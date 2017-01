Les intérêts de la bourgeoisie et ceux des partis politiques sont intrinsèquement liés

Rezistans ek Alternativ vous souhaite le meilleur en cette nouvelle année. 2017 marque la troisième année depuis la tenue des dernières élections générales, mais nous sommes clairement de retour à la case départ: ce moment d’exaspération d’avant la fin de 2014 où les citoyens de l'île Maurice étaient blasés par un système politique imprégné d'arrogance, de népotisme, de privilèges et de senteur de corruption. Cette exaspération populaire s'est exprimée par un rejet massif du gouvernement sortant, le Ptr, et ses alliés d’alors. Le MMM qui avait forgé une alliance avec le Ptr en marge des élections générales de 2014, pensait que cette alliance se dirigeait vers une victoire écrasante, mais la Vox Populi lui a donné tort. Les résultats des législatives de 2014 sont historiques pour la République de Maurice post-indépendante. Il marque l'effondrement du Ptr et du MMM, les deux partis politiques historiques, fondés par la classe ouvrière, qui ont façonné le paysage politico-socio-économique de Maurice. Pour la première fois depuis 1968, ni le Ptr ni le MMM n'ont remporté les élections. Le résultat électoral a non seulement été un coup majeur à l'arrogance du Ptr et du MMM, mais a également réaffirmé la souveraineté de Maurice. Le résultat électoral a incontestablement surpassé presque toutes les prédictions. Il est important de souligner de nouveau que les élections générales de 2014 n'ont pas véritablement été un plébiscite pour l'Alliance Lepep. Il s'agissait plutôt d'un rejet du Ptr et du projet politique avec le MMM pour une Deuxième République et des exaspérations susmentionnées. N’importe quelle alliance ou parti mieux placé que l'Alliance Lepep à cette époque aurait récolté les voix des Mauriciens frustrés et certainement remporté ce scrutin national.

Une question d'emballage

Cela dit, après plus de 24 mois au pouvoir, l'Alliance Lepep précise deux constantes: 1) Les Mauriciens ne cherchent pas l’alternance politique, mais une véritable alternative. Depuis 1968, tous les rapprochements possibles des partis politiques traditionnels ont eu lieu: PTr/PMSD/MSM/ MMM... Les nouveaux arrivants comme le Muvman Liberater, le Mouvement Patriotique et ainsi de suite ne sont en fait pas nouveaux ; seul l’emballage diffère. Cet état de choses traduit que rien de nouveau ne peut émerger des partis parlementaires actuels. Cela nous amène à la seconde constante.

2) Aucun de ces partis politiques parlementaires ne peut mettre en exergue une alternative politique nécessaire pour répondre aux défis de notre temps. Ils n'ont pas d'idéologie. Leur seul ordre du jour est le pouvoir à tout prix. Anerood Jugnauth a lui-même fait un aveu après la défection du PMSD, que le MSM n'a rien en commun avec le PMSD et que cette alliance n'était que stratégique. Cela reflète bien ce que tous ces partis sont devenus, stratèges purs pour conquérir le pouvoir. Cette quête du pouvoir ne sert qu'à leur propre intérêt dynastique/despotique ou à ceux de leur gang d’élite et de capitalistes. Aucun des partis parlementaires n'a de réel plan pour le bien-être de la société mauricienne. Que ce soit d'un point de vue social/culturel/économique/environnemental, ils sont tous en échec. Ils sont tous pour le statu quo et ne suivront que les plans dictés par des lobbyistes financiers pour élargir de plus en plus l'écart entre riches et pauvres et faciliter davantage le pillage de la nature – que ce soit sous la forme d’importantes évasions fiscales, d'appropriations du patrimoine commun ou de la violation des droits des travailleurs. Tous ces partis au parlement ont, d'une manière ou d'une autre, la main plongée dans la braderie de Maurice dans l’intérêt de la bourgeoisie locale et étrangère. Ils ne pourront en rien changer leur rôle de ‘courtier’. Ces regroupements sont tous fortement financés par de grandes entreprises et une fois au Parlement, ne peuvent fonctionner que pour ceux envers qui ils se sont « endettés ». Ils sont prisonniers de ce paradigme.

Invasion et évasion...

