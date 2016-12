Les centenaires de Noël 2016

En ce dimanche de Noël 2016, le pays comptera trois centenaires de plus venants’ajouter aux 133 toujours en vie dont 23 hommes et 110 femmes : Jaynool Purdasy, Mungree Mungrah et Marie-Noëlle Thérèse Fleurot. Week-End est allé à leur rencontre...

Marie-Noëlle Thérèse Fleurot : “Je ne me suis jamais attardée sur les soucis de la vie!”

“Je vis normalement, je n’ai aucune maladie. Même si je n’entends et ne vois plus très bien, je me fie au son des voix. Mon plat préféré est le poulet frit ou rôti, que j’accompagne d’une salade!” Le ton est donné! Marie-Noëlle Thérèse Fleurot, qui souffle ses 100 bougies aujourd’hui, nous fait gentiment la conversation. Quand elle nous accueillait à son domicile à Beau-Bassin, hier, notre centenaire nous confiait le secret de sa longévité: “Je ne me suis jamais attardée sur les soucis de la vie!”

Cette ancienne employée des télécommunications qui, jusqu’à l’année dernière, était indépendante, compte désormais sur deux dames de compagnie pour l’aider au quotidien. Et de poursuivre: “J’ai bonne mémoire. Il y a 37 ans, mon époux Roger est décédé. Nous avons eu trois enfants, deux fils et une fille. J’ai 8 petits-enfants et 3 arrière-petits-enfants.” Si elle regarde la télévision “pour s’enquérir sur l’actualité et savoir ce qui se passe dans le pays”, Marie-Noëlle est ausi une inconditionnelle de la radio. Chaque jour après son petit déjeuner, elle fait quelques pas sous sa véranda. Et

pendant ce moment de détente, notre doyenne compte ses pas. Pour l’occasion, Éric Fleurot, le fils aîné de cette dernière, est arrivé d’Écosse où il vit. La famille de Marie-Noëlle a organisé un déjeuner spécial en son honneur pour célébrer cette centenaire.



Mungree Mungrah : Passionnée d’animaux

Il y a encore quelque temps, Mungree Mungrah se rendait souvent dans un jardin non loin de la maison familiale à Beaux-Songes pour trouver de quoi nourrir des cabris. “Ma mère aime les animaux”, confie Maniram Mungrah, un des trois fils de la centenaire. Mais depuis, la santé de Mungree s’est un peu détériorée. Elle est suivie pour des problèmes pulmonaires. Ancienne laboureur, Mungree a eu six enfants, dont deux filles décédées.

Contrairement à la tradition qui, autrefois, voulait que les jeunes filles se marient très tôt, Mungree s’est, elle, mariée à l’âge de 30 ans. Elle est devenue veuve en 1970. Mungree se déplace difficilement. La grand-mère de 6 petits-enfants passe ses journées devant le petit écran. C’est au centre communautaire de Beaux-Songes que les Mungrah ont convié proches et amis pour fêter dignement la doyenne de la famille.

Jaynool Purdasy : La retraite à 97 ans

“100 ans et en pleine forme”, c’est ainsi que les proches de Jaynool Purdasy nous décrivent le patriarche de la famille, qui vit à Phœnix, jouit d’une bonne santé et a cessé ses activités professionnelles voilà trois ans de cela lorsqu’il a vendu son champ de canne à sucre à Mare d’Australia. Il avait 97 ans. C’est à l’âge de 12 ans que Jaynool Purdasy a commencé à travailler. “Il a eu un parcours difficile, mais il a toujours mené à bien son métier, rédigeant lui-même ses lettres administratives. C’est à l’école des sœurs, comme il se plaît à le dire, qu’il a appris à lire”, raconte Hazra Purdasy, belle-fille du centenaire.

Né un jour de Noël, Jaynool aime bien rappeler à sa famille que sa mère s’appelait Myriam, nom qui a donné celui de Marie, mère de Jésus. Fidèle lecteur de Week-End, Jaynool ne rate jamais l’occasion de s’informer en lisant attentivement chaque page de son journal préféré, le dimanche. Maintenant qu’il n’est plus au champ, il passe beaucoup de temps devant la télévision et écoute la radio. Homme cultivé, dit encore sa belle-fille, il a une mémoire d’éléphant.

Amateur de pizza, le centenaire de Phœnix aime aussi les grains secs et le poisson salé. Il lui arrive régulièrement de préparer lui-même ses repas. 11 ans de cela, Jaynool a perdu son épouse. Ils ont eu 8 enfants, dont un est décédé, ainsi que 26 petits-enfants, 34 arrière-petits-enfants et 5 arrière-arrière-petits-enfants. Pour célébrer l’événement, la grande famille de Jaynool Purdasy réunira proches et amis dans le hall du collège Aleemiah.