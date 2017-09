Les outsiders font la loi

Un seul favori s’est imposé lors de la 22e journée. Il s’agit d’Act Of Loyalty, qui l’a emporté avec facilité dans la quatrième course. Dans les autres épreuves, les autres favoris sont passés à la trappe. Lividus, Kentucky Bluegrass, Midnight Man, Burg, Ready To Attack, Steal A March, Cape Horn n’ont en effet pas pu confirmer la confiance placée en eux. Cependant, presque tous ces chevaux ont terminé sur le quartet, mis à part Burg et Steal A March. Commodus (1re — Rs 1000), Masaar (2e — 1000), Cula (3e — Rs 2500), Tanjiro (4e — Rs 1600), Speed Limit (6e — Rs 810), Argo Solo (7e — Rs 1100) et Major Jay (8e — Rs 8000) ont fait certainement le bonheur de certains turfistes.

Les doublés

Les entraîneurs Amardeep Sewdyal et Ricky Maingard ont dominé cette journée en s’adjugeant quatre des huit courses au programme avec un doublé chacun. Le premier nommé s’est signalé par l’intermédiaire de Masaar et Cula respectivement, tandis que Maingard a engrangé son doublé grâce à Speed Limit et Argo Solo. Les autres entraîneurs à avoir inscrit leurs noms au tableau des vainqueurs sont Vincent Allet (Commodus), Ramapatee Gujadhur (Act Of Loyalty), Patrick Merven (Tanjiro) et Jean-Michel Henry (Major Jay). Malgré une journée "sans", Gilbert Rousset reste en tête au classement avec Rs 7 905 500 de stakes money contre Rs 6 697 500 pour son dauphin Rameshwar Gujadhur. Ramapatee Gujadhur complète le podium avec Rs 5 863 000 de gains.

Les premières

Cette 22e journée a été l’occasion pour certains coursiers de se signaler pour la première fois sur notre turf. Ce fut en effet le cas pour six chevaux. Il s’agit de Commodus, Masaar, Act Of Loyalty, Tanjiro, Argo Solo, Major Jay. Commodus créa la surprise après neuf sorties infructueuses pour le compte de Vincent Allet. En ce qu’il s’agit de Masaar et Act Of Loyalty, six et trois tentatives respectivement auront été nécessaires pour les voir enfin briller au Champ de Mars. Tanjiro, Argo Solo et Major Jay n’ont pas dû patienter longtemps pour ouvrir leur palmarès puisqu’ils effectuaient leur baptême du feu à Maurice lors de ce rendez-vous.

Ride of the day

Comment passer sous silence la belle prestation de Brad Pengelly ? Le jockey de Ricky Maingard aura été le grand bonhomme de ce rendez-vous, s’adjugeant un magnifique doublé. On retiendra surtout la victoire d’Argo Solo, où il laissa souffler sa monture au maximum, attendant les derniers 100m pour produire son effort. Melson s’est montré très dangereux, mais Pengelly a fait le nécessaire pour contrer son attaque jusqu’au bout.