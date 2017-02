Les échéances arrêtées pour les principaux projets

Les ministres faisant partie de la Task Force sur la Budget Implementation, instance qui s’est réunie mardi sous la présidence du Premier ministre et ministre des Finances, Pravind Jugnauth, a pris note du calendrier d’exécution des principaux projets sur le plan infrastructurel. Ce volet de l’exercice relatif à l’infrastructure physique est placé sous le contrôle du ministre des Infrastructures publiques, Nando Bodha. Outre le projet de Metro-Express, dont la cérémonie de la pose de première pierre est prévue le 12 mars, soit le jour de la fête nationale, une série d’autres investissements publics majeurs sont dans le pipeline pour les mois à venir.

l Port : des investissements de Rs 6 milliards ont été identifiés avec des ongoing projects, dont la fin des travaux de dragage dans le port vers le mois de mai prochain alors le contrat pour la Techno-Economic Study pour l’island container terminal devra être alloué ce mois-ci.

Par ailleurs, les travaux pour l’upgrading de la capitainerie du port devront être bouclés en juin prochain avec l’appel d’offres et l’octroi du contrat pour un fire and oil pollution combat equipment en août prochain. La nomination d’un consultant pour le projet d’informatisation des opérations dans le port interviendra en avril de cette année.

Les consultants pour la construction du cruise terminal building dans l’enceinte portuaire devront soumettre le design et les documents d’appels d’offres en juillet prochain. Les travaux devront être complétés vers la fin de 2018.

La livraison aux autorités portuaires de deux nouveaux remorqueurs devra se faire au plus tard en décembre 2018 avec l’appel d’offres lancé en juillet. Il faudra ajouter à cela la mise en opération de trois remorqueurs de petite capacité pour l’année en cours.

La sécurité sera également renforcée dans le port avec une amélioration du système de caméras de surveillance (CCTV Surveillance). Le rapport des consultants devra être reçu par les autorités en ce début d’année et les travaux exécutés l’année prochaine. Le port sera également doté d’un VTIS Equipment pour la Port Louis Harbour Radio. Les consultants sont attendus en avril et la fin des travaux prévue en février de l’année prochaine. Les différents quais à Port-Louis aussi bien que Port-Mathurin seront munis de cathodic protection, dont l’appel d’offres est prévu pour mars et les travaux en juin de cette année.

Toujours dans le cadre de la stratégie visant à boosting sea link, d’importants travaux d’infrastructures sont programmés à Fort-William et également la construction d’un breakwater au cours de la période allant jusqu’à mars 2019. D’ici juin, 35 hectares de reclaimed land dans la région de Fort William devront être alloués pour des activités de stockage pétrolier, de logistique et de pêche. Les travaux d’infrastructures seront livrés en 2018.

Avec l’octroi du contrat en juin prochain, le refurbishment du oil jetty sera complété en juin 2018. Pour le projet de petroleum hub à Albion, des discussions au niveau technique devront se dérouler à partir de demain. Un Albion Port Master Plan, rédigé par des consultants, devra être soumis le 10 mars, alors que le ministère du Commerce a déjà procédé à l’identification de terrains privés dans la région pour les besoins de compulsory acquisition.

Donner un nouveau cachet à la capitale

L’achat de deux additionnels Ship to Shore (STS) et de six Rubber Tyred Gantry, au coût de Rs 1,3 milliard, devra se faire d’ici à la fin de cette année.

l Réseau routier : Le New Mass Transit/Metro Express reste l’un des projets phares du volet building infrastructure that fits into the future. En complément se positionne la réhabilitation du Victoria Terminal à Port-Louis avec un nouveau chapitre à l’immeuble ayant abrité les services de l’ex-Road Traffic Licensing Authority (RTLA). L’évaluation des requests for proposals devra arriver à terme en mars, avec la letter of intent aux promoteurs désignés à à mi-avril de cette année.

Des projets sont également envisagés en vue de donner un nouveau cachet à la capitale, dont la rénovation du Théâtre de Port-Louis avec un appel d’offres le mois prochain, la mise à exécution d’un Aapravasi Ghat–Local Economic Development Plan, dressé par le ministère des Arts et de la Culture en collaboration avec Landscope Mauritius Ltd, un Port Louis Heritage Trail et des travaux d’embellissement de la Place d’Armes et des environs.

Ce mois-ci devra voir la présentation du detailed design de la RDP-Phoenix-Jumbo-Dowlut roundabouts et de la Link Road traversant Grande-Rivière-Nord-Ouest à hauteur de Coromandel. Le ministère des Infrastructures publiques mise sur le mois de mai pour le démarrage de ces chantiers.

l Aéroport : Enveloppe de Rs 770 millions, dont Rs 370 millions pour un new integrated government clearance venture dans le cargo village. Le choix du Project Manager est attendu en avril, le choix de l’architecte en août au plus tard et la construction entre janvier 2018 et juillet 2020.

La construction d’une nouvelle tour de contrôle, avec le coût des travaux évalué à Rs 450 millions, devra démarrer en septembre 2017 pour que celle-ci soit opérationnelle en février 2019. L’enceinte de l’aéroport sera alimentée en énergie électrique à partir d’une sous-station au coût de Rs 425 millions, le début des travaux étant prévu en janvier 2018. L’assistance technique de la République populaire de Chine a été sollicitée pour la mise en place d’une regional aviation training academy. Des consultants chinois sont attendus en vue d’approfondir les discussions.

l Sécurité routière : La formation de 30 instructeurs et de 15 examinateurs sera complétée en mai avec l’ouverture de neuf auto-écoles dans les districts. Un budget Rs 100 millions a été identifié pour la construction de trottoirs, Rs 80 millions pour les hard shoulders, Rs 56 millions pour les handrails, Rs 50 millions pour les road markings et Rs 30 millions pour des travaux d’éclairage des routes. Ces travaux devront être finis vers avril.

La réorganisation et la restructuration des institutions, dont la National Transport Authority, (NTA), la Road Development Authority (RDA) et de la Traffic Management and Road Safety Unit (TMRSU) sont déjà enclenchées. L’Office of Public Sector Governance a déjà soumis l’ébauche d’un rapport à ce sujet. L’assistance du ministère du Service civil a été recherchée pour se pencher sur des « personnel issues » avec le redéploiement. À la RDA, des consultations sont en cours par rapport à un projet de réforme avec également des procédures pour le recrutement d’un Project Manager, d’un Procurement Manager et d’un Communication Officer.

l Energie: Le secteur de l’eau reste délicat avec des investissements de Rs 3,4 milliards brandis en vue de faire du 24/7 un mode de vie. La Central Water Authority veut à tout prix procéder au remplacement de 180 kilomètres de tuyaux à travers l’île avec une multitude de contrats alloués en ce début d’année pour remplacer les tuyaux percés.

Au chapitre de la fourniture d’énergie électrique, l’étape de bid evaluation pour le waste-to-energy project de 30 MW est actuellement en cours. La fin des négociations avec Alteo est prévue pour le mois prochain.