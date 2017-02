LAUREUS WORLD SPORTS AWARD: Fabienne St Louis parmi les stars

L'Académie des Laureus a récompensé mardi dernier les meilleurs acteurs sportifs de la planète lors de sa traditionnelle soirée à Monaco. Entre autres lauréats, le sprinteur jamaïcain Usain Bolt, qui est sacré pour la 4e fois sportif masculin de l'année (2009, 2010, 2013), égalant Roger Federer, Serena Williams et Kelly Slater. Chez les dames, c'est la gymnaste américaine Simone Biles (quadruple médaillée d'or à Rio) qui a raflé le trophée devant la Jamaicaine Elaine Thompson et l'Américaine Allyson Felix. Nico Rosberg, qui a mis un terme à sa carrière après son titre de champion en Formule 1, a été récompensé pour l'ensemble de sa carrière, et le nageur américain Michael Phelps pour le retour de l'année, catégorie où notre compatriote Fabienne St Louis était en lice.

La triathlète mauricienne n'a pas été primée certes, mais elle n'est toutefois pas passée à côté de sa soirée en posant aux côtés des plus grands sportifs, notamment le nageur Michael Phelps, l'athlète le plus décoré des Jeux olympiques. Wayde van Niekerk champion olympique du 400m au JO de Rio en août dernier et même « Salt Bae » en personne, le boucher turc devenu un phénomène viral sur la toile grâce à ses vidéos dans lesquelles on le voit découper et saler avec une classe folle de la viande.

« C'était vraiment un truc énorme. Je suis contente de l'avoir vécu au moins une fois dans ma vie. C'est cool mais pour moi ça reste des gens normaux qui ont accompli de très belles choses dans le sport. C'est top de discuter avec eux », nous a-t-elle déclaré. Faut dire que pour la St Valentin, Fabienne St Louis a été vraiment gâtée et elle ne risque pas d'oublier ce 14 février d'aussitôt.

Pour rappel, les Laureus World Sports Awards sont les prix les plus prestigieux de l'année sportive internationale. Les gagnants sont choisis par la Laureus World Sports Academy, le jury ultime du sport composé de 46 des plus grands sportifs et sportives au monde. Les bénéfices des Laureus World Sports Awards sont directement reversés à la fondation Laureus Sport for Good pour l'aider dans son travail. Depuis sa création, Laureus a levé 80 millions d'euros pour des projets qui ont amélioré la vie de millions de jeunes à travers le monde.

Le palmarès complet :

Sportif Masculin de l'Année : Usain Bolt (Jamaique – Athletisme)

Sportif Féminine de l'Année : Simone Biles (Etats-Unis – Gymnastique)

Equipe de l'Année : Chicago Cubs (Baseball – Etats-Unis)

Retour de l'Année : Michael Phelps (Etats-Unis – Natation)

Sportif Handisport de l'Année : Béatrice Vio (Italie – Escrime)

Moment sportif de l'année : l'équipe U12 de Barcelone qui console son adversaire japonais aux Junior Soccer World Challenge

Sportif de l'Année, sports d'action : Rachel Atherton (Etats-Unis – VTT)

Prix d'honneur pour l'ensemble de sa carrière : Nico Rosberg (Allemagne – Formule 1)

Prix pour l'Esprit du Sport : Leicester (Football – Angleterre)

Prix de la Bonne Action : Waves for Change (association qui aide les jeunes via le surf) / L'équipe des Refugiés aux Jeux Olympiques, Rio 2016

TRIATHLON SERIES 1 – AUJOURD'HUI: Les frères L'Entêté attendus au tournant

Après les championnats nationaux sprint le mois dernier, les triathlètes auront la possibilité de se mettre davantage dans le grand bain des championnats d'Afrique, qui se tiendront les 6 et 7 mai en Tunisie. En effet, aujourd'hui se tiendra la première course des triathlons séries à Poste Lafayette, dont le premier départ est prévu à 8h30. Cette compétition permettra surtout à quelques jeunes d'afficher leurs bonnes dispositions en attendant l'épreuve fatidique de sélection prévue le 9 avril au Morne.

En l'absence de Grégory Ernest et de Timothée Hugnin qui sont actuellement en France et en Afrique du Sud, les yeux seront rivés sur les Frères L'Entêté, Loïc et Laurent. Le premier nommé, qui a enlevé le titre sur sprint en janvier à Poste Lafayette, devra prouver que sa dernière performance n'était pas un coup de chance. Les participants de la catégorie junior auront à parcourir une distance de 750 m à la nage, puis enchainer avec l'épreuve de vélo (20 km) avant de conclure avec 5km de course à pied (c.à.p) alors que la course sera un peu plus corsée chez les seniors :1 500 natation (nat) - 40 km vélo – 10 km c.à.p.

Triathlon

Jeunes (400 m nat - 10 km vélo - 2,5 km c.à.p)

Juniors (750 m nat - 20 km vélo - 5 km c.à.p)

Seniors (1 500 m nat - 40 km vélo - 10 km c.à.p)

Duathlon

U9 (300 m c.à.p - 2, 5 km vélo - 300 m c.à.p)

U11 (1, 25 km c.à.p - 5 km vélo - 1, 25 km c.à.p)

Duathlon Open (2, 5 km c.à.p - 20 km vélo, 5 km c.à.p)