LES 24 ET 25 SEPTEMBRE: Célébration de la Fête de la Lune

Le Centre culturel chinois (CCC), en collaboration avec la Dragon and Lion Dance Federation (DLDF), l'Ip Man Wing Chun (IMWC) et le Mahatma Gandhi Institute (MGI), célébrera la Fête de la Lune, ou le Mid-Autumn Festival, en organisant deux spectacles, soit au Caudan Waterfront et à l’auditorium du MGI, les 24 et 25 septembre prochains. Le directeur du CCC, Song Yanqun, et des représentants de ces autres organisations – à savoir Putanjani Mungar-Purgus, du MGI, Mike Wong, de la DLDF, et Jacques Li, de la IMWC – ont donné des détails sur ce week-end lors d’une conférence de presse cette semaine. À cette occasion, une importante troupe artistique fera le déplacement de Tianjin.

Les célébrations dans le cadre de ce deuxième festival le plus important dans le calendrier chinois, après la Fête du Printemps, démarreront à partir de 15h avec un défilé de la danse du lion et du dragon ainsi qu’une démonstration d’arts martiaux en attendant que le soleil se couche pour laisser place à la lune. Le public aura aussi l’occasion d’assister à la performance des artistes chinois, qui présenteront un spectacle composite, incluant des arts martiaux, de la musique folklorique ainsi que des chants et des danses de leur province. Cet après-midi de fête prendra fin à 19h.

Le lendemain, le MGI proposera une soirée de gala à 19h30 avec un spectacle intitulé “Under the same Moon”. Lors de la conférence de presse à Port-Louis, Putanjani Mungar-Purgus a souligné la longue collaboration entre le CCC et le MGI. Lors de son intervention, le directeur du CCC, Song Yanqun, souligne que ce festival est aussi connu comme le « Festival of Reunion », dont l’histoire remonte à plusieurs milliers d’années. Selon le calendrier chinois, il s’agit du 8e mois et du 2e de l’automne, d’où l’appellation « Mid-autumn Festival ». Il est célébré le 15e jour de ce 8e mois lorsque la lune est pleine. « It is a symbol of reunion », souligne Song Yanqun. Selon la coutume, en ce soir de pleine lune, les Chinois se réunissent en famille pour un dîner somptueux et admirent ensuite la lune. Ils installent des lanternes devant leurs maisons et leurs boutiques, créant une atmosphère de fête. « Cette coutume est toujours observée à travers le monde aujourd’hui », souligne le directeur.

Pour l’occasion, les Chinois préparent aussi le “Moon Cake”, ou le gâteau de la lune, et qui, autrefois, constituait une offrande aux dieux. Par la suite, c’est devenu le symbole de la réunion des membres de la famille, des amis et de la chance. Lors de cette rencontre, ils jouent à des jeux d’esprit pour s’amuser. « Plusieurs légendes sont associées à ce festival », souligne Song Yanqun, en citant le Chang’e flees to the moon, The Legend of Wugang et The Jade rabbit and the medicine. De nos jours, elles sont encore racontées aux nouvelles générations.

La légende de Chang’e et Hou Yi

Hou Yi, un excellent archer, avait Chang’e pour femme. Il y a très longtemps, le ciel abritait dix soleils qui brûlaient les plantes de la terre et les gens en mouraient. Un jour, Hou Yi décide de les éliminer en leur tirant dessus pour n’en laisser qu’un. Tous les habitants de la terre en étaient sauvés. Un jour, la Reine du Ciel donna une bouteille contenant un élixir à Hou Yi pour qu’il devienne immortel. Cette potion ne pouvait toutefois servir qu’à une seule personne. Comme il voulait devenir immortel, il demanda à sa femme de la conserver pour lui.

Pendant ce temps, après avoir éliminé les neuf soleils, Hou Yi devenait de plus en plus célèbre. Un jour, alors qu’il était parti avec ses élèves, l’un d’eux, Feng Meng, qui voulait avoir son élixir, feint d’être malade. Après le départ de Hou Yi, il tenta de forcer Chang’e de le lui donner. Se rendant compte qu’elle ne pourrait pas vaincre Feng Meng, elle but la potion et devint immortelle. Elle commença à voler et fini par s’arrêter sur la lune, où elle y vit depuis. Triste, Hou Yi rentra et installa une table avec de la nourriture sous la lune, priant que sa belle épouse lui revienne.

Wu Gang et le laurier-cerise

Selon la légende, le bûcheron Wu Gang voulait devenir immortel mais n’a jamais fait d’effort dans ce sens. Un jour, en colère, l’empereur de Jade décide de planter un énorme laurier-cerise sur la lune. La plate était de 1 665 m de haut. Il ordonne à Wu Gang de l’abattre, action qui le conduira à l’immortalité. Wu Guang tenta vainement de le faire. Mais à chaque fois qu’il le coupait, il repoussait. Wu Guang n’a jamais voulu abandonner. C’est pour cela que, par des nuits sans nuage, nous pouvons voir des ombres sur la lune.

Le Lapin de Jade

Un jour, trois immortels qui vivent dans le ciel se rendent sur la terre. Ils demandent à un renard, à un singe et à un lapin de trouver de la nourriture pour eux. Le renard et le singe arrivent à en trouver, sauf le lapin. Déçu et triste, il saute dans le feu et leur dit : « Mangez-moi, s’il vous plaît ! » Le troisième immortel est touché par ce geste. Avec ses deux autres amis, ils décident de lui donner le titre de “Lapin de Jade” et de l’emmener dans le Palais de la Lune.

IFM—JUSQU'AU 14 SEPTEMBRE: La Grande Guerre exposée à la médiathèque

La médiathèque de l'Institut français de Maurice (IFM) accueille depuis jeudi les tableaux des élèves mauriciens participant au projet international d'étude de la « Grande Guerre (1914-1918) pour construire la paix ». Ce projet, initié à Maurice par Clémence de Villecourt, de l'association française Le Sabot et la Plume, et soutenu par le ministère français de l'Éducation, a vu la participation d'une quinzaine d'établissements locaux.

Clémence de Villecourt avait fait un premier déplacement à Maurice en mai dernier pour distribuer les feuilles en lin, fait main, à raison d'une par établissement, sur laquelle les élèves devaient, au recto, inscrire leur vision, pour la plupart picturale, de ce qu'était la Première Guerre mondiale et, au verso, leur sentiment par rapport à ce qui peut être fait pour la construction de la paix. Les feuilles récupérées font l'objet d'une exposition à la médiathèque de l'IFM, laquelle est ouverte jusqu'au 14 septembre.