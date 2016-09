Les doublés

La 23e journée a été favorable aux entraîneurs Patrick Merven, Ricky Maingard et Gilbert Rousset, qui ont enregistré un doublé chacun. Le premier nommé s'octroya les deux premières épreuves au programme avec Avail et Bono Vox respectivement, alors que les hongres bais Prince Of Thieves et Melson offrirent à l'entraîneur Gilbert Rousset un beau doublé. Quant à Ricky Maingard, il s'illustra à deux reprises par l'entremise de Elite Class et Parachute Man. Le dernier nommé fut la cerise sur le gâteau puisqu'il remporta The Air Mauritius Maiden Cup. Seulement cinq entraîneurs sont sortis en piste dimanche dernier pour ramener leurs gagnants. Hormis les trois précités, il s'agit de Ramapatee Gujadhur grâce à Super Glue (4e course) et Shirish Narang avec Step To Fame (7e course).

Doublé pour Joorawon et Fayd'herbe

Les jockeys Rye Joorawon et Bernard Fayd'herbe se sont partagé les honneurs dimanche dernier puisqu’ils ont chacun réalisé un beau doublé. Le premier nommé s'est illustré en remportant l'épreuve phare grâce à Parachute Man et il avait un peu plus tôt remporté The Air Mauritius Holidays Cup avec Elite Class. De son côté, la cravache de l’entraînement Rousset, n'a pas laissé sa chance pour enregistrer un beau doublé grâce aux victoires de Prince Of Thieves et Melson. Donavan Mansour (29 victoires) occupe toujours la pole position malgré sa journée blanche avec son plus proche poursuivant à six longueurs, Swapneel Rama ayant été victorieux avec Avail dans l’épreuve d’ouverture dimanche dernier.

Grandes premières

La 23e journée a été marquée par les premières réussites des coursiers Avail, Super Glue, Prince Of Thieves, Parachute Man et Melson au Champ de Mars. Le premier nommé fit sienne l’épreuve d’ouverture tandis que Super Glue s'imposa facilement avec Ben Kennedy en selle dont c’était également la grande première au Champ de Mars. Prince Of Thieves a pu compter sur un grand Bernard Fayd'herbe pour ouvrir son compteur sur notre turf tandis que Parachute Man a vaincu le signe indien de la plus belle des manières en s’offrant The Air Mauritius Maiden Cup. L’attente fut cependant plus longue pour les propriétaires de Melson, qui ont dû patienter jusqu’à la 7e participation de leur poulain avant de le ramener à la winner’s enclosure.

Le 6 et le 2 gagnant

Ces deux nombres ont joué un rôle prépondérant dimanche dernier car ils ont été associés à six gagnants. Le 6 a ainsi porté chance à Elite Class, qui portait ledit numéro sur le dos dans la 3e course tandis que Super Glue et Parachute Man se sont élancés du 6e couloir dans leurs épreuves respectives. Quant au 2, il a servi les desseins de Bono Vox (dossard et ligne), Elite Class (ligne), Step To Fame (dossard) et Melson (ligne).