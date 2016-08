LES 50 ANS DE L’éLéVATION DE PORT-LOUIS AU STATUT DE CITé : Célébrer la mémoire collective de la capitale

À qui appartient la mémoire d’une ville ? Quelle est sa nature ? Pourquoi faut-il se souvenir de ce qui s’est passé voilà 25, 50, 75 ans ? Quelles sont les sources de cette mémoire ? Qui en sont les acteurs? Comment se l’approprier? Quelles en sont les nécessités préalables ? Quel est le rôle des décideurs? Autant de questions que j’essaierai d’aborder ici.

La mémoire de l’élite

‘Port-Louis à vol d’oiseau’ par Seymour Ahnee (1917), ‘Port-Louis, deux siècles d’histoire’ par Auguste Toussaint (1936), ‘Connaissance de Port-Louis’ par Gaëtan Raynal (1966), ‘Guirlandes pour une capitale’ par Georges André Decotter (1966), ‘Une cité tropicale: Port-Louis de l’île Maurice’ par le même Toussaint aux Presses Universitaires de France et disponible en anglais en 1973 chez George Allen & Unwin, ce sont là quelques titres représentatifs de cette appropriation de la mémoire de la capitale par l’élite (écrivains, historiens, artistes, poètes). Il y a là le Port-Louis des affaires, le Port-Louis des poètes, celui du centre-ville et celui des faubourgs. Il n’en demeure pas moins vrai que la mémoire collective n’est pas la prérogative, voire l’exclusivité de cette élite. Cependant, il lui incombe de la gérer et de la transmettre, en dépit de son caractère parcellaire, aux générations futures, l’objectif ultime demeurant l’appropriation de la totalité de cette mémoire locale par l’ensemble de la population. Il ne s’agit pas là d’un slogan démagogique mais d’une aspiration tout à fait légitime, d’un droit fondamental.

La tradition orale, le vécu et l’imaginaire populaire

Il y a des pans entiers du passé de Port-Louis qui ne se trouvent pas dans les livres, qui n’ont pas été consignés dans les documents graphiques, souvent les seules sources utilisées pour reconstituer l’expérience de nos ancêtres qui ont débarqué « dans cette vieille capitale, escale dernière, semblerait-il au bout du monde », pour reprendre les termes de G.A. Decotter.

Je fais évidemment allusion ici à la tradition orale, au vécu et à l’imaginaire populaire, à ces habitudes aujourd’hui disparues au sein des familles de se raconter ‘letan lontan’ à l’ombre d’un tamarinier, d’un ‘pie lafours’, d’un manguier dans ces grandes cours d’autrefois désignées joliment ‘lakour piekoko’, ‘lakour badamie’, ‘lakour zamalak’.

Nous vivons aujourd’hui au cœur d’une civilisation où les stéréotypes laminent progressivement le mode de vie, sous la pression conjuguée de l’industrialisation rapide, de l’urbanisation poussée, de la mobilité géographique, des schémas éducatifs et des médias. En revanche, une quête d’identité culturelle se fait sentir de façon notable. Les signes de ce phénomène ne trompent pas: on constate un besoin d’ancrage qui se manifeste dans un fort sentiment d’appartenance à un même territoire, un même quartier. Et cela à travers des tentatives d’appropriation de la mémoire locale par le citadin quelconque. A cet effet je mentionnerai les émissions consacrées à la restitution historique, les pages d’histoire dans la presse, la démarche de découverte engagée par l’enfant et l’adulte de façon collective ou autonome. Il va sans dire que ce besoin de savoir, d’échanger, de raconter incite à de véritables ‘réflexes culturels’ porteurs de grandes espérances dans le combat contre l’amnésie. Avant d’être citoyen du monde il importe d’entre bien enraciné dans l’histoire de son quartier, sa ville et son pays.

Pour une politique patrimoniale agissante

Il importe donc de favoriser l’accès de tous à la culture et fournir des prestations de qualité dans un souci de solidarité et rééquilibrage entre le centre-ville et les faubourgs. Mais faut-il pour cela une bonne dose d’intuition et de perspicacité pour identifier les causes de cet engouement pour le patrimoine : la civilisation des loisirs qui commence à nous atteindre, le goût du retour aux sources, le besoin d’identité culturelle et la prise de conscience d’une appartenance régionale. Et surtout trouver les moyens de répondre à ces attentes en mobilisant des expertises variées. Alors seulement saurons-nous garder la mémoire de Port-Louis vivace pour les générations futures.

J’avais intitulé une de mes chroniques hebdomadaires parues dans Le Mag en 1993 ’Si le Port-Louis d’autrefois nous était conté’, en constatant que la mémoire vive s’émoussait avec la disparition de nos vieux qui savaient faire revivre chaque pierre, rue et quartier de notre capitale. Ceux-là avaient l’art d’évoquer le faste de la saison lyrique et la convivialité de ces hôtels des quartiers chics. Et je conclus que fort heureusement il reste les documents graphiques et sonores : récits, estampes, photographies, films, bandes et autres supports, qui nous permettront de nous retremper dans l’ambiance qu’ont connue un Charles Baudelaire, un Joseph Conrad, un Mark Twain, un Charles Darwin, un David Livingstone, un Mohundas Gandhi déambulant dans les rues de Port-Louis.

Les traces de ce passé somptueux ou douloureux selon le cas, perdurent effectivement dans nos ‘lieux de mémoire’ : édifices, places publiques, quartiers. Pour ma part je suis convaincu que s’il est pure folie de vouloir arrêter le développement, il est néanmoins important d’avoir des repères, ne serait-ce que pour mieux imaginer le futur.