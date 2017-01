Les hommes au hit-parade des problèmes de société

Il y a 98 hommes pour chaque 100 femmes à Maurice. Toutefois, les hommes constituent la section de la population mauricienne qui fait face au plus grand nombre de problèmes et de violence. Des problèmes dont ils sont, dans certains cas, des victimes et, dans d’autres cas, des agresseurs.

Des problèmes qui nécessitent dix prisons pour les hommes (dont une pour les adolescents et une pour les hommes à Rodrigues) et une prison pour les femmes.

Voici quelques chiffres qui témoignent de cette plus grande fragilité du monde masculin.

Chez les adolescents

Commençons avec les jeunes de 12 à 17 ans. En 2014, en ce qu’il s’agit des 1001 contraventions des moins de 18 ans, 992 ciblaient les garçons alors que seulement 9 filles en ont récoltées. Il y a eu les 608 cas d’indiscipline et d’agressions commises par les garçons alors que les filles ont été coupables dans 78 cas. Le rapport de 2015 précise, en page 34, que : “As for the past years, the rate of juvenile delinquency for boys (10.3) was much higher than for girls (1.8).”

Prisonniers

Sur un total de 2 128 prisonniers en 2015, il y avait 1986 hommes, ainsi que 24 adolescents de moins de 18 ans et 118 femmes. Pour chacun des 100 nouveaux prisonniers admis en 2015, 93 étaient des hommes adultes, 6 femmes adultes et 1% des garçons de moins de 18 ans.

Malades mentaux

A Brown Sequard, à Beau-Bassin, hôpital psychiatrique, il y a 3 287 hommes et 1 539 femmes atteints de maladie mentale. Pas moins de 40% des admissions à Brown Sequard sont des cas extrêmes associés à une trop grande consommation d’alcool.

Drogue

Les journaux de 2016 font constamment état de ravages causés par la drogue. De janvier à juin 2016, il y a eu 178 hommes et 11 femmes admis dans les établissements publics de santé pour des problèmes majeurs associés aux drogues synthétiques introduites dans le pays depuis 2013. En 2015, il y a eu 46 interpellations de jeunes dans les écoles et de janvier à juillet 2016, il y en avait 25.

Suicide

Le risque suicidaire est plus élevé chez les jeunes. Par ailleurs, les hommes sont plus nombreux à le faire. Des 104 suicides commis en 2015, 78 étaient des hommes, dont 67 par pendaison, et 26 des femmes, dont 2 par pendaison.

Comment sortir de l’impasse ?

Prendre conscience que les hommes font face à plus de problèmes de société que les femmes constitue déjà une piste de travail. Aux jeunes de s’interroger à ce sujet pour décider eux-mêmes de la qualité de société qu’ils veulent construire dans les années 2030, alors qu’ils seront en train d’écrire l’histoire sociale, économique et politique de notre pays.

Quelles sont les failles de la vie en famille qui fragilisent les hommes ?

Quelle présence du papa pour dialoguer et encadrer en évitant les « non » qui restent sans explication, les gestes brusques et les coups ?

Quelle image de la maman qui a tellement marqué les premières années de leur enfance retiennent-ils alors que leur amour d’enfant pour maman remplissait leur cœur d’attentes et d’espoirs ? Quelle a été la qualité de la présence des mamans ? Souvent énervées et fatiguées, rapides aux reproches et rares à l’écoute ? Ou des mamans « Soleils » positives voulant faire grandir leur enfant dans la confiance, selon leur potentiel à eux, beaucoup plus que selon ce qu’elles voudraient qu’ils deviennent.

Que fait l’État mauricien pour soutenir les mamans qui travaillent : horaires flexibles, allocations pour leur permettre de trouver du temps pour s’occuper de leurs enfants ?

Quelle ambiance familiale créée par le couple de parents pour encourager, apprendre le discernement et faire comprendre pourquoi certains « non » s’imposent ?

L’adolescence n’est pas de tout repos pour le jeune, comme pour ses parents, d’où l’importance d’avoir ensemble des temps de dialogue et une présence de qualité.

Que vivent nos jeunes pendant leur adolescence : âge critique où ils veulent tout essayer et tout réussir en cachant les complexes qu’ils peuvent ressentir ? Qu’attendent les filles des garçons qu’elles rencontrent ? De bonnes amitiés franches et joyeuses ? Un copain privilégié pour vivre certaines sensations fortes ? Un amoureux avec lequel on peut se faire voir ? Certains amis/amies de l’adolescence peuvent avoir des influences néfastes.

Grandir. Oui….

Les années passent mais que faisons-nous suffisamment pour apprendre à nos jeunes à se construire humainement ? Ce sont eux les couples et les parents qui construiront l’île Maurice de demain.

Quelle éducation sexuelle positive, commencée dès leur jeune âge, pour connaître leur corps, comprendre leurs pulsions et apprendre à attendre pour aimer dans la durée ?

Comprendre que l’amour doit savoir attendre au lieu de vouloir tout posséder tout de suite.

Vouloir réduire le mal-être des hommes dans notre société grâce à des femmes - mamans, amies d’adolescence, épouse - qui travaillent leur qualité de cœur pour comprendre et accepter l’autre dans ses différences.

S’aimer en couple avec un corps et un cœur prêts à trouver ensemble des terrains communs de plaisir, d’entente, et de bonheur. Accepter l’autre dans ses différences, sans vouloir la fusion.

Des hommes et des femmes qui veulent aussi faire de la place à un Dieu d’Amour qui ne demande qu’à être présent pour mieux accompagner, réunir et épanouir toutes les facettes du quotidien: la monotonie et l’exceptionnel ; les joies et les croix ; les arrivées et les départs..

A chacun - homme et femme - une seule vie. Nous voulons tous la réussir. Posons, au jour le jour, les jalons qui permettent aux hommes, comme aux femmes, d’avancer au lieu de buter sur des blocages qui meurtrissent, salissent et blessent la vie en société.

A suivre : 9. Quel avenir nos jeunes vont-ils léguer à notre pays face au vieillissement

de la population ?