Les deux lois qui ont été amendées au Parlement en décembre 2016, en l'occurrence la Non-Citizens Property Restriction Act et la Sugar Industry Efficiency Act, font partie des derniers outils juridiques qui déverrouillent l'invasion massive de capitaux étrangers à Maurice et l'évasion fiscale respectivement – que ce soit pour l'acquisition de biens immobiliers/fonciers au détriment du peuple mauricien et pour la conversion et la spéculation importante des terres agricoles, encore à ses dépens. Aujourd'hui, les capitalistes locaux et internationaux sont très bien outillés, à Maurice, pour accaparer des terres, des plages et l’océan pour en faire ce qu'ils veulent. Leur seule contrainte légale est le gouvernement ... Mais que devrions-nous attendre des gouvernements fortement subventionnés, en amont, par ces mêmes capitalistes? Voilà pourquoi 2017 constituera un tournant pour la politique mauricienne. L'agitation politique de la fin 2016 laisse présager toutes sortes de possibilités pour cette année et Rezistans ek Alternativ, à travers des nombreux forums/discussions/positions, est en train de jeter les bases d’une nouvelle politique. Les propositions et idées politiques qui ne répondent pas aux besoins de notre époque changeante, représentent une réelle menace pour l’instant présent et pour les générations futures. C'est pourquoi la crise écologique est un élément essentiel de toute nouvelle politique socio-économique et reste au cœur des propositions de Rezistans ek Alternativ. Ces nouveaux défis nous poussent à réviser notre relation, en tant que société humaine avec l'écosystème. Ce changement de paradigme nécessite l'avènement d'un nouvel « Homo Mauritianus » capable d’exprimer intégralement sa citoyenneté, et reconnu et valorisé comme tel. C'est ce que Rezistans ek Alternativ vise en défiant frontalement la représentation communale dans notre système électoral. L'avènement d'une nouvelle République de Maurice ne peut se faire que lorsque le clientélisme communal sera effacé et que les questions politiques et sociétales seront ouvertement discutées en fonction de l'intérêt national et de la nature.

Le réveil des consciences

Depuis son existence en 2005, Rezistans ek Alternativ a été au cœur de toutes les interrogations majeures qui ouvrent la voie de l'avenir ;

- notre lutte pour la représentation citoyenne en opposition au communalisme institutionnalisé ;

- notre lutte contre l'accaparement des plages avec la coalition AKNL (Aret Kokin Nou Laplaz) et les propositions pour un tourisme alternatif ;

- notre lutte quotidienne avec la classe ouvrière pour améliorer les conditions de travail et de vie ;

- notre lutte contre l'utilisation de combustible fossile pour la production d'énergie et notre proposition concrète pour une production d'énergie propre, collectivement gérée ;

- notre proposition de système de transport alternatif et écologique; nos propositions pour une politique fiscale en vue d'une meilleure répartition de la richesse produite et le bien-être social ;

- nos propositions pour une meilleure utilisation de la terre et de la mer pour le bien-être du peuple mauricien en respect de notre écosystème pour les générations futures ;

- notre proposition pour un système démocratique plus participatif et plus collaboratif ...

Toutes ces propositions sont le résultat de conversations engagées avec des citoyens concernés sur ces différentes questions. En 2017, nous voulons être davantage engagés auprès de la population et c'est là l’un des défis majeurs du nouveau Comité national élu de Rezistans ek Alternativ, construire l’unique alliance qui puisse apporter l’alternative nécessaire. L'alliance avec le peuple, la seule capable de vaincre les regroupements despotiques et dynastiques. 2017 sera, pour Rezistans ek Alternativ, la consolidation du travail entamé en 2016 pour assurer une présence maximale sur le terrain et permettre une participation accrue à l'élaboration d'une vision nouvelle pour une véritable alternative dans le cadre d'une nouvelle République de Maurice. En tant qu'écosocialistes, nous croyons que ce n'est que lorsque la souveraineté du peuple sera rétablie que la société pourra fonctionner dans le respect de la nature pour plus de justice sociale et écologique.

Notre souhait pour Maurice en 2017 est en fait un appel pour un réveil des consciences pour que le peuple reprenne le pouvoir qui lui a été enlevé et accaparé par un groupe de politiciens et leur clique capitaliste, plus préoccupés par leurs privilèges que le sort réel de Maurice. Il importe également de mettre un terme à cette folle accélération de mauvaise politique qui est en train de nous précipiter vers le chaos. Rezistans ek Alternativ fera certainement cet appel... Inn ariv ler ...