Les jockeys mauriciens font la loi avec des outsiders

Les cavaliers locaux ont le vent en poupe. Samedi dernier, ils se sont taillé la part du lion, avec sept victoires sur huit. À commencer par Rehaze Hoolash, qui a retrouvé le winner’s box après presque deux ans. En selle sur Jullidar (12/1) dans la course d’ouverture, il a laissé courir le pensionnaire du yard de Patrick Merven à l' arrière-garde avant de terminer en bolide. Pour rappel, le hongre bai portait des œillères à nouveau. Jeanot Bardottier n’est pas resté en dehors de la fête. Profitant des malheurs d’Avail, qui a manqué le départ, il a conduit Aficionado à bon port. Du coup, le "pédaleur" porte son score à 13 victoires et passe devant Robert Khathi et Steven Arnold, tous deux infructueux lors de cette 20e journée. Nishal Teeha a sauvé sa journée en faisant triompher Prince of Thieves (24/1). Il y a également eu Yashin Emamdee et Kersley Ramsamy qui ont, eux, enregistré un doublé. Le premier a réalisé une belle course avec Sierra Redwood, en partant aux 1000m, pour ne plus être rejoint. L’alezan a ainsi ouvert son compteur. Puis sur Tabreek, extrême outsider coté à 19/1, qui est venu s’imposer au finish, au nez et à la barbe des favoris. Kersley Ramsamy s’est lui manifesté avec Trackmaster dans la 4e épreuve et Golden Ball dans la course de clôture. Seul le Sud-Africain Donovan Dillon a survécu à cette razzia. Il a été exact au rendez-vous avec Lee’s Star, qui a pris le meilleur de ses adversaires dans la 3e course, pour s’offrir une première réussite.

Rousset reprend du poil de la bête

Fort d’un triplé, le yard Rousset consolide sa première place. Ainsi, les trois vainqueurs que sont Lee’s Star, Prince of Thieves et Tabreek ont largement contribué aux stakes money ramené par cet établissement. De Rs 6 406 000 avant le début du 20e acte, son total de prix est maintenant passé à Rs 7 346 000, soit Rs 940 000 de plus. À faire ressortir que les accessits de Dawn Raid, Karraar et Scotsnog ont tous aussi aidé le tandem Rousset-Seesurrun à grossir le pactole. D’un autre côté, le doublé d’Alain Perdrau n’a fait que consolider sa 5e place, alors que le triomphe d’Aficionado pour le compte du yard Daby a fait gagner deux places à son entraînement, qui passe de la 13e à la 11e place.