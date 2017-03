L'AVENTURE DU SUCRE : Trois regards, de multiples déclinaisons et même une première expérience…

Regards from Mauritius s'appuie sur les créations d'un aquarelliste, d'un photographe et d'un écrivain, mais ces trois regards de nomades sur le pays se déclinent finalement de multiples manières dans la salle des expositions temporaires de L'Aventure du Sucre. Le musée propose ainsi une expérience de réalité augmentée grâce à de petits films réalisés par Étienne Montille à Port-Louis, une première en milieu muséal à Maurice. Des originaux mais aussi leurs reproductions dans les dimensions et les formes les plus variées, une carte interactive pour s'amuser et des voix pour dire le chant d'une écriture talentueuse, tout cela offre le récit d'une île Maurice en mouvement dans le temps… jusqu'au 31 octobre.

La nouvelle exposition annuelle de L’Aventure du Sucre montre diverses possibilités qu’offrent les arts graphiques et la technologie pour mettre des créations visuelles en valeur. À côté des 43 originaux de l'aquarelliste Florent Beusse, le premier exemple frappant est cet agrandissement au format muséal d’une représentation du marché de Port-Louis. L'original tient sur une feuille de papier courante (A4), mais l'impression recouvre deux pans de cloison et le sol, créant un effet visuel très différent où la matière se dissout, laissant apparaître le moindre coup de pinceau, les jours laissés par le grain de la peinture sur le papier, comme si l'œuvre était en expansion, perdant parfois en densité selon le degré de dilution des couleurs…

L'ambiance de marché qui a été exécutée à la pointe du pinceau avec la minutie qui caractérise Florent Beusse s'apprécie essentiellement par le regard, l'émotion et la pensée, mais l'impression sur papier plastifié prend dans ce format géant une dimension corporelle et physique étrange. On entre en fait physiquement dans une réinterprétation de l'œuvre qui, en même temps qu'elle grandit, se dilate comme un souvenir évanescent. La démarche qui consisterait alors à se représenter l'ambiance du marché et tenter de se transposer mentalement dans cet espace devient ici plutôt une sensation physique diffuse, une trace sensorielle suggérée par l'artiste.

Images totales

Une autre expérience est proposée dès l'achat du ticket d'entrée avec les casques de réalité augmentée que l'on peut soit acheter, soit louer… Les hôtesses proposent au visiteur de télécharger un code QR sur son propre smartphone pour télécharger une application permettant de visionner quatre films très courts, réalisés par le photographe Étienne Montille sur le marché de Port-Louis et les rues avoisinantes. Il suffit ensuite d'insérer le téléphone dans le casque 3D et d'activer l'application pour vivre l'étrange illusion de véritablement se balader au cœur de Port-Louis.

Si vous levez la tête, vous verrez le plafond du marché ou le ciel, et vous pouvez tourner sur vous-même pour découvrir que l'image filmée a été réalisée à 360°, et que ce film offre donc une vision aussi totale que possible du lieu exploré. Comme ces images en mouvement sont proches du champ de perception de l'œil, on a également l'impression d'entrer soi-même dans les allées du marché, voire de se butter contre le badaud qui arrive devant vous sans vous regarder… Sauf que l'on n'y est pas et que cette personne est rentrée chez elle depuis belle lurette avec ses courses d'un autre jour.

Le coin dédié au marché de Port-Louis se situe dans la première partie de l'exposition, où sont accrochées 43 aquarelles de Florent Beusse, soit un peu plus que celles publiées dans l'ouvrage qu'il a sorti en 2014, aux côtés de dessins à l'encre de Chine. Ces derniers ne sont pas exposés ici mais certains d'entre eux sont visibles en diaporama. Habitant le Nord et travaillant à Port-Louis, l'artiste a naturellement davantage représenté ces régions que les autres, mais des vues des Plaines-Wilhems et des côtes ouest, sud et est sont également proposées, tant et si bien qu'une carte interactive, située dans la deuxième salle d'exposition, permet de jouer aux devinettes, histoire de réviser ses connaissances géographiques de base. En appuyant sur l'un des 40 boutons placés sur une carte sommaire de Maurice, sans toponymes, on actionne à l'écran l'apparition d'aquarelles ou de dessins qui correspondent au lieu choisi et dont le nom s'affiche alors en toutes lettres…

Nouveau venu

Entre les aquarelles du « coin marché » s'immiscent déjà quelques photographies d'Étienne Montille. D'autres, plus nombreuses, s'affichent dans la salle consacrée aux reproductions, qui sont seules proposées à la vente dans cette exposition. Florent Beusse considère ses originaux au même titre que le négatif ou les images que le photographe garde précieusement dans ses archives numériques : elles ne sont pas à vendre mais servent de base à toutes sortes de reproductions, qui peuvent quant à elles être achetées.

L'enfance et l'adolescence d'Étienne Montille se sont partagées entre le pays natal et les autres îles de l'océan Indien où ses parents, un Mauricien et une Réunionnaise, l’ont emmené. Après 18 ans passés dans la communication en France, il est revenu à Maurice il y a un peu plus d'un an. La photographie et l'image ont toujours fait partie de son environnement, familial puis ensuite professionnel, et s'il lui arrive de pratiquer la photographie dans le cadre professionnel, il n'est pas un professionnel de la photographie pour autant. Il a choisi 18 images de Maurice qui sont imprimées sur canevas, comme les reproductions du peintre. La diversité des formats accrochés – petits carrés, panoramiques, entrecroisés, d'un format de 30x30 à du 120x80, etc – reste bien dans cet esprit des arts appliqués cher à Florent Beusse, où le motif et la création donnent lieu à une multitude de déclinaisons possibles.

Différentes vues du marché, des scènes du littoral, un aller et retour entre l'intérieur et l'extérieur, comme il l'a fait avec à travers une de ses fenêtres du marché ou encore dans une perspective plongeante filmée depuis le camion d'un marchand de glace… Dix-huit photographies sont présentées pour dire le regard qu'Étienne Montille a porté sur son pays natal depuis qu'il y est revenu. Dans la dernière salle, obscure, la parole prend le relais de l'écrit… Laurent Dubourg et Deepa Manrakhan ont enregistré leur lecture en français et en anglais des textes tendrement nostalgiques que Amal Sewtohul avait écrits pour le livre susmentionné. Des images, un autre diaporama, défilent pendant ce temps sous les yeux pendant que l'on entend ces mots emplis de la saveur de l'enfance.