LES EMPLETTES DE FIN D’ANNÉE : Le rush de dernière heure escompté

Le paysage commercial en cette fin d’année affiche des signes divergents, frisant l’inquiétude, alors que les opérateurs ne baissent pas pour autant les bras, misant sur le traditionnel rush de dernière heure dans les magasins. En principe, ce sursaut des consommateurs devrait se faire sentir dès hier au moins avec les Shopping Malls décentralisés et centres commerciaux en tous genres prenant le dessus sur les rues commerçantes des centres-villes du bon vieux temps. Car il ne fait aucun doute que des changements sont intervenus dans les habitudes des consommateurs en cette période spéciale de fêtes.

L’heure du bilan des opérations de fin d’année a encore du temps pour sonner, car il reste encore une bonne semaine pour les Mauriciens en vue de compléter leurs emplettes de fin d’année, ou encore d’accueillir avec faste la nouvelle année 2017. Toutefois, au cours de la semaine écoulée, Week-End a tâté le pouls du commerce, petit et grand, à travers l’île, pour en savoir plus. Le début de cette pénultième semaine de l’année demeure franchement pénible pour les commerçants, condamnés à attendre des clients, que ce soit du côté du Vieux-Moulin de Rose-Belle, escale incontournable pour la région sud de l’île, ou celui de Grand-Baie : La-Croisette, l’adresse In du Nord, en passant par Bagatelle Mall et Jumbo Phoenix, sans oublier les ambitions déclarées de Flacq Coeur de Ville.

Les témoignages recueillis sur place font planer un petit parfum de désarroi chez certains commerçants, même si beaucoup croient toujours dans le rattrapage de dernière minute. Le phénomène visuel, qui émerge, reste ces Parkings de voitures des Shopping Malls pris d’assaut à longueur de journée et de soirée, ou encore ces artères menant à des complexes commerciaux, complètement engorgées, décourageant parfois même les plus tenaces de ceux contaminés par le virus de la consommation.

Week-End propose à ses lecteurs un Snap Shot de cette ambiance, qui pourrait contraster avec la folie de la veille de Noël.

Achats de Noël : une mayonnaise qui peine à monter !

Si la fête de Noël rime souvent avec achats, la situation semble différente cette année. La morosité économique a gagné la population. La réticence et la prudence sont de mise chez ceux qui devront faire plaisir à leurs proches et chers. Malgré le boni de fin d’année reçu par la majorité des salariés, ne pas tomber dans l’excès commence à s’ancrer dans les habitudes. Une telle situation n’arrange pas les choses chez les commerçants qui attendent souvent les quelques jours avant la fête de Noël pour écouler leurs produits.

Un petit détour dans quelques centres commerciaux clés du pays renvoie le même sentiment. Les gens hésitent à débourser trop d’argent, craignant ne pas avoir assez d’argent à la rentrée en 2017. Au Trianon Shopping Park, mercredi, le centre commercial était vêtu d’un mood festif. Des animations tout au long de la journée en vue d’égayer ceux venus se relaxer ou terminer leurs achats de Noël. À l’instar d’une enseignante de Vacoas venue avec ses deux filles, acheter l’essentiel est un must. “J’achète uniquement ce dont j’ai besoin. Je ne dépense pas plus car je fête Noël différemment cette année”, dit-elle. Tous les magasins du centre commercial font leur maximum pour attirer les clients à travers leurs stratégies de marketing.

Même scène au Centre Commercial de Phœnix peu avant midi. Le bâtiment orné de divers types de décorations pour la Noël suscité la curiosité des Mauriciens et étrangers. Toutefois, l’on obsrve que les visiteurs du site font plus de lèche-vitrine et hésitent sur les prix avant d’acheter. “Je fais mes achats pour la Noël et peux tout avoir sous un même toit. Mais je ne fais aucune dépense inutile car janvier est un long mois. Il faut rester vigilant lors des achats car les commerçants peuvent abuser sur leurs prix”, dit Mme Bhurtun, habituée du centre commercial et habitante de Quatre-Bornes. Certaines personnes profitent de leur passage pour noter le prix des produits qu’ils recherchent et pour ensuite le comparer à celui d’autres centres commerciaux. “Je ne viens pas pour acheter mais simplement pour comparer les prix. Si je trouve à meilleur marché ailleurs, j’achèterai”, lance un habitant de Quartier-Militaire qui a profité de sa pause-déjeuner. Le food court semble être le lieu le plus profitable des commerçants. Les va-et-vient incessants des gens en sont témoins.

