Les plus des 90 000 électeurs de la circonscription N°10 des Français de l’étranger auront à choisir entre onze candidats pour les prochaines législatives. Pour les besoins électoraux, la France est divisée en 977 circonscriptions et les plus de 2 millions de Français établis à l’étranger sont répartis en onze circonscriptions géographiques autour du monde.

La dixième circonscription regroupe plus de quarante pays d’Afrique du centre, de l’ouest et du sud ainsi que les îles du sud de l’océan Indien, dont Maurice. Les dernières élections législatives avaient été marquées dans la 10e circonscription par un très fort taux d’abstention. Seulement 21 038 électeurs sur les 91 324 inscrits avaient fait leur devoir civique. 53,1 % de ceux qui s’étaient exprimés ont voté pour Alain Marsaud, qui posait alors sous les couleurs de l’UMP, devant Jean Daniel Chaoui du Parti Socialiste, avec 46,9 % des suffrages.

Il est à noter que ni le Parti communiste ni le Parti socialiste et la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon n’alignent de candidat à cette élection à deux tours. Deux des candidats inscrits, Alain Marsaud qui pose sous l’étiquette Les Républicains et Amal Amalia Lakrafi, ont déjà animé des réunions de campagne à Maurice. Guillaume de Brincourt, qui réside à Maurice et se présente sous l’étiquette Divers gauches, animera des réunions dans l’île la semaine prochaine.

Il est à retenir que lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, 52,2 % des 7 976 électeurs enregistrés à Maurice s’étaient exprimés. Ils avaient soutenu François Fillon à 44,68 %, Emmanuel Macron à 22,45 % et Marine Le Pen à 11,01 %.