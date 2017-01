LES ENVAHISSEURS : La plage de Trou aux Biches de nouveau envahie par des transats

En cette période de l’année où les Mauriciens affluent sur les plages, leur plaisir est gâché par le manque d’espace. Manque d’espace dû aux transats qui ont envahi la place. C’est le cas principalement à Trou-aux-Biches, où parasols de plage et transats, dépassant de loin le nombre accordé par la Beach Authority, ont été installés sur la plage, au nez et à la barbe des autorités et des plagistes contraints de s’entasser les uns à côté des autres. Qui plus est, les tarifs pratiqués par les opérateurs, en l’occurrence Rs 300 par heure et Rs 1200 une demi-journées dépassent l’entendement pour ceux qui s’y intéressent. Plusieurs plagistes s’en sont plaints à Week-End hier, photos à l’appui, espérant que les autorités vont réagir pour que les Mauriciens puissent librement circuler et profiter de la plage.