Trouver un parking libre au Bagatelle Mall of Mauritius peut être parcours de combattant pour un automobiliste en cette période de fin d’année. Le centre commercial est rempli de Mauriciens venus de différentes régions du pays et de touristes qui profitent des activités organisées quotidiennement. Toutefois, il semblerait que les gens ne viennent que pour voir et rarement acheter, à condition que le produit qu’ils cherchent soit en promotion. Trois jeunes salariés que nous avons rencontrés sur place trouvent les prix chers pour leur faible budget. “Nous n’avons pas un salaire élevé pour nous permettre de faire du shopping ici. On ne vient que pour regarder et s’amuser un peu. On préfère acheter ailleurs car nous savons que le mois de janvier est long”, disent-ils.

Les mêmes commentaires sont livrés par un groupe de jeunes universitaires. “Nous n’achetons rien. On entre dans les magasins pour voir, sans plus”, disent-elles. Les centres commerciaux du pays, surtout dans les Plaines-Wilhems, grouillent de monde en cette période. Cependant, il n’est pas vrai de dire que les commerçants en profitent. L’hésitation de certains Mauriciens se répercute sur le travail des commerçants. Pour Avishek qui a mis en place une petite échoppe avec l’aide de son oncle, le travail ne marche pas. “La vente n’est pas très bonne par rapport à l’année dernière. Nous nous attendions à vendre plus, mais ce n’est pas le cas. Les gens viennent pour regarder et n’achètent pas”, nous raconte ce jeune homme qui n’avait vendu qu’une quinzaine de ballons vers 13h. Selon lui, les gens ne veulent pas dépenser si facilement leur argent dans les jouets, préférant acheter tous les matériaux scolaires en premier lieu et après penser à autre chose.

Commerçants inquiets

Direction Saint-Pierre, village souvent submergé de monde en période festive. Mais le centre commercial de Kendra est presque vide. Les commerçants sont inquiets devant une telle situation et sont obligés de baisser drastiquement leurs prix, voire de perdre de l’argent pour écouler rapidement leurs produits. “Nous avons aménagé une petite table où nous vendons nos produits à un très bas prix. Nous sommes obligés de le faire pour retrouver notre argent investi. Le travail ne marche pas vraiment. Les gens sont rares et tout tourne au ralenti. Nous espérons qu’avant la fin de l’année, nous pourrons vendre plus et rattraper le retard sur des mois où nous n’avons pas vendu le nombre visé de produits”, dit la responsable de Cozzy Collections. Elle observe que les gens ne font qu’entrer et sortir. La commerçante ajoute qu’elle devra accepter de perdre de l’argent pour que ses produits puissent être vendus.

Le centre commercial a su attirer quelques vendeurs de drones et d’autres gadgets pour enfants. Pour un commerçant qui vend des voitures qui se transforment en robots, l’innovation doit être au centre des activités afin d’appâter la clientèle. Son astuce est de proposer des jouets hors de l’ordinaire qui attirent non seulement des enfants mais également des adultes.

Une petite virée dans Saint-Pierre nous démontre que le moral des magasiniers est bas. Un jeune garçon qui aide son père à vendre quelques jouets est déçu de sa vente. “Nous n’avons rien vendu depuis ce matin. Les parents qui viennent avec leurs enfants regardent les jouets, demandent le prix et s’en vont”, explique ce garçon qui assiste à cette scène depuis plusieurs années maintenant. Selon lui, à une telle époque, les magasins sont remplis mais tout est différent. Les gens préfèrent fréquenter les centres commerciaux auxpetits magasins du coin.

Les mêmes observations sont faites chez un commerçant en face du centre commercial Kendra. “Les gens sont à la recherche des produits qui ne coûtent pas cher. Ils cherchent dans la fourchette de Rs 50 à Rs 200 et ne veulent pas dépenser plus”, dit-il. Pour lui, la priorité est d’acheter la nourriture, le matériel scolaire et après les vêtements. Il ajoute qu’il préfère perdre de l’argent que de garder ses produits longtemps. Même scénario pour Talkeswar Jamnasingh, qui gère deux magasins à Saint-Pierre. Il observe peu de monde et ses décorations de Noël qu’il vend pour la première fois ne trouvent pas facilement preneurs.

Au Nord, la situation est presque la même, voire pire. Au Mont Choisy – Le Mall, on pouvait presque compter le nombre de visiteurs. Quelques décorations çà et là et des animations pour enfants, ce centre commercial arrive à peine à attirer les visiteurs. Quelques-uns profitent des promotions d’un supermarché et s’en vont tranquillement. La scène est quasi la même à La Croisette où les touristes profitent plus que les Mauriciens. Même les restaurants font grise mine. Au centre commercial de Grand-Baie, cœur de ville, quelques personnes terminaient leurs achats pour la Noël. Une vendeuse de produits de beauté se dit étonnée de la baisse importante du nombre de gens par rapport à l’année dernière. “Nous voyons très peu de personnes depuis que nous avons mis une table à l’extérieur. Les gens viennent et regardent, sans plus. Les touristes sont aussi plus rares qu’en 2015.”

