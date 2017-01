LES COUPS DURS DE L'ANNÉE : Drogue, vol et arrestation de deux sportifs

Ils sont tombés de haut : le sauteur en longueur Arnaud Casquette (38 ans) pour une affaire de vol et le footballeur de l'ASPL 2000, Steward Léopold (27 ans), dont 22 doses d'héroïne ont été retrouvées à son domicile à Roche-Bois. Deux faits divers qui ont fâcheusement éclaboussé le monde sportif mauricien.

Arnaud Casquette est soupçonné d'être impliqué dans une série de vols dans la région de Quatre-Bornes. Le 24 septembre, le propriétaire d'un commerce à Saint-Jean a rapporté que les volets de son commerce avaient été enfoncés durant la nuit. Des friandises et un téléviseur de 40 pouces avaient disparu. Lors d'une perquisition au domicile d'Arnaud Casquette, le téléviseur volé a été retrouvé. Conduit au poste de police pour y être interrogé, l'ancien athlète a tout avoué, ajoutant avoir également volé un broyeur chez l'advisor d'un ministre.

Placé en état d'arrestation sous une charge provisoire de vol, l'ancien athlète a retrouvé la liberté après sa comparution en cour de Rose-Hill, le mercredi 5 octobre. Il a dû fournir une caution de Rs 43 000 et signer une reconnaissance de dettes de Rs 500 000. Une somme que le comité de soutien « Tous pour Arnaud », mis sur pied par ses amis, lui a aidé à trouver. À noter que l'athlète avait déjà eu des démêlées avec la justice. Pourquoi a-t-il commis ces délits ? À en croire les rumeurs, ce dernier serait tombé dans l'enfer de la drogue.

Arnaud Casquette a été l'un des premiers athlètes mauriciens à se qualifier pour les Jeux olympiques de Beijing en 2008, mais il n'y avait pas participé en raison d'une blessure et est à la retraite depuis. Il avait aussi été pris dans le filet du dopage au thé de cannabis lors des Jeux de la Francophonie au Niger en 2005 et avait été suspendu après une enquête d'un Fact Fiding Committee.

De son côté, Steward Léopold est non seulement le gardien de but N°1 de l'ASPL 2000, l'équipe championne de la ligue professionnelle de Maurice en titre. Sa présence dans les cages port-louisiennes a grandement contribué au sixième sacre des Rouge et Blanc. Avec lui, l'ASPL 2000 n'a concédé que 23 buts, terminant le championnat avec la meilleure défense de la ligue. C'est dire l'ascendance qu'a prise cet habitant de Roche-Bois dans le giron du football mauricien. Il a aussi soulevé la Charity Shield à Rodrigues, son pays natal, et a été appelé en sélection à plusieurs reprises.

Toutefois, une perquisition au domicile du portier de l'ASPL 2000 à Latanier Lane, Batterie-Cassée, a permis à la brigade antidrogue de mettre la main sur 22 doses d'héroïne ainsi que 0,5 g de cette même drogue, dont la valeur marchande est estimée à Rs 15 000. Tout un attirail servant à la préparation et à l'emballage de la drogue, soit des lames de rasoir, du papier aluminium et une balance électronique, a également été saisi.

Steward Léopold a comparu devant le tribunal de Port-Louis et répond d'une accusation provisoire de « possession of heroin for the purpose of distribution ». Il a pu retrouver la liberté provisoire sous caution et continue à défendre les couleurs de son équipe. C'est la première fois qu'il a des démêlés avec la justice.