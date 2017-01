LES INTERVIEWS DE 2016 (SUITE ET FIN): Questions et réponses choisies

Pour respecter une tradition établie, voici une sélection de questions et de réponses extraites des interviews réalisées par Week-End au cours de 2016. Elles permettent de se souvenir des sujets qui ont marqué l’actualité et des préoccupations des Mauriciens au cours des douze mois écoulés.

Me Antoine Domingue, ancien président du Bar Council

Est-ce qu’il n’est pas sain dans une démocratie que le gouvernement institue une commission, composée d’anciens juges, pour revoir les pouvoirs du DPP ?

— Non. Ce n’est pas sain, premièrement, dans la conjoncture (affaire Ramgoolam, affaire Pravin Jugnauth). Deuxièmement, surtout quand le texte trouverait à s’appliquer rétrospectivement à compter de décembre 2013 ! Je persiste à penser, et à dire, que ce n’est pas une loi. La définition d’une loi est celle d’un texte législatif d’application générale. Ici, il ne s’agit pas d’une loi, mais d’un texte ad hominem. Qui vise à atteindre un seul homme. Et nous savons tous qui est cet homme ! Ce n’est pas une loi, c’est un acte d’accusation ! It is not a law. It is an act of attainder against Titus ! Comprenne qui pourra, et, surtout, qui voudra !

Pourquoi faudrait-il que ce « contrфle » du DPP soit rétroactif ?

— Pour des raisons évidentes que tout le monde connaît. C’est un secret officiel de polichinelle ! Afin que l’on puisse contraindre le DPP à choisir entre Ramgoolam et son poste de DPP et, ainsi, le contraindre à le poursuivre malgré l’avis qu’il a rendu et publié urbi et orbi. Et, accessoirement, afin que trois mages à la retraite puissent, par la même occasion, aussi, se pencher sur le berceau de la vacance du pouvoir…

Est-ce qu’il y aurait derriиre cette deuxième une tentative de « contrôler » le DPP, une intention politique ? L’opposition parle des charges rayйes contre Navin Ramgoolam et de futurs dйveloppements dans l’affaire Pravind Jugnauth.

— J’ai déjà répondu à votre question, plus haut. Il ne s’agit pas d’une loi, mais d’un simulacre de loi, indigne de notre démocratie et de notre Etat de droit. Et aussi, cela va sans dire, indigne de notre parlement, et de nos parlementaires ! Je l’ai déjà dit, c’est un texte ad hominem. N’avais-je pas prédit, plus de deux ans de cela dans les colonnes de Week End, quand j’étais le Bâtonnier en exercice, qu’il fallait prendre garde à la tentation de dérive totalitaire qui nous guettait, du fait de la majorité des trois quarts ? Nous devons donc, plus que jamais, continuer à nous y opposer de toutes nos forces. Même ceux d’entre nous qui sont de vieux hommes, recrus d’efforts, mais jamais las de guetter dans l’ombre la lumière de l’espérance !

Michel de Spéville, entrepreneur visionnaire

Vous aviez à l’époque résumé le problème que représentait le contrôle des prix pour un entrepreneur en ces termes : “Je me retrouve dans la situation d’un conducteur dans un camion qui ne peut toucher ni aux freins ni au volant.”

— C’était exactement ça. Heureusement qu’avec le temps, la formation, les contacts avec l’étranger, l’Union européenne et la Banque mondiale, les autorités, ont compris que les entreprises ne se font pas avec des gens qui vont investir par amour du peuple. Cela n’existe pas. Il faut permettre à l’entrepreneur de faire des profits pour rembourser les prêts qui lui ont permis de créer et de faire fonctionner son entreprise, et de payer ses salariés. Il n’existe aucun pays au monde qui s’est développé avec l’investissement des pauvres. Il faut arrêter de penser que le pauvre est bon et le riche forcément méchant. L’important c’est de travailler librement et de faire en sorte que la société avance ensemble, sans que ce ne soit au détriment des uns ou des autres.

