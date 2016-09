LES 15 ET 16 SEPTEMBRE PROCHAINS : Atelier sur la pauvreté à Ébène

Les 15 et 16 septembre prochains, se tiendra un atelier sur la pauvreté à l’hôtel Hennessy Park, Ébène. Organisé par le Mauritius Trade Union Congress (MTUC) en collaboration avec les organisations Friedrich Ebert Stiftung, Southern Africa Trade Union Co-ordination Council (SATUCC) et Alternatives to Neo-Liberalism in Southern Africa (ANSA), l’événement comprendra par ailleurs le lancement d’un ouvrage sur le même thème intitulé Bridging Inequalities – A pro-poor and inclusive development for Mauritius ?

Le lancement du livre sera financé par le FES le 15 septembre et aura lieu à 10 h en présence du vice-président de la République qui assurera la suppléance à la présidence ce jour-là. Le ministre du Travail, Soodesh Callichurn, sera l’invité d’honneur à cette cérémonie. Seront également présents Austin Muneku, Executive Secretary du SATUCC ; Marcus Schleider, le directeur régional du FES, organisation finançant les mouvements progressistes dans le monde ; des représentants d’ANSA ; d’autres de la société civile de même que des syndicalistes. Juste après le lancement, se dérouleront les deux jours d’atelier qui se focaliseront sur des extraits du livre écrits par des chercheurs de l’Université de Maurice et de l’Université de Technologie de Maurice.

Bridging Inequalities – A pro-poor and inclusive development for Mauritius traite du type de développement nécessaire pour Maurice. L’ANSA porpose pour sa part dix principes. « L’ANSA se prononce par exemple contre la privatisation de nos institutions. Elle est d’avis que nous ne devrions pas nous laisser guider par les institutions mondiales telles la Banque mondiale. Il est question de moyens d’éradiquer la pauvreté. À Maurice, nous avons adopté des mesures socialistes, c’est-à-dire, où le gouvernement contrôle. Ensuite, nous avons embrassé des principes néolibéraux adoptés par la Banque mondiale alors que le gouvernement a songé à la privatisation de l’eau, de la santé, à revoir le système de pension universelle. Or, l’ANSA recommande que l’État ait un droit de regard sur tout cela », fait ressortir Dewan Quedou, président du MTUC.