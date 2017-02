Ils érigent des murs pour, disent-ils, se protéger des barbares, ils nous en veulent, à nos enfants, et leurs enfants sont des barbares en devenir, on ne sait jamais, il faut s’en méfier et une fois le mur érigé ils se sentent mieux, ils ont moins peur, ils éprouvent un curieux sentiment de joie mais qui ne dure pas car les barbares sont partout et il faut s’en protéger – c’est ce que leur Roi, leur grand Roi leur dit – ILS, les barbares, ne nous aiment pas, écoutez-moi, ILS ne nous aiment pas, vous ne serez jamais en sécurité, ils vous tueront, vous et vos enfants, on ne peut leur faire confiance, les barbares tiennent un double discours et ils l’écoutent fascinés, qu’est-ce qu’il parle bien, il dit ce qu’ils ont sur le cœur mais n’osent jamais dire et quand il leur annonce qu’il faut aller encore plus loin, que les barbares, que tous les barbares qui habitent sur nos terres doivent porter une étoile, ils applaudissent, oui ce sont des barbares, on pourra ainsi mieux les contrôler, on ne sait jamais, les barbares sont capables de tout et ils sont haïssables, des bêtes, des monstres et quand il leur dit qu’il faut aller encore plus loin, qu’il faut les enfermer dans des camps, ils applaudissent, enfin un homme qui a le courage de ses convictions, on en a ras le bol de toutes ces mauviettes qui parlent et parlent et parlent et ne font jamais rien, oui il faut les enfermer, tous, sans exception, ce sont des monstres, ils ne sont pas humains, et quand il leur dit qu’il faut expulser les barbares du pays, ils éclatent de rire, cette terre nous appartient, pas à eux, regardez-les, ils sont violents, cruels et notre Roi, notre grand Roi s’en débarrasse, quel bonheur et quand leur Roi leur dit, un jour, qu’il a l’air triste ce jour-là, il a des larmes aux yeux, qu’il faut les tuer, oui il faut les tuer car ce sont des barbares et si on ne le fait pas, ils nous envahiront et ils nous tueront, ils sont comme ça, on n’y peut rien, ils savent que c’est une grave décision mais elle est inévitable, on doit les tuer jusqu’au dernier et ils les tuent, oui, dans la joie presque, ils tranchent leurs têtes, leurs âmes, ils s’en prennent surtout aux enfants, il ne doit pas en rester un seul, les barbares disparaîtront de la surface de la Terre et une fois la tâche accomplie ils sont ivres de joie, ils n’ont jamais connu une telle ivresse, plus un seul barbare, mais au bout de quelques jours ils se sentent mal, il y a quelque chose qui cloche, il n’y a plus de barbares mais les pauvres sont toujours aussi pauvres et les riches aussi riches, le monde n’a guère changé, ils en parlent au Roi, ils savent qu’ils peuvent compter sur lui, c’est un grand sage, quelqu’un qui aime son pays, peu importe ce qu’on dit de lui, il est sincère et il tient ses promesses et le Roi leur dit alors qu’il est d’autres barbares, d’autres barbares, comment donc grand Roi, oui, mes amis, des barbares parmi vous, peut-être que vous êtes un barbare et que vous ne le savez pas, peut-être que votre frère, votre père, votre meilleur ami sont des barbares, mais que doit-on faire grand Roi, la même chose qu’avec les autres barbares, le mur et si ça ne marche pas l’étoile et si ça ne marche pas les camps et si ça ne marche pas, l’extermination, on n’aura pas le choix, ils l’écoutent, leur roi et ils sont d’accord, peut-être qu’ils sont les barbares et qu’il faut s’en débarrasser, les barbares sont partout et ils doivent mourir, le Roi a toujours raison, ils doivent mourir, jusqu’au dernier.