En tant que pays, Maurice a réussi, affirmez-vous. Mais est-ce que dans cette réussite, nous avons raté quelque chose qui nous aurait permis d’aller plus loin encore ?

— C’est une question difficile dans la mesure où tout dans la vie est affaire de sentiments, de ce que l’on croit. Cependant, je regrette que l’on ne produise pas plus à Maurice, qu’on ait eu autant de difficultés à obtenir des terres pour faire de la production agricole autre que la canne. J’ai eu de la chance d’avoir des terres dans différents endroits du pays pour mes projets, mais ce n’était pas facile de convaincre des administrateurs d’usines qui ne pensaient qu’à la canne. Quand je vais en Israël, par exemple, et que je vois d’immenses champs de litchis et de mangues de pas plus de 2,50 m de haut, ce qui les met à l’abri des chauves-souris, je regrette qu’on n’ait pas fait de production de fruits sur une large échelle. Mais je constate un regain pour la production de fruits avec des petits planteurs et même des responsables de propriétés sucrières que nous accompagnons. Donc, le pays avance et il faut que cela continue, que la confiance soit instaurée et que les décisions, les bonnes décisions, soient prises.

Votre rêve de l’autosuffisance alimentaire est-il réalisable à Maurice ?

— Ce n’est pas possible, mais on peut faire beaucoup. Nous ne produisons pas de blé, mais nous faisons de la farine. Et c’est amusant de constater que, depuis qu’on le fait, la consommation de riz a chuté et celle de la farine a augmenté considérablement. Quand Les Moulins de la Concorde (LMLC) ont commencé leurs activités, il y avait 60 boulangeries dans le pays. Aujourd’hui, je crois qu’il en existe 220 et la qualité du produit est incomparable. Dans un sens, et sans en avoir l’air, Les Moulins de la Concorde ont contribué au développement du pays dans plusieurs secteurs.

Ezra Jhuboo, député travailliste

Quelle est votre analyse de la situation politique actuelle de Maurice ?

— Nous vivons à Maurice dans un monde où la démocratie a cédé la place à la médiocratie. Tout ce que l’on fait est moyen, il n’y a pas d’excellence. Les gens nommés dans les institutions font les choses d’une manière médiocre et le Mauricien s’en contente. Par exemple, le Mauricien se contente de cette manière de vivre médiocre, d’aller à l’hôpital où l’on ne le traite pas comme un client, mais comme un assisté. C’est la faute du système qui a mis les politiciens que l’on a au sommet de l’État et des institutions, et on est en train de récolter les fruits. Et ce, alors qu’il y a des Mauriciens ailleurs dans le monde et ici qui sont exceptionnels, ont été formés, ont de l’expérience et qui auraient apporté leur contribution, mais que l’on ne sollicite pas. Au lieu de faire appel à l’excellence, on se contente d’une moyenne qui est souvent médiocre.

Cette médiocratie est-elle le fait de l’actuel gouvernement ou existait-elle déjà avant 2014 ?

— L’actuel gouvernement est exceptionnellement médiocre, mais il faut reconnaître que la médiocratie est un système qui perdure depuis de nombreuses années à Maurice et ailleurs. Ce système traditionnel est usé, dépassé, ce qui explique les résultats des élections qui se sont tenues en Grèce, en Grande-Bretagne, aux États-Unis et bientôt en France. L’île Maurice est un pays où l’on réclame le changement, mais où on continue à élire les mêmes comme dirigeants. Et pourtant, il y a aux élections des candidats qui proposent une vision différente de la société comme

Lalit ou Rezistans ek Alternativ – dont je ne partage pas les positions politiques – qui ont des programmes et des idées qui peuvent faire avancer la discussion. Malheureusement, ils ne disposent que de quelques voix aux élections, les Mauriciens préférant voter pour les grands partis.

Jacqueline Sauzier, decrétaire de la Chambre d’agriculture

Autre question que se posent les Mauriciens : est-ce qu’on peut manger de la viande fraîche locale dans la mesure où l’animal garde le virus pendant trois ans au moins ?

