Les doublés

Deux doublés à signaler lors de cette neuvième journée. Alberts Day, qui courait pour la deuxième semaine consécutive, a remis ça grâce à une monte intelligente de son cavalier Rye Joorawon dans l’épreuve d’ouverture. After Midnight, lui, a remporté la huitième course pour compléter le doublé de l'établissement Rameshwar Gujadhur. Ces deux victoires permettent à l'entraîneur de revenir à Rs 28 500 de la troisième place occupée par Shirish Narang. Les semaines se suivent et se ressemblent pour Gilbert Rousset. En effet, il est le seul à avoir remporté au minimum une course par journée. Executive Power avec Nishal Teeha sur le dos était le premier à s’illustrer dans l’épreuve phare, The Racing Association Mauritius Derby Trial Cup, qui était aussi la première manche du championnat des 4-ans. Brandon Lerena a lui sauvé sa journée avec une victoire de bout en bout avec Karraar dans la 7e course. C’était la 13e victoire du Sud-Africain en neuf journées. Son entraîneur, lui, accentue son avance au classement avec Rs 3 719 500 de gains. Mention pour Ramapatee Gujadhur, qui a repris la deuxième place au classement grâce à la victoire de Malak El Moolook dans la cinquième course. Cet établissement est à Rs 1 444 000 de la première place.

Les premières

La 33e était la bonne pour Shyam Hurchund. Il a finalement vaincu le signe indien après huit journées sans victoire. Prince George a permis à cet entraîneur de savourer sa première victoire cette saison. Ce produit de Toreador a réalisé le bout en bout dans l’épreuve de clôture pour sauver la journée de Shyam Hurchund. Ricky Maingard et Gilbert Rousset ont eu la main heureuse avec Rebel Alliance et Executive Power. Ces deux chevaux qui en étaient à leur première tentative sur notre hippodrome ont frappé d’entrée. Rebel Alliance a remporté la deuxième course avec Goomany sur le dos, alors qu’Executive Power a lui remporté l’épreuve principale avec Nishal Teeha. Malak El Moolook, qui courait pour la deuxième fois au Champ De Mars, a de son côté remporté la cinquième épreuve, piloté de main de maître par Steven Arnold. Mention également pour Moi Power, qui remporte sa première course sous ses nouvelles couleurs. Ce dernier effectuait ses grands débuts sous les ordres d’Amardeep Sewdyal. Il a remporté la troisième course avec Matthew Palmer en selle.

L’as et le trois à l’honneur

Cette neuvième journée a souri à l’as et au trois. C'est Alberts Day qui a montré la voie en remportant la première course en partant du premier couloir. Rebel Alliance, vainqueur de la deuxième course, s’est élancé du troisième couloir. Une ligne qui a porté chance notamment à plusieurs chevaux dont Pierneef, Executive Power ( 6e épreuve), Karraar (7e course) et After Midnight (8e course) lors de cette journée. Prince George était lui le numéro un de la dernière course et sortait du premier couloir.