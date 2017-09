LEO INTERNATIONAL LTD—DEPUIS TROIS MOIS: 52 Bangladais et une dizaine de Mauriciens sans salaire

À peine le cas Avant (Mauritius) Ltd réglé que les autorités se retrouvent avec un cas similaire, avec le non-paiement du boni de fin d’année et de plusieurs mois de salaire. Hier, les 52 ouvriers bangladais et la dizaine de Mauriciens travaillant à l’usine Leo International Ltd, située à Ecroignard, Flacq, ont manifesté leur mécontentement. Le ministère du Travail a dépêché des inspecteurs sur place.

Pour le syndicaliste Feyzal Ally Beegun, ce nouveau scandale démontre la situation chaotique des travailleurs dans le secteur du textile. Il se demande d’abord comment se fait-il que l’usine en question compte 52 travailleurs étrangers pour une dizaine de Mauriciens, alors que la loi prévoit un ratio de 1:3. « Cela démontre que les officiers censés assurer le contrôle ne font pas leur travail. De même, ces travailleurs de Leo International Ltd avaient déjà porté plainte au bureau de l’emploi, mais rien n’a été fait à ce jour. »

Feyzal Ally Beegun invite ainsi les autorités à réagir et à prendre les sanctions nécessaires. « J’espère qu’on ne va pas attendre que la directrice quitte le pays, comme cela s’est passé pour Avant (Mauritius), pour réagir. » Il rappelle que la loi prévoit le paiement du boni de fin d’année vers le 20 décembre au plus tard. « Comment se fait-il alors que deux années se sont écoulées sans que les bonis de 2015 et 2016 ne soient payés aux travailleurs ? »

Dans le sillage de l’affaire Avant (Mauritius) Ltd, le ministre du Travail, Soodesh Callichurn, avait annoncé la mise en place d’un fonds pour répondre à ce genre de situation. « Je lance un appel pour que le ministre fasse vite avec la mise en place de ce fonds. Auparavant, il y avait la garantie bancaire. Chaque employeur qui faisait venir des travailleurs étrangers devait déposer une garantie bancaire de Rs 500 000. Cela permettait de payer le billet d’avion des travailleurs étrangers en cas de problème. Depuis que cette garantie a été abolie, les ouvriers étrangers ont beaucoup de difficultés. »

Hier, un inspecteur du ministère du Travail s’est rendu à l’usine Leo International Ltd. L’assurance aurait été donnée par la direction que tout le salaire dû serait payé à la fin de septembre. Pour ce qui est du boni de fin d’année, les ouvriers étrangers toucheront la somme nécessaire à la fin de leur contrat.