— Oui, mais comme je vous l’ai déjà dit et je le souligne, le virus de la fièvre aphteuse n’est pas transmissible à l’homme. Comme je vous l’ai déjà dit, les mesures prises l’ont été pour éviter que la maladie ne se répande de manière inutile et pour ne pas perdre le statut sanitaire nécessaire pour les exportations de Maurice.

Vous savez que le début de cette épidémie a créé un sentiment de frayeur chez les Mauriciens en ce qui concerne la viande fraîche, due sans doute à un manque d’information….

— Je suis au courant de cette frayeur, qui est totalement injustifiée, et de ce manque d’information. C’est pour cette raison que j’ai accepté de répondre à vos questions. Aujourd’hui, toutes les viandes commercialisées à Maurice ne sont pas contaminées. C’est la garantie que les autorités sanitaires nous ont donnée. Elles nous disent que tous les animaux infectés ont été abattus, que tous les animaux qui passeront à l’abattoir auront obligatoirement un certificat médical affirmant qu’ils sont en bonne santé. Ceux qui achètent leur viande fraîche dans les circuits normaux ne courent aucun risque d’avoir de la viande infectée.

Existerait-il des circuits de viande fraîche “anormaux” à Maurice ?

— Vous n’allez tout de même pas me faire croire que vous ne savez pas qu’il existe de l’abattage illégal à Maurice ?! Vous n’allez pas me faire croire que vous n’avez jamais vu des échoppes de boucheries ambulantes improvisées dans des coins de rue où l’on vend aussi bien du bœuf, du cerf que du cochon marron dits frais ?! Je pense pouvoir dire que chez le boucher qui est sur la place depuis longtemps, il n’y a aucun risque de trouver de la viande contaminée.

Me Youssouf Mohamed, avocat et ancien politicien

Donc, pour vous, l’avenir politique va se jouer entre le PTr et le MSM, avec le PMSD en retrait.

— Je me demande si le MSM a un avenir politique.

N’oubliez pas que ce parti a 33 députés au Parlement et le poste de Premier ministre.

— Ça, c’est la situation d’aujourd’hui. Mais n’oubliez pas ce qu’était le MSM deux ans avant les élections de 2014 : rien du tout. On disait même qu’il ne représentait que cinq sous et qu’il en fallait encore quatre-vingt-quinze pour faire une roupie. Le MSM n’a déjà plus la popularité et la faveur du peuple qu’il a eues avant et pendant les dernières élections. On verra peut-être un autre parti politique émerger sur la scène. Je n’ai pas confiance en Alan Ganoo, qui a été élu grâce à Paul Bérenger et au MMM, et ne sera pas réélu sur son propre nom. Le même raisonnement s’applique à Ivan Collendavelloo, qui est déjà impopulaire et qui fait partie des one-term elected. Je vous ai déjà dit que de cassure en cassure, le MMM est réduit à quelques députés. Il ne reste donc que le PTr et le PMSD, qui est en train de ratisser large pour sortir de la catégorie de parti créole.

Ce qui irrite au plus haut point Showkutally Soodhun.

— Qui dans ce pays prend au sérieux ce que M. Soodhun peut dire, surtout quand il se déguise en Arabe ?

Vous croyez dans l’avenir de Maurice, Youssouf Mohamed ?

— À ce jour, avec tout ce que je vois et j’entends, je suis obligé de vous répondre non. Maurice a pris un recul de plusieurs années avec les derniers gouvernements et l’actuel a empiré la situation. L’économie ne va plus, les valeurs sont en train de disparaître, le chômage d’augmenter, sans compter le non-respect de son adversaire politique. Il n’y a plus d’adversaire aujourd’hui, mais des ennemis qu’il faut ruiner, salir, emprisonner à n’importe quel prix, même celui des accusations fabriquées.

