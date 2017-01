LES FAITS DE L'ANNÉE : Le Dodo de Benoît Juillet comme logo des JIOI 2019

Le comité d'organisation des Jeux des îles de l'océan Indien (JIOI) de 2019 à Maurice voulait que le logo de ces 10e jeux soit le symbole de ce grand moment sportif et fraternel. Par ailleurs, le dessin devait aussi répondre à plusieurs caractéristiques, c'est-à-dire être identifiable, mémorisable rapidement, simple, stylisé et lisible, tout en représentant l'esprit olympique, notamment les valeurs d'excellence, de compétition, de fair-play et de fraternité. Tels étaient les critères que les participants du concours devaient respecter.

Et il y a eu un heureux gagnant en la personne de Benoît Juillet, 30 ans. Le dodo comme image iconique de Maurice, c'est avec cet état d'esprit que cet habitant de Goodlands a imaginé et conçu son œuvre, qui a été choisie par un jury et présentée au grand public le 18 octobre lors d'une cérémonie tenue à l'hôtel Hennessy Park, Ébène. Le logo des 10e Jeux des îles représente la tête d'un dodo formée par quatre silhouettes humaines aux couleurs du quadricolore.

« Le dodo est avant tout l'image iconique de Maurice. C'est avec cette idée en tête que j'ai travaillé mon dessin tout en prenant en considération le sport et l'effort qui est nécessaire pour un athlète. J'ai donc voulu créer une œuvre iconique qui exprime à la fois par son symbole, notre identité, notre fierté et l'esprit de fraternité. Le plus difficile a été de trouver le concept et après cela m'a pris deux semaines pour le produire », explique Benoit Juliette, qui a participé à ce concours de logo après l'insistance de sa fiancée. Celle-ci lui a permis de remporter Rs 100 000, pour avoir été primé parmi 81 propositions reçues depuis le lancement du concours. Designer dans un cabinet d'architecte, Benoit Juliette est un pur produit mauricien, ayant été formé à l'Université de Technologie de Maurice (UTM).

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Yogida Sawmynaden, lors de son allocution, a fait ressortir que le logo est le symbole d'identité des JIOI et constitue dès lors une première étincelle, qui donne le coup d'envoi à cette manifestation. « Le sport est un élément fédérateur, le sport unifie un peuple. Notre quadricolore n'a jamais été aussi bien porté et représenté que lors de tels événements sportifs. L'an dernier, à La Réunion, Maurice a réalisé sa meilleure performance dans toute l'histoire des JIOI. Soixante-six médailles d'or glanées grâce aux efforts des sportifs, au travail des coaches et des officiers de mon ministère, sans compter le soutien de la population. Les JIOI ont toujours galvanisé les Mauriciens et on s'attend à un véritable feu d'artifice en matière de résultats sportifs et au niveau organisationnel en 2019 », a-t-il mentionné. Ce dévoilement marque ainsi les préparatifs des prochains JIOI, qui fêteront leurs 40 ans d'existence en 2019. En attendant, l'œuvre de Benoît Juillet, originale on doit bien le reconnaître, a conquis plus d'un.