Les 'griots' de Port-Louis

Oyez, oyez passants ! Je retiens votre attention, retenez la nouvelle ! Même si le baobab n’est plus, les conteurs sont de retour en ville. Ils n’ont plus besoin de se tenir sous l’arbre à palabres pour vous faire connaître leurs histoires. Ils arpentent les rues, les gares, les autobus pour aller à votre rencontre. Les griots sont de retour, Messieurs, Dames. Ils miment même leurs histoires. Ce ne sont plus uniquement des vieux sages dont la somme de connaissances et de contes est égale à leurs rides mais des jeunes à l’esprit furtif. Des femmes qui ne veulent plus aller puiser l’eau à la source. Faut croire qu’être conteurs, en ces temps modernes, rapporte mieux que tout autre travail. Si leurs contes diffèrent (maison brûlée, opération de leurs enfants, accident, carte bancaire bloquée, manque de sous pour le transport, etc.) la morale de leur histoire reste la même : incapacité à travailler et dépendance.

Certaines histoires sont vraies, me diriez-vous ? Elles sont là pour vous rappeler une certaine réalité. Certes, il y a des gens qui sont vraiment en situation de détresse et ont besoin d’une aide quelconque. Mais comment démêler le vrai du faux quand le nombre de ces conteurs est en constante hausse et que surtout vous retombez sur les mêmes personnes avec les mêmes histoires après les avoir aidés une fois ? Comme ce jeune, né certainement sous une très mauvaise étoile, qui quotidiennement “mank 10 roupi” pour rentrer chez lui. Dans le doute, on se garde ainsi d'aider, et ce sont souvent ceux dans le besoin qui en souffrent.

Si vous ne les avez pas encore croisés, ces 'griots' de Port-Louis ne se tiennent plus au milieu du village mais devant les guichets automatiques, le plus souvent en période de fin de mois ou aux abords de la Gare Victoria à la sortie des bureaux.

Écoutez leurs histoires citoyennes. Ils ont des choses à vous dire. Tout cela contre paiement.