Nita Deerpalsing, ex-députée mauricienne et membre du PTr

Il y a une image de vous qui a marqué la politique locale : votre baiser à Rajesh Bhagwan au lendemain de la conclusion de l’alliance PTr-MMM...

— Vous êtes en train de faire de la caricature.

Pardon, c’est vous qui avez fait de la caricature à l’époque ! Après vous être battue avec acharnement contre Rajesh Bhagwan pendant presque dix ans, du jour au lendemain vous l’embrassez, comme si de rien n’était, pour les besoins d’une alliance. Cela fait sans doute partie des choses qui ont éloigné les citoyens des politiciens à Maurice...

— Vous caricaturez encore. L’île Maurice vit d’alliances et de mésalliances politiques depuis son indépendance. Ce n’était pas la première fois que deux partis politiques faisaient une alliance. Il y a eu l’alliance PTr-MSM en 2010 et si vous cherchez bien, vous trouverez des photos de moi faisant la bise à Nando Bodha.

C’est fou ce que l’on peut s’embrasser en politique à Maurice ! Avec le recul, comment qualifiez-vous votre passage en politique ?

— Il a été une période très intense de ma vie. Quand vous êtes député, vous donnez beaucoup de vous-même, ce que les gens ne savent pas et n’apprécient pas nécessairement. Je suis entrée en politique pour défendre des convictions, qui sont toujours vivantes en moi. Le faire sur le terrain de la politique partisane était un moyen de faire avancer mes idées. Et comme l’a si bien chanté Edith Piaf, je ne regrette rien de cette période de ma vie dans son ensemble. Bien sûr, avec le recul de l’expérience et sur des détails, il y a des choses que je ferais différemment, pour éviter le ridicule et la caricature.

Bob Corlew, président du Lions Club International

Vous êtes Américain et vous savez sans doute que le monde entier a les yeux braqués sur votre pays depuis les présidentielles de novembre. On se demande, avec inquiétude, quelles sont les décisions que va prendre le nouveau président américain élu, M. Donald Trump ?

— C’est la question que l’on m’a posée le plus avant, pendant et après les élections au cours de mes voyages en tant que président des Lions, cette année. Je réponds que les Etats-Unis ont un système électoral qui prévoit une élection présidentielle tous les quatre ans. Au cours de cette élection, les Américains peuvent voter pour un autre candidat. Nous le faisons depuis des années et il arrive, de temps à autre, que les Américains élisent à la présidence un candidat opposé politiquement à celui qu’il vient de remplacer. C’est un exercice démocratique courant aux États-Unis.

Mais le monde est inquiet par rapport au discours tenu pendant la campagne par le nouveau président élu. Des propos qui, s’ils étaient mis en pratique, pourraient affecter la marche du monde. Beaucoup d’Américains partagent cette crainte, pas vous ?

— Non, et cela pour plusieurs raisons. Premièrement, le pouvoir est exercé aux États-Unis par trois entités spécifiques : la présidence, le législatif et le judiciaire. Le judiciaire est indépendante et les juges en fonction ont été nommés par les précédents présidents, messieurs Bush et Obama. Deuxièmement, les Républicains du parti de M. Trump contrôlent à la fois le Congrès et le Sénat. (…)

En dépit de tout ça, je ne vois pas les membres du Congrès et du Sénat, même les Républicains, laisser M. Trump appliquer toutes les lois qu’il veut.

— Je crois qu’il y a des politiciens sensés au Sénat et au Congrès qui sauront empêcher que le président aille trop loin dans sa politique. La politique de M. Trump est différente de celle de M. Obama, mais il ne faut pas oublier que celle de M. Obama a été le contraire de celle

de M. Bush junior et que les mêmes inquiétudes avaient été exprimées lors du changement, ce qui n’a pas empêché M. Obama de diriger et même d’être réélu. Pour les Américains, c’est un changement de pouvoir démocratique qui est en train de se produire dans leurs pays. Mais cela dit, je comprends les craintes que suscite cette passation de pouvoir dans le monde et même chez vous.

