Awards. Elle briguera les honneurs dans le Laurens World Comeback of the Year, aux côtés du légendaire nageur Michael Phelps entre autres, lors de la cérémonie annuelle le 14 février prochain à Monaco.

La liste des nominés dans les sept catégories à l’affiche, a été dévoilée mercredi. Les Laurens World Sports Awards ont été créés en 1999 pour des récompenses internationales décernées annuellement à des athlètes de différentes disciplines sportives qui ont brillé durant l’année.

Le Laurens World Comeback of the Year est attribué au sportif ou à l’équipe qui a surmonté les difficultés (blessure, maladie, adversité, déception ou échec) pour triompher sur la scène sportive.

On se souvient qu’à quelques jours des Jeux Olympiques de Rio, Fabienne St Louis avait ému le monde sportif en annonçant son cancer à la BBC. "Rio 2016: Mauritian athlete defies cancer to compete…" : cette nouvelle avait fait l’effet d’une bombe à Maurice, avec une interview de la Mauricienne en larmes mais qui s’accroche à sa maladie. St Louis s’était présentée au départ du triathlon mais avait abandonné après l’épreuve de natation.

Lors de cette soirée monégasque très relevée du 14 février prochain, on retrouvera le phénoménal Usain Bolt et le FIFA Footballer of the Year Christiano Ronaldo en quête de la palme de Sportman of the Year Award, ou encore la sprinteuse Allyson Félix dans le Sportwoman of the Year Award.

LES NOMINES

Laureus World Sportsman of the Year Award

Usain Bolt

Stephen Curry

Mo Farah

LeBron James

Andy Murray

Cristiano Ronaldo

Laureus World Sportswoman of the Year Award

Simone Biles

Allyson Felix

Angelique Kerber

Katie Ledecky

Elaine Thompson

Laura Kenny

Laureus World Team of the Year Award

Brazil men’s Olympic football team

Cleveland Cavaliers

Chicago Cubs

Mercedes AMG Petronas

Portugal men’s football team

Real Madrid

Laureus World Breakthrough of the Year Award

Almaz Ayana

Fiji men’s rugby sevens team

Iceland men’s football team

Leicester City

Nico Rosberg

Wayde van Niekerk

Laureus World Comeback of the Year Award

Ruth Beitia

Michael Phelps

Juan Martin Del Potro

Fabienne St Louis (Maurice)

Nick Skelton

Aksel Lund Svindal

Laureus World Sportsperson of the Year with a Disability Award

Ihar Boki

Omara Durand

Marcel Hug

Sophie Pascoe

Siamand Rahman

Beatrice Vio

Laureus World Action Sportsperson of the Year Award

Rachel Atherton

Pedro Barros

John John Florence

Chloe Kim

Kelly Sildaru

Tyler Wright