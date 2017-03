LAW AND ORDER: Problèmes de drogue à Rose-Hill

Il devient impossible de vivre dans certains quartiers de Rose-Hill. Les trafiquants de drogue y font la loi tandis que la police, elle, est impuissante. C’est ce que font ressortir des habitants de Plaisance, Rose-Hill, dans une lettre adressée à leur député et vice-Premier ministre, Ivan Collendavelloo. Ils l’invitent à prendre les mesures nécessaires afin qu’ils puissent vivre en sécurité.

« Il ne se passe pas un jour sans que les rues ne soient occupées par des dizaines d’énergumènes qui vendent de la drogue aux yeux des habitants et au nez et à la barbe des autorités », écrivent ces citoyens dans leur lettre ouverte à Ivan Collendavelloo. Ils attirent l’attention particulièrement sur l’angle des rues IMD Kalla et Sister Marie Clarence, devenu invivable depuis un certain temps. « Les femmes qui doivent se rendre à la foire de Plaisance, les enfants qui doivent emprunter ce chemin pour se rendre à l’école, les vieilles personnes qui vont toucher leur pension dans le centre du coin ainsi que les habitants de la région vivent dans une inquiétude permanente en raison de la présence de caïds de drogues dans ce lieu mentionné », disent-ils.

Ces derniers déplorent le fait que « les opérations de l’ADSU passent inaperçues » dans cette région. De même, soulignent-ils, des opérations menées par d’autres unités de la police, dans le but de décourager les hors-la-loi, n’ont pas donné les résultats escomptés. « À peine les policiers partis, les caïds augmentent en nombre. À l’heure où une commission d’enquête sur la drogue effectue ses travaux, on a l’impression que certains gros bonnets de la drogue ont obtenu un “trade license” pour opérer à Plaisance, Rose-Hill », soulignent-ils ironiquement.

Ils demandent ainsi à Ivan Collendavelloo, d’intervenir en sa capacité de député de la circonscription et de vice-Premier ministre auprès des autorités pour ramener la sécurité dans le quartier. Ils souhaitent qu’il y ait des patrouilles régulières de la police, voire même un véhicule de police stationné en permanence pendant un certain temps, et ce afin de dissuader ceux qui s’adonnent au trafic de drogue dans ce quartier.

TROU-AUX-BICHES: Un pêcheur secouru en mer admis dans un état sérieux

L'état de santé de Chavry Louis Olivan, un pêcheur de 22 ans habitant Pointe-aux-Piments, a été admis aux soins intensifs de l'hôpital du Nord dimanche matin après avoir été secouru en mer. Son état est jugé très sérieux. Le jeune homme faisait du “snorkelling” dans le lagon de Trou-aux-Biches en face d'un hôtel lorsqu'il s'est retrouvé en difficulté. Alerté, Paul Henry Francis, un pêcheur de 50 ans habitant la localité, s'est jeté à l'eau pour le secourir.

LA FERME, RODRIGUES: Aucune arrestation après une tentative de cambriolage à la SBM

La CID de Port-Mathurin est toujours à la recherche du ou des voleurs ayant tenté de cambrioler la SBM, à La Ferme (Rodrigues), dans la nuit de dimanche à lundi. Dans une déposition au poste de police de la localité, le manager de cette succursale dit avoir constaté, alors qu'il se rendait sur son lieu de travail hier matin, qu'une vitre du bâtiment avait été brisée et que le distributeur de billets avait été endommagé. Des fils électriques et des câbles téléphoniques ont été coupés et un générateur mobile a été abîmé. « Les malfrats ont essayé d'avoir accès à l'intérieur », a confié une source au Mauricien ce matin. La CID de Port-Mathurin et la police scientifique se sont rendues sur place pour prélever des empreintes. Les objets volés et endommagés sont estimés à Rs 125 000.

PORT-LOUIS: Une femme agressée par un inconnu

Une employée de la Cour suprême, habitant à Paillote, a été agressée hier après-midi rue George Guibert, à Port-Louis, par un inconnu, lequel avait tenté de lui arracher sa chaîne en or. La victime, qui a résisté, a été blessée et s'est rendue à l'hôpital Jeetoo. Après des soins, elle a été autorisée à rentrer chez elle.

CUREPIPE: Un récidiviste arrêté dans une pharmacie

Jean Marc Dominique Toussaint, un récidiviste notoire de 49 ans habitant Cité Mangalkhan, Floréal, tentait de se cacher derrière le comptoir d'une pharmacie de Curepipe samedi lorsqu'il a été arrêté par la CID de la localité. Le suspect avait accédé à l'intérieur après avoir brisé une vitre et endommagé la porte métallique de l'officine, située aux Arcades Salafa. Des psychotropes, une barre de fer et une paire de ciseaux ont été retrouvés en sa possession. L'homme a été traduit le même jour devant la Bail and Remand Court de Curepipe, où une charge provisoire de “larceny breaking” a été retenue contre lui. Il a été placé en détention.