Mais pour la commerçante, pas question de baisser les prix davantage, car il ne faut pas perdre l’argent investi. Chez un autre commerçant spécialisé dans la vente de jouets interactifs pour les enfants, les parents hésitent à débourser trop d’argent, malgré le prix de ses produits qu’il qualifie d’abordable. Comparant la fin de 2016 à celle de 2015, il constate que le volume de son travail a chuté et avance que les gens sont prudents sur la gestion de leur argent. Pour lui, apporter des produits innovants permet de continuer son activité commerciale.

Ambiance dans les villages : De l’animation avant toute chose !

Cap sur Rose-Belle en ce début de matinée. Première halte au Centre Commercial du Vieux Moulin. De prime d’abord, l’aire de stationnement affiche complet. Le temps nuageux encourage les gens à sortir de chez eux d’autant que le village est particulièrement animé en ce mercredi en raison de la foire bi-hebdomadaire qui se tient un peu plus loin.

À l’intérieur du centre, la musique bat son plein, la décoration de Noël est omniprésente. Difficile de ne pas se laisser transporter par cette atmosphère de fête. Les nombreux magasins rivalisent d’astuces pour attirer les clients. Les articles sont exposés à l’extérieur des boutiques avec des remises juteuses, tandis que des employés d’Emtel distribuent des flyers vantant les promotions et qu’une animatrice radio encourage le public à y pénétrer. Les cris joyeux des uns et des autres se font entendre.

Shameer Chaumoo, syndic et centre manager, souligne que depuis 2011, le centre commercial est devenu un haut lieu de shopping avec au moins 50 outlets, dont des utilités publiques et trois salles de cinéma. “Le Vieux Moulin est devenu un must en raison de sa situation stratégique. C’est le seul centre du Sud et nous recevons des gens de diverses localités, dont Baie du Cap, Souillac, Plaine-Magnien, et parfois un peu moins ceux de Quatre-Bornes. Hormis le food court qui est plein à craquer pendant l’heure du déjeuner et les après-midi, le cinéma et le supermarché Winner’s attirent bon nombre.”

Par contre, la déception est grande parmi les gérants de certains magasins. Pour Noorbee Oozeer, qui tient le magasin Topstyle Shoes depuis trois ans et qui propose en outre quelques chemises, cela se voit sur son visage. Il n’y a qu’un seul client dans son magasin. Pourtant, elle n’a pas hésité à exposer ses marchandises à l’entrée de son magasin. “Bien moss. La vente penkor kumanse. Bann dimoune get materiels scolaires avan. Mo esperer ziska vendredi/samedi, la vente pou décolé. Mai mo assez pessimiste car lannee derniere nu ti pe fini kumans travay.” Et la seule cliente de renchérir: “Partou inn vinn kumsa aster. Dimoune nepli aster kuma avant. Lavi pas fasil.”

Sentiment mitigé du coté du magasin La sirène qui compte deux espaces. “Nous sommes dans l’obligation d’exposer nos vêtements sur des cintres à l’extérieur, sinon peu de personnes pénétreront dans le magasin. Par contre, côté jouets, la satisfaction est là. Nous faisons des démonstrations pour encourager et convaincre les clients d’acheter. Nous en avons pas mal”, dit Anousha Souchee, la responsable.

Pour cette habitante de Rivière du Poste qui a emmené son fils de quatre ans se divertir, l’heure n’est pas encore totalement aux courses. “C’est surtout à la veille de Noël que nous reviendrons mais non sans avoir fait un détour au supermarché de Winners avant de regagner la maison”, dit cette jeune mère sous le regard amusé de son fils.

Même son de cloche du côté de Sunita, autre habitante de Rivière du Poste. Cette mamie de 43 ans a choisi le Vieux Moulin avant de se rendre à la foire. “Je balaie des yeux avant de me décider sur quoi acheter pour les petits-enfants, mais jusqu’ici je n’ai rien trouvé.”

Impossible de quitter Rose-Belle sans un tour rapide au centre. Grosse surprise, le village est désert. On se croirait à peine en fête. Les rues sont libres et on se déplace sans peine à pied et un peu moins bien en voiture.

Les vendeurs sont au rendez-vous et exposent leurs myriades d’articles comme chaque année sous les varangues, mais les clients manquent à l’appel. Vivek, 22 ans, importateur pour le compte d’un des plus gros et plus anciens magasins de Rose-Belle, peine à croire ce qui lui arrive cette année. Il s’est délocalisé en face du vieux marché pour faire de bonnes affaires en exposant de magnifiques vases importés de Malaisie et d’Inde mais à13h ce mercredi, il n’en a encore rien vendu. Il ne se fait pas d’illusions. Pour lui, il y a trop de centres commerciaux et pour des raisons pratiques, les gens préfèrent s’y rendre, au lieu d’arpenter les rues.

