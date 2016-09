LES ACCIDENTS DE LA ROUTE : Cinq nouvelles victimes cette semaine

Vendredi soir, Avinash Ramdeehul et Soundiren Vychilingum, des habitants de Bel-Air-Rivière-Sèche âgés tous deux de 27 ans, étaient à moto lorsque celle-ci a été percutée par un camion sur la route Shivala à Bramsthan. Ils n’ont pas survécu. Suite à une requête d’un membre du public, le personnel du poste de police de Flacq s’était rendu à la jonction du Shivala Road et du Shivala Branch Road, à Bramsthan, où il a trouvé les deux jeunes portant de multiples blessures coincés entre un camion et un mur en béton. Les policiers y ont également trouvé un deux-roues renversé sur l’asphalte à côté du véhicule. Conduits à l’hopital de Flacq, Avinash Ramdeehul et Soundiren Vychilingum y ont été déclarés morts.

Par ailleurs, le conducteur du camion – un habitant de Bramsthan de 45 ans – et sa fille, également blessés au cours de cet accident, ont été transportés à l’hôpital de Flacq par le Service d’Aide Médical Urgente (SAMU) et ont reçu les soins nécessaires. Le conducteur du camion a été soumis à un alcootest qui s’est avéré négatif et a passé la nuit en détention. Il a comparu devant le Bail and Remand Court (BRC), hier, sous la charge provisoire d’homicide involontaire.

Avinash Ramdeehul, qui était employé comme pâtissier à l’hôtel LUX, avait prévu de se marier le 24 novembre prochain, indique son frère Nirmal. “Il était très ambitieux et avait des projets plein la tête. Il avait même travaillé comme demi-chef à bord du bateau de croisière Emerald Princess et le Cruises Ltd”, précise-t-il. Encore sous le coup de l’émotion, il a confié qu’il préfère attendre que la police boucle son enquête avant de se prononcer sur les circonstances de cet accident. Il ajoute avoir pu identifier son frère “uniquement grâce à ses documents et ses bijoux.”C’est complètement effondrée que Liladevi Vychillingum, la mère de Soundiren Vychilingum, s’est confiée à Week-End. Elle indique avoir appris la nouvelle de la mort de son fils unique par le SAMU. La victime, qui gagnait sa vie comme menuisier, est décrit par son cousin comme étant quelqu’un “qui ne pouvait pas se passer de ses amis; li ti toujours présent quand ti bisin li.”

Un peu plus tôt, dans la matinée, Neetesh Gopaul, plus connu sous le nom de Rajiv, un habitant de Mapou de 20 ans, a succombé à ses blessures à l’unité des soins intensifs de l’hôpital du Nord. La veille, il avait été trouvé gisant inerte sur l’asphalte à côté de sa moto sur la route principale de Villebague.

Ils circulait à moto lorsqu’il a perdu le contrôle du véhicule qui s’est écrasé contre un arbre. Une autopsie a conclu qu’il avait succombé au choc et à ses multiples blessures. Tourmenté par cette terrible perte, l’oncle du jeune étudiant raconte que celui-ci devait prendre part aux examens du Higher School Certificate (HSC) très prochainement. “Il est parti trop tôt. Bien que toujours pris par ses études, il trouvait toujours du temps pour travailler et subvenir aux besoins de ses proches.”

Enfin, au début de la semaine mardi dernier il y a eu deux autres morts sur nos routes Premchand et Savina Sookoo, âgés de 49 ans et 44 ans, respectivement, et domiciliés à Tamarin sont morts sur le coup après que leur camionnette eut heurté la remorque d’un tracteur, près du Casela Nature Park. Vers 1h, ils circulaient en direction de Port-Louis à bord de leur véhicule lorsqu’ils ont percuté la remorque d’un tracteur appartenant à la compagnie Médine Ltd. Ils laissent derrière eux une fille de 26 ans et un fils de 22 ans. D’après la fille du couple, les victimes étaient en route pour une vente à l’encan au moment du drame. Le conducteur du tracteur, un habitant de Pamplemousses de 49 ans, qui travaille pour le compte de la compagnie Médine Ltd, a été soumis à un alcootest qui s’est révélé négatif.