LEGAL FEES SAGA DE RS 19 M : Arbitrage du DPP dans l’audition de Trilochun

L’interrogatoire Under Warning de Me Kailash Trilochun dans l’enquête de la Special Cell du Central CID sur l’agression du Chairman de l’Information and Communication Technologies Authority (ICTA) a été soumis à l’arbitrage du Bureau du Directeur des Poursuites publiques. L’ancien conseil légal de l’ICTA a posé comme condition sine qua non une confrontation avec l’agresseur présumé Sylvio Candahoo avant de répondre à toute question de l’escouade du Central CID, comprenant le surintendant Mannaram, l’assistant surintendant de police Seeballuck, le chef inspecteur Rughoonundun, le Sub-Inspector Bhugaloo et le sergent Pentiah. Dans les prochaines 24 heures, Kailash Trilochun pourrait se rendre au Central CID pour consigner une déposition à charge au sujet du Hacking de son compte mail le 15 août dernier.

Après la première séance d’audition de Kailash Trilochun, le Central CID n’a eu de choix que de rédiger un rapport préliminaire à l’intention du DPP en vue de trancher un premier litige. Vendredi dernier, après avoir longuement détaillé ses deux rendez-vous au Sun Trust avec le leader du MSM, Pravind Jugnauth, les 13 et 25 mai derniers, avec en toile de fond le procès de réclamations de Rs 1,2 milliard d’Emtel contre l’ICTA, il a refusé carrément de répondre aux questions portant sur cette agression.

« I do not know Mr Candahoo and I vehemently reject any allegation that he has made against me. I, therefore, request that a confrontation exercise is immediately carried out before I answer any further questions that you officer may have. I reserve all my rights that I may enjoy under the Constitution and the law », a affirmé Kailash Trilochun à la fin de la première partie de l’interrogatoire, soit juste avant le déjeuner.

Compte tenu du refus de l’agresseur présumé, Sylvio Candahoo, de se soumettre à cet exercice, craignant pour sa sécurité, les enquêteurs de la Special Cell ont dû mettre un terme à l’interrogatoire pour permettre des consultations à haut niveau et avec le Bureau du DPP. Tout semble indiquer que ce ne sera qu’en début de semaine qu’un rapport intérimaire devra être soumis pour toute décision.

Le fait est que l’attention dans cette affaire de Legal Fees de Rs 19 millions payés par l’ICTA demeure braquée sur sa dimension politique. Le premier volet des révélations de Kailash Trilochun porte sur les dessous de cette affaire de réclamations de Rs 1,2 milliard avec un Direct Watching Brief du leader du MSM, Pravind Jugnauth, alors qu’il était un backbencher de la majorité, notamment lors de la rencontre en sa présence à la réunion du 6 avril dernier au PMO; il s’est gardé de commenter la teneur du rendez-vous du Sun Trust du vendredi 13, ayant fait l’objet d’une première déposition au central CID vendredi.

Kailash Trilochun compte revenir sur d’autres aspects de cette affaire, notamment les Agreed Legal Costs de Rs 110 millions ou encore les 19 serveurs de l’ICTA transférés au QG du National Security Service avec des Undertones d’écoutes téléphoniques. En attendant l’Advice du DPP sur la confrontation avec Sylvio Candahoo, l’homme de loi aux Legal Fees de Rs 19 M, prévoit de se rendre au Central CID pour une déposition sur le Hacking de son compte mail à la mi-août.

Affaire à suivre…