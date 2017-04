Les doublés

Kersley Ramsamy et Jeanot Bardottier ont été les jockeys les plus prolifiques de cette cinquième journée avec un doublé chacun. Le premier nommé, qui avait ouvert son compteur une semaine plus tôt sur Golden Ball, a confirmé qu’il avait trouvé ses marques au Champ de Mars en se signalant une première fois sur Black Tractor dans la quatrième course avant de doubler la mise dans l’épreuve phare sur Alpha Pegasi. Ce doublé permet à Alain Perdrau de grimper de la neuvième à la sixième place au classement des écuries avec un total de gains s’élevant à Rs 731 000 de gains. Jeanot Bardottier a, lui, frappé avec Social Network et Greatfiveeight pour le compte de Raj Ramdin et Preetam Daby respectivement. Avec ce doublé, Bardottier rejoint au niveau des quatre victoires Khathi et Arnold, qui se sont imposés sur Seven Carat (8e course) et Apple Pie (5e course). Brandon Lerena a consolidé sa première place au classement des jockeys avec la convaincante victoire de Count Henry. Le Sud-Africain totalise déjà huit victoires, tandis que son employeur, Gilbert Rousset, en compte 10 et a vu son écart passer de Rs 671 000 à Rs 537 000 sur Ramapatee Gujadhur. Samedi dernier sept entraîneurs ont inscrit leur nom au tableau des vainqueurs.

Les premières…

Ils ont été quatre coursiers à avoir ouvert leur palmarès lors de cette journée. L'attente n'a pas été longue pour Gilbert Rousset avec Count Henry et pour Preetam Daby avec Greatfiveeight. En effet, ces deux coursiers ont visité la winner's enclosure lors de leurs grands débuts sur notre turf. Après deux courses encourageantes, Black Tractor est parvenu à vaincre le signe indien au Champ de Mars dans The St Malo Cup. La patience d'Alain Perdrau a finalement été récompensée avec Alpha Pegasi. Ce dernier a ouvert son palmarès à sa dixième sortie mauricienne à l'issue d'une monte intelligente de Kersley Ramsamy.

Le 3 et le 4 à l’honneur

Le chiffre trois a porté chance à quatre coursiers samedi dernier. Var’s Dream a montré la voie avec le dossard numéro 3 dans la deuxième course avant d’être émulé par Black Tractor, Alpha Pegasi et Greatfiveeight. Le chiffre quatre a aussi porté chance à trois chevaux samedi dernier puisque Social Network (1re course) et Apple Pie (5e course) ont été victorieux avec ledit numéro sur le dos, alors que Seven Carat (8e course) a remporté l’épreuve de clôture en s’élançant du quatrième couloir.

Doublé pour Captain Al

L’étalon Captain Al a fait parler de lui sur notre hippodrome samedi dernier avec les victoires de deux de ses progénitures qui ont été victorieuses lors de ce 5e acte. Il s’agit de Black Tractor et Alpha Pegasi. Le premier nommé, âgé de quatre ans, s’est imposé dans la quatrième course, alors qu’Alpha Pegasi a remporté l’épreuve phare dotée de The Gaëtan Halbwachs Cup.