Ralentissement total

Son voisin d’étal à 50 mètres, qui propose des sapins artificiels et des guirlandes ainsi que d’autres objets de décoration, se trouve dans la même situation: ralentissement total!

Ce n’est pas cette entrepreneure de 33 ans qui dira le contraire. Elle expose chemises et t-shirts sous la varangue de sa belle-sœur. “Nous faisons de notre mieux pour baisser les prix et nous nous résignons à travailler pour des profits dérisoires mais là aussi, ça peine à décoller”, confie Naseem

Direction ensuite au village historique de Mahébourg en passant par Plaine-Magnien, petit village coloré et normalement animé. Incontournable, dirait-on. Les flamboyants en fleurs de mémé ainsi que les fleurs jaunes à l’allée des flamboyants à Beau-Vallon donnent le ton. Nous sommes bien en période de fête. Hélas, tout comme à Rose-Belle, le centre est morose. Finie cette période où des articles sont étalés dans divers coins de rue où les clients se les arrachent, avec un marchand ambulant qui hurle à pleins poumons “Bon marse. Tou Rs 50!”

À peine si l’on voit des riverains chargés de courses. L’ancien cinéma Odeon converti depuis quelques années en centre de shopping proposant des articles divers attire quelques rares clients. “C’est encore relativement tôt. D’abord, un constat après les achats”, lance Dorinne, la cinquantaine. Et d’ajouter avec un air malicieux: “Avec l’âge, j’ai appris à faire du repérage et à ne plus me laisser aller aux achats compulsifs.”

Par contre, satisfaction du coté du magasin de meubles et d’électroménager de Jaulim. Akmez, le gérant est ravi. “Nous avons vendu beaucoup de meubles complets pour chambres. La vente est stable, comme l’année dernière. Le ventilateur, peu cher et idéal pour offrir en cadeau en été, se vend bien”, confie-t-il.

Cap ensuite sur Bel-Air-Rivière-Sèche, autre centre névralgique. Et place, une fois de plus, à la déception. Habituellement, trés mouvementé on croirait que le centre est en deuil. Noozany, propriétaire du magasin Popular qui propose principalement des articles pour dames et enfants, prend l’air en dehors de son commerce. À nos questions sur la tendance des achats, il lance sans ambages: “Kuma ou trouvé? Ou kroir mo ti pou assiz dehor? Bien bien moss pou enn zour la payeé, dit-il, dépité. Ce vieux routier en a rarement vu pire. “Les gens négligent leurs priorités et dépensent à mon goût dans les jeux de hasard.”

Les rues sont presque désertes. Les magasins arborant leurs magnifiques robes rouges en vitrine tout comme à l’extérieur restent tristement suspendus, au grand dam des commerçants qui souhaitent des jours meilleurs.

Enfin, au terme dune longue journée, nous concluons notre périple par Centre de Flacq dont le visage a changé depuis l’année dernière avec l’avènement du nouvel espace de vie qu’est Flacq Cœur de Ville.

“Ce nouvel espace de vie fait partie intégrante de l’Est. Nous avons repoussé notre heure de fermeture à 22h30, horaire qui sera encore repoussé. Nous avons également noté que les Flaquois sont civilisés et n’ont plus rien à envier aux habitants des villes. À titre d’exemple, un groupe de chanteurs avaient assuré un spectacle samedi dernier et l’accueil qui leur a été réservé était au top!”, dit-on du côté du Management à Flacq Cœur de Ville.

Les quelques propriétaires de magasins interrogés en sont également satisfaits. Ashinty Hurloll, gérante de Plaisirs Cachés, confie que les sous-vêtements se vendent bien. Les clientes affluent aussi pour les services de maquillage qu’elle propose à l’intérieur de son magasin.

Même satisfaction du coté de Javes dont le slogan est “highest quality at lowest price” dont la vente a décollé depuis belle lurette, confie, non sans dissimuler sa fierté, le responsable Javed. Toutefois, Sukhen Ramdass, de Reddhi Designer, note un ralentissement.

Dans le centre, haut lieu de commerce, bien que les marchands ambulants se fassent rares et que nous n’entendons plus leurs hurlements, il y a du mouvement associé aux musiques bollywoodiennes assourdissantes.

Mais pour les achats, c’est une toute autre histoire. La preuve, la plupart des magasins ferment vers 18 h durant ces derniers jours de l’Avent.