LES GUERRIERS DU KICK : Un test intéressant avant la Coupe du Monde

Les tireurs mauriciens livreront leur première sortie internationale ce soir. Au complexe sportif de Beau-Bassin à partir de 18h, les éléments masculins seront aux prises avec les Sud-Africains, tandis que les tireuses trouveront sur leur route des Réunionnaises. Connue comme Les guerriers du kick, cette compétition sera surtout un test intéressant à l'approche de la Coupe du Monde qui se déroulera en Hongrie vers la fin du mois prochain.

Face aux Sud-Africains la saison dernière dans le cadre des Arnold Classics, les représentants mauriciens avaient imposé leur loi. Qu'en sera-t-il cette fois ? « De beaux combats sont attendus. D'autant qu'à l'exception de Fabrice Bauluck, nos meilleurs éléments seront en action », insiste l'entraîneur national, Judex Jeannot.

Ce dernier a de surcroît fait confiance à des jeunes, à l'instar de Warren Robertson et Stania Rathbone, qui en seront à leur première expérience internationale. « C'est sûr qu'ils ressentent un certain stress. Toutefois, il leur faut bien débuter quelque part. D'ailleurs, ils possèdent des capacités pour s'imposer et nous comptons également sur eux pour la prochaine Coupe du Monde », souligne-t-il.

Il faudra tout de même se méfier de la réplique des Sud-Africains, capables de se rebiffer de brillante façon. De ce fait, il s'agira de se tenir sur ses gardes, à l'image de James Agathe, qui défiera de nouveau Adriaan Van Wyk. « Certes, James s'était imposé avant la limite, mais je prévois cette fois un combat plus compliqué », avance Judex Jeannot.

L'entraîneur national suivra également de près la prestation d'Emmanuel Dalon, qui avait réussi un sans-faute lors des derniers championnats nationaux low-kick, et celle de Boris Brissonnette qui effectuera son retour sur la scène internationale. Du côté de l'opposition réunionnaise, il fait ressortir que ce seront des tireuses très techniques et issues de l'école française, qui tenteront de repousser les assauts de Jessica Jocelyn, Annaëlle Coret et Stania Rathbone.

Reste que ce gala permettra de trouver de nouveaux repères à l'approche de la Coupe du Monde. « Si les Sud-Africains font montre d'une plus grande résistance et si les Réunionnaises confirment leur potentiel, il demeure certain que nos tireurs sauront où ils se situent en vue de cette compétition en Hongrie ».

Pour rappel, les tireurs sélectionnés sont Stania Rathbone (-52 kg, cadettes), Jessica Jocelyn (-52 kg, seniors), Warren Robertson (-51 kg, cadets), Fabrice Bauluck (-54 kg), Brian Jameer (-71 kg) et James Agathe (-81 kg). Il est à noter que les prix des billets pour le gala de ce soir sera de Rs 150 autour du ring et de Rs 100 dans les gradins.

Le plateau

Combats locaux

Seniors -60 kg : Nacish Jankee/Daren Matelot

Seniors -60 kg : Jorano Philippe/Cédric Changou

Combats internationaux

Juniors -51 kg : Warren Robertson (Mau)/Heinrich Bestbier (Af Sud)

Seniors -67 kg : Emmanuel Dalon (Mau)/Vassen Khan (Af Sud)

Juniors -56 kg (féminin) : Annaëlle Coret (Mau)/Alicia Boto (Réu)

Seniors -71 kg : Brian Jameer (Mau)/Emile Blitz (Af Sud)

Cadettes -52 kg : Stania Rathbone (Mau)/Naëma Asvat (Réu)

Seniors -75 kg : Boris Brissonnette (Mau)/Rodney Cornellision (Af Sud)

Seniors -52 kg (féminin) : Jessica Jocelyn (Mau)/Melissa Nassibou (Réu)

Seniors -81 kg : James Agathe/Adriaan Van Wyk (Af Sud)