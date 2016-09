Les bancs déserts

Ne pas glander et optimiser son emploi du temps. Utiliser chaque instant à bon escient avant que l’échéance expire… Cela s’applique au “Bonom”, mais est aussi valable pour nos amis collégiens. Réviser dans une salle (pas super-classe) ou dans un chez-soi confortable ? Telle est la question !

Évidemment, tout confort a un prix ! Mais je ne veux pas ergoter sur le sujet. Ce serait viser le doigt pointé vers la lune; et non la lune. N’ergotons donc pas ! Les soubresauts des jeunes qui négocient les grands virages du SC et du HSC sont assez symptomatiques. Ce sont les signes d’une faille béante du système éducatif.

Il est tacitement admis que les étudiants se calfeutrent au salon (ou dans leur chambre), plongés dans leurs livres. Maman proposera une tasse de chocolat chaud le soir… Attention douillette à travers les générations, n’est-ce pas ? Mais entre se rendre au collège et les petits soins casaniers, s’est glissée une fausse note : le non-paiement des frais d’examen de ceux aimant trop la douceur du foyer. Les absents devront payer; pas les étudiants assidus. Ceux-ci sont pris en charge… par les providences de l’État.

Déserter les bancs pour mieux réviser. C’est une lacune du système éducatif à l’approche des examens. Un programme formel de révision, dispensé par les profs (durant les cours) serait une idée pour résoudre ce problème. Cela dissuaderait l’absentéisme chronique, sans recourir à quelque menace d’ordre pécuniaire. Les étudiants auraient alors moins le sentiment de perdre leur temps (car sans encadrement voulu). On économiserait un stress supplémentaire.

La désertion scolaire est aussi consécutive aux célébrations d’indépendance dans les écoles. On pourrait penser que ces jeunes gens n’en ont strictement rien à foutre. Admettons néanmoins que le patriotisme est une notion vague pour énormément de Mauriciens. Beaucoup ne se retrouvent guère sous la bannière quadricolore. À qui la faute, Mme Dookun ? Dans ce pays, nous ignorons notre histoire. Comment se forger une identité nationale si l’école n’enseigne pas au Mauricien sa propre histoire ?

Les lacunes de notre système éducatif sont bien complexes. Je vous passe les répercussions. Espérons une décision profonde qui améliorera le Mauricien/la Mauricienne de demain… avant l’abdication éventuelle du “Roi Soleil” au profit du “petit prince”… Dessine-moi un soleil !