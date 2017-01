Les Money Changers placés sous haute surveillance

Depuis la fin de l’année dernière, les Money Changers ont été placés sous haute surveillance de la part des autorités, notamment de la Banque de Maurice. Pour des raisons pas encore dévoilées officiellement et publiquement, les opérations de ces agents de change en devises et en roupies sont passées au peigne fin en vue de déceler des mauvaises pratiques, relevant principalement des délits de blanchiment de fonds.

Suivant les dispositions du Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act, les banques commerciales, où ces gérants et opérateurs de Money Changer sont des clients, ont été appelées à collaborer à cette enquête hors de l’ordinaire, en mettant à la disposition des autorités des informations de nature cruciale sur le mouvement de fonds ou encore de transferts de devises. Une des raisons derrière cette enquête découlerait des premières conclusions de l’enquête de l’Independent Commission Against Corruption (ICAC) sur le réseau de Money Laundering par voie maritime, avec des trafiquants de drogue ayant accès facile à d’importants fonds en devises étrangères, que ce soit pour des acquisitions de bateaux de plaisance ou encore pour le financement d’autres opérations illicites, relevant notamment du trafic de drogue.

En ce début d’année, aucune des sources approchées par Le Mauricien n’a voulu s’aventurer pour commenter la nature de cette enquête, qui fait beaucoup de bruits dans les milieux bancaires.

Affaire à suivre.

School Materials Scheme : paiement du Cash Grant

Le ministère de l’Intégration sociale entame à partir d’aujourd’hui le paiement du Cash Grant sous le School Materials Scheme aux familles éligibles. Ce projet prévoit le versement de Rs 1 500 par enfant fréquentant une institution préscolaire et primaire, Rs 2 000 par enfant dans un collège ou une Pre-Vocational School. Les premiers paiements, crédités aux comptes bancaires des parents, ont déjà été effectués depuis mardi alors que ceux qui n’opèrent pas de comptes en banque, seront payés par le truchement de la Mauritius Post; ils devront l’être à partir d’aujourd’hui et ce, jusqu’au 20.

Un relevé effectué par le ministère a identifié 6 252 familles bénéficiaires de ce Cash Grant avec 11 163 enfants sous le nouveau Poverty Threshold et faisant partie du Social Register of Mauritius. Dans une communication formelle à l’Assemblée nationale en fin d’année, le ministre de l’Intégration sociale, Prithvirajsing Roopun, a fait ressortir que « furthermore, following a request made by my Ministry, the Ministry of Finance and Economic Development has agreed that, on an exceptional basis for academic year 2017, the School Materials Scheme will also be extended to the 13,267 eligible households under the previous Social Register who would have otherwise been excluded. Out of this second category, a first batch of 6,385 households is being finalised and payment will be effected through the Mauritius Post from 05 to 20 January 2017 ».

Actuellement, la National Empowerment Foundation procède à un exercice d’Updating des données sur les ménages concernés avec des paiements prévus au plus tard à la fin de janvier et les bénéficiaires informés par voie postale.