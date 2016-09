Récemment je suis allée au Trou-aux-Cerfs pour un jogging matinal. Cela fait un moment que j'avais changé de lieu de jogging en optant pour le Gymkana de Vacoas, car la politique de la maire de Curepipe avec son projet de kiosque à Touristes au Trou-aux-Cerfs m'avait sérieusement déplu.

Au Trou-aux-Cerfs, je suis surprise de voir un panneau affiché sur le parking indiquant qu'il y a des travaux en cours sur le parking et que dorénavant l'accès du aux joggers n'est plus permis entre 10 h et 15h30. Est-ce un panneau temporaire, le temps que les travaux soient complétés ? Est-ce une nouvelle politique de la mairesse de Curepipe pour que ceux qui font la grasse matinée ne puissent dorénavant avoir accès au Trou-aux-Cerfs pour leur jogging de remise en forme entre 10h et 15h30? Est-ce que la municipalité va aussi nous dicter à quelle heure on marche, on se lève, on court et on se couche...?

Que le circuit du Gymkana soit non accessible entre 10 h et 15h30 est compréhensible du fait que les trois pelouses sont fortement utilisées par la force policière (cette super Brigade qui forge ses muscles) pour défendre les Citoyens Mauriciens !!! mais que le Trou-aux-Cerfs soit fermé, je ne comprends pas la raison.

Ma deuxième surprise matinale a été de voir une petite dame se balader avec un chien en laisse... je lui fais gentiment l'observation que normalement les chiens et autres animaux ne sont interdits d'accès au Trou-aux-Cerfs. Elle me dit : « Please show me the notice », et je lui ai répondu qu'il y en a un plus haut à l'entrée. Grande a été ma déconvenue à l'entrée de constater que le précédent panneau n'y est plus. Un nouveau panneau a été installé, grossier et informe, que seuls les chiens qui sont en laisse sont autorisés au Trou-aux-Cerfs ! Comme il n'y a pas de mention d'heures affichée, je suppose que les chiens peuvent utiliser toute la journée la promenade qui est interdite aux joggers entre 10 h et 15 h 30.

Je ne suis plus zen en lisant cette affiche. Je pose la question à un jardinier... il me dit que dans le passé ce n'était pas permis et que depuis peu cela l'est ?! Il arbore un visage un peu décontenancé. Je poursuis ma marche, et après un tour de plus je comptabilise pas moins de 34 excréments de chien sur mon trajet de jogging sur les pelouses .... !

J'aimerais demander à la mairesse qui va nettoyer tout ça à cet endoit touristique qui figure sur toutes les cartes de l'île ? Je pousse mes investigations plus loin : un autre jardinier me fait part que, depuis l'installation du panneau, tous les matins, un monsieur se présente au Trou-aux-Cerfs avec deux gros chiens pour justement pour que ceux-ci soulagent leurs intestins... Chouette !

J aimerais savoir où est-ce que la mairesse de cette ville fait sa promenade de santé ? Il serait judicieux qu'elle fasse un tour au Trou-aux-Cerfs avant 10 h pour faire un constat. Dans un futur nous ne pourrons plus effectuer de stretching allongé sur la pelouse...