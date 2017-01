LAW AND ORDER—OUEST: La Preneuse cible de voleurs

Le nombre de vols recensés dans l’Ouest, et particulièrement à La Preneuse, est à nouveau en hausse. Cette fois, ce sont principalement des ressortissants étrangers qui se plaignent des voleurs sévissant dans la région.

En l’espace de deux ans, un couple de touristes français a été la cible de voleurs à deux reprises. L’une de leurs connaissances, qui s’est adressée au Mauricien hier après-midi, raconte que les malfaiteurs ont utilisé le même mode opératoire. L’an dernier, alors que le couple logeait dans un bungalow donnant sur la plage à La Preneuse, des voleurs se sont introduits à l’intérieur pendant qu’ils dînaient sous la véranda. Selon notre interlocuteur, les voleurs guettent le moment où l’attention des occupants est portée sur la plage pour s’introduire à l’intérieur en passant par la porte principale. Cette année encore, le couple, venu passer des vacances à Maurice, a loué le même bungalow. Des voleurs se sont à nouveau introduits à l’intérieur pendant qu’ils dînaient et ont emporté des effets personnels et cartes de crédit du couple. « Cela devient inquiétant. Il y a plein de vols, c’est une très mauvaise image pour nos touristes », explique notre interlocuteur. « Ils craignent pour leur sécurité. »

Notre interlocuteur raconte également que le nombre de vols sur la plage publique a également augmenté. Les voleurs, dit-il, brisent aussi les vitres des véhicules pour faire main basse sur les effets personnels des propriétaires. « Pas moins d’une dizaine de cas de ce genre ont été rapportés récemment ». Il espère que les autorités prendront les actions nécessaires dans les plus brefs délais afin que de tels incidents ne se produisent plus. « Une plus grande présence policière est nécessaire. Le gouvernement doit également revoir les lois en ce qui concerne les voleurs. Lorsqu’ils sont arrêtés, ils passent quelques semaines en prison et récidivent à leur sortie ».

L’an dernier, des habitants des régions avoisinantes s’étaient également plaints du nombre de vols commis dans la région. La police avait alors prévu un important déploiement de constables dans la localité. Un Committee Policing Forum avait même été organisé pour l’élaboration d’un plan d’action pour venir à bout de ce fléau. Toutefois, la mise sur pied de groupes de Neighbourhood Crime Watch n’aura pas obtenu le résultat escompté. Contacté par Le Mauricien hier après-midi, Coosnah Luximon, membre du Conseil de District de Tamarin, a déclaré que le nombre de vols dans la localité a baissé. Cependant, confronté au nombre de plaintes enregistrées, il déclare qu’« une rencontre avec la police afin de revoir le fonctionnement du Neighbourhood Crime Watch est primordiale. » Celle-ci devrait avoir lieu incessamment.