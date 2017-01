LES AUTRES MATCHES : Le leader en danger ?

Roche-Bois Bolton City, leader avec trois points d'avance sur le Pamplemousses SC, se déplace au stade Germain-Comarmond pour tenter de ramener les trois points de sa confrontation avec Petite Rivière Noire FC. Vaincus 0-1 à l'aller, les hommes de Fidy Rasoanaivo ne voudront certainement pas se faire surprendre une nouvelle fois.

Roche-Bois, vainqueur lors de sa dernière sortie du Cercle de Joachim (2-1), effectue un déplacement périlleux contre Petite Rivière Noire. Les protégés de Jérôme Thomas ont-ils commencé à démontrer leurs limites ? Pas vraiment, même si l'effectif est apparu physiquement limité lors de sa sortie comptant pour la neuvième journée contre La Cure Sylvester.

S'ils se sont bien repris depuis, ils devront toutefois compter avec une équipe de l’Ouest qui veut de son côté jouer les premiers rôles cette saison. Ces derniers restent sur une défaite contre les GRSE Wanderers, une des équipes candidates à la descente, et auront à cœur de se rattraper.

Idem pour l'ASPL 2000, qui se rendra au stade Auguste-Vollaire avec l'intention de ramener les trois points de sa confrontation contre les Wanderers. Les champions en titre avaient battu les Rastas sur le plus petit score, mais cette victoire avait été suffisante pour redonner un second souffle aux Port-Louisiens alors qu'ils avaient tardé à trouver leurs marques dans la compétition.

Les Wanderers, eux, ont mis plus de temps à trouver leurs repères. Finalement, ils ont pu enregistrer leur première victoire après la septième journée, même si, par la suite, les performances n'ont pas suivi. Ce n'est que lors de la 13e journée qu'ils ont renoué avec le plaisir de ramener les trois points, contre Petite Rivière Noire. Il faudra cependant maintenir le rythme contre des champions en titre qui veulent à nouveau décrocher le graal.

Le Savanne SC et l'AS Quatre-Bornes se donnent rendez-vous au stade Harry-Latour, dans un duel qui sonnera comme une revanche pour les Savannais. Ces derniers, battus à l'aller sur la plus petite marge, veulent donc renouer avec le succès après avoir laissé la place de premier non-relégable à l'AS Rivière du Rempart. Une victoire contre les Quatre-Bornais les éloignerait en effet de la zone rouge.

Finalement, La Cure Sylvester, qui vient de mettre à pied Yannick Macoa, son portier n°1, affrontera l'AS Rivière du Rempart dans un de ces duels à quitte ou double. Vaincus dans le derby de Port-Louis face à l'ASPL 2000, les protégés de Mervyn Édouard devront cette fois passer l'obstacle nordistes s'ils veulent se remettre dans le sens de la marche.

Par contre, l'ASRR, qui est sortie de la zone rouge, doit maintenant confirmer ses dispositions contre l'une des meilleures attaques du championnat. Godefrey Abrefa et consorts pourront-ils gérer les feux follets port-louisiens ?

Le programme

Dimanche 22 janvier (14e journée) *

Stade St François Xavier

La Cure Sylvester/AS Rivière du Rempart

Stade Harry-Latour

Savanne SC/AS Quatre-Bornes

Stade Anjalay

Pamplemousses SC/Cercle de Joachim

Stade Auguste-Vollaire

GRSE Wanderers/ASPL 2000

Stade Germain-Comarmond

Petite Rivière Noire FC/Roche-Bois Bolton City

*Coup d'envoi à 16h

Roland David passe la main

Roland David n'assume plus, depuis hier, les fonctions de président de l'AS Rivière du Rempart. L'ancien patron de la formation nordiste a soumis dans le courant de la semaine sa lettre de démission de toutes les instances du club. Il évoque des cas d'opacité dans la gestion du club pour appuyer sa décision. « Devant une telle situation, je préfère me retirer », a-t-il indiqué, évoquant de profonds désaccords dans la manière de faire de certains dirigeants.

La Cure Sylvester : Macoa n'est plus le n°1

Yannick Macoa n'est plus le portier numéro un de La Cure Sylvester. Suspendu après la rencontre face au Petite Rivière Noire FC, l'ancien gardien de but de la sélection mauricienne a été remercié par l'état-major de la formation port-louisienne à la suite d'actes d'indiscipline. Mais il semblerait que celui que les fans surnommaient L'Araignée ait rebondi au sein d'un autre club. Il aurait, selon certaines sources, déjà signé un nouveau contrat.

Plus de fan club

Entendrons-nous les vociférations et autres encouragements du fan club de La Cure Sylvester à l'avenir ? La question se pose puisque, dans le sillage du licenciement de Yannick Macoa, cette entité a été dissoute avant d'être reconstituée en La Cure Sylvester Social Club. Particulièrement actif sur les réseaux sociaux, le fan club des Sylvesters a sévèrement condamné la mise à pied du portier. Dommage, car c'était jusqu'ici l'une des rares formations avec une structure bien organisée.