Danielle Wong, présidente du CSR Committee

Vous avez évoqué les guidelines du CSR qui avaient été annulées. Pour quelle raison ?

— Parce qu’elles étaient trop lourdes administrativement. Les projets et les dossiers traînaient, prenaient un temps fou pour être traités. Tout bon fonctionnaire doit prendre du temps pour vérifier les papiers, les données, voir s’ils sont compatibles avec les règlements, entrent dans un cadre administratif autorisé. Ce sont des procédures qui, au lieu de soulager la misère, ne font que les augmenter, souvent dans de grandes proportions. C’est en tout cas ce qu’on m’a dit. Au risque de choquer certaines personnes, je pense qu’il faudrait deregister le CSR, et laisser aux entreprises et aux personnes la possibilité de donner librement.

l Le problème du CSR ne réside-t-il pas dans la volonté politique, gouvernementale, de vouloir tout contrôler, surtout les dons du secteur privé ?

Le désir de contrôler fait partie profondément de l’âme humaine. Ce désir de contrôle augmente du fait que l’argent du CSR n’est pas celui de l’État et on multiplie les contrôles pour qu’il soit bien géré. Pour ne pas être critiqué ou attaqué si les choses se passent mal.

Mais en enlevant ces fameuses guidelines, on a tout simplement enlevé les contrôles.

— Oui et non. Sans guidelines, certaines entreprises ont développé des politiques très intéressantes, elles se sont organisées sur trois ans, ont fait des projets sur le long terme...

Alors que d’autres ont profité de l’absence de guidelines pour donner moins ou pas du tout...

— Dans tout système, il y aura toujours de mauvaises herbes, mais si le système fonctionne bien, elles s’éliminent d’elles-mêmes. Il y a des firmes qui refilent leurs produits périmés aux ONG, se servent du CSR pour passer dans la presse et la télévision pour faire de la communication…

Le Dr Satish Boolell, médecin légiste

Si vous deviez faire une autopsie sociale de Maurice, que révélerait-elle ?

--Elle révélerait que certaines de nos institutions sont en état de décomposition avancée. Certaines institutions mauriciennes puent parce qu’elles se décomposent.

Pouvez-vous citer ces institutions en état de décomposition ?

— Non, parce que et vous et moi serions traînés en cour de justice pour diffamation. Ceux qui “gèrent” ces institutions sont très pointilleux et n’aiment pas qu’on parle d’eux en mal. Au lieu de prendre des décisions pour se débarrasser des pourritures, on préfère maquiller le cadavre et utiliser la table réfrigérante pour faire croire que tout est O.K. Mais nous savons tous que le niveau est en train de baisser de manière générale à Maurice.

Paula Atchia, présidente de la Mauritius Mental Health Association

Le gouvernement semble ne pas avoir entendu les protestations des ONG depuis la présentation du budget. Croyez-vous que ce que vous dites dans cette interview va provoquer une réaction ?

— Je l’espère parce que les ONG ne veulent pas fermer, mais continuer le travail qu’elles font à la place du gouvernement. Ceux qui travaillent dans les ONG ont non seulement l’expérience, mais également font preuve d’abnégation et d’amour pour les bénéficiaires. Pour qu’un enfant arrive à dessiner un rond, savez-vous quels efforts doit déployer un enseignant, quelle attention ce dernier doit lui accorder ? C’est un travail qui demande une capacité émotionnelle hors du commun et qui est non seulement mal payé, mais que l’on va interrompre parce que le ministre veut changer le fonctionnement du CSR, mais n’a pas encore décidé comment il va le faire ! Et vous croyez que ceux qui travaillent dans le secteur et les parents des bénéficiaires vont rester les bras croisés alors que des ONG vont fermer les unes après les autres ? Le gouvernement va au-devant d’un énorme problème social dont il ne mesure pas l’ampleur. Il va le comprendre quand toutes les ONG, toutes les associations, organisations, parents et handicapés vont descendre dans la rue en janvier !