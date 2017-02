Leçons particulières, chimère ou Graal...

Chers parents,

Le rêve de chacun d’entre nous, c’est de voir nos petits chérubins prospérer vers un avenir radieux. Le rêve qu’ils jouissent d’un lendemain florissant. Parents de différentes classes sociales, nous avons tous un socle commun, nous invoquons les cieux, afin qu’ils bénissent la destinée de nos progénitures.

À l’heure où les débats sur les leçons particulières fusent de partout, une question me taraude : sommes-nous, parents, prêts à renoncer aux leçons ?!

Tantôt considérées comme une chimère, tantôt comme le Graal, les leçons particulières sont bel et bien enracinées dans le paysage culturel mauricien. Il est essentiel, toutefois, de souligner que l’aide aux devoirs est salvatrice pour des enfants en milieux défavorisés. Ces cours privés sont salutaires pour des élèves qui ne parviennent pas à suivre le schéma classique académique. L’aide aux devoirs est bénéfique pour des écoliers dont les parents ont eu une scolarité écourtée. Les leçons peuvent être un soutien complémentaire pour des collégiens voulant intégrer les grandes écoles. Il est indéniable que nul ne pénètre dans l’antre de ces prestigieuses universités avec juste son HSC en poche.

Autrefois, les leçons étaient indispensables car nos parents et grands-parents étaient très peu lettrés. Leurs sacrifices indubitables à nous épauler à leur manière et avec les moyens du bord dans notre scolarité sont louables. Nous leur devons beaucoup.

Qu’en est-il de nos jours?

En ce XXIe siècle, nous parents, sommes de plus en plus nombreux et chanceux à avoir fait une scolarité secondaire et universitaire. Bien que nous ayons une vie de famille trépidante, nous sommes en perpétuelle quête du dernier diplôme en vogue. Nous sommes souvent prêts à laisser nos conjoints et nos enfants pour nous envoler vers des contrées lointaines afin de mettre au goût du jour notre propre certificat. Nous passons des nuits blanches à réviser. Nous consacrons beaucoup de temps à nos besoins.

Et si nous nous posions un peu et décidions de donner nous-mêmes des cours particuliers à nos enfants. Nous qui arborons fièrement notre toge noire et notre coiffe de diplômé sur les réseaux sociaux, il va de soi que nous avons tout à fait les aptitudes à prêter main-forte à nos enfants au plan scolaire. Nous avons tout à fait l’étoffe d’expliquer et de faire travailler nos enfants en primaire et secondaire. Dans d’innombrables pays, les parents se substituent aux leçons et assistent leurs enfants dans leurs devoirs. Ils se muent en de fins pédagogues. Accompagner les enfants dans leur scolarité occupe une place prépondérante dans la vie de ces familles.

Nous passons notre temps à vociférer après ce perfide système. L’État en prend également pour son grade. Et si nous nous penchions réellement sur les bonnes questions :

Sommes-nous prêts à nous suppléer aux leçons particulières ?

Sommes-nous prêts à sacrifier une heure par jour et les week-ends pour faire travailler nos écoliers?

Sommes-nous déterminés à veiller fort tard afin d’aider nos adolescents à réviser ?

Possédons-nous une patience inaltérable ?

Arrêtons de nous complaire derrière le manque de temps et balayons d’un revers ce sport national viscéral et insidieux. Remodelons ce système. Soyons, nous parents, l’architecte du changement. Invitons nos enfants à être bâtisseurs d’un monde nouveau.

Dotons-nous d’une sagacité cristalline afin de trouver un juste équilibre entre les leçons particulières et l’accompagnement parental !