Les personnes âgées dans le contexte de la migration en Afrique

En Afrique, les personnes âgées se retrouvent impliquées dans divers aspects de la migration, soit en étant elles-mêmes des migrantes soit en finançant les jeunes qui souhaitent émigrer en attendant un envoi d’argent, comme un retour sur un ‘investissement’. Ce papier attire l’attention sur l’importance d’inclure les personnes âgées dans l’élaboration des politiques ayant trait à la migration.

En août 2016, DIS MOI (Droits humains océan Indien) a démarré une campagne nationale en faveur des personnes âgées qui prendra fin en juillet de cette année. Dans ce contexte, nous partageons avec les lecteurs quelques pistes de réflexion sur le sort des personnes âgées « happées » par la migration sur le continent africain.

Le contexte

À l’échelle mondiale, la population vieillit rapidement et cela est plus que marquant dans les pays en développement, soit 12,3% étant âgés de plus de 60 ans en 2015. Il est attendu que ce chiffre atteigne les 21,5% en 2050. La notion de la migration est devenue le “talk of the town’’ dans toutes les conversations au vu du fossé grandissant causé par le vieillissement de la population. Ceci dit, il est fait très peu mention des personnes âgées en Afrique. Sur le plan économique, l’âge de la retraite a été haussé obligeant les personnes âgées, de plus de 60 ans, à continuer de travailler. Sur le plan social, la nucléarisation des familles en milieu urbain et la migration des jeunes ont affaibli les liens intergénérationnels au sein de la famille.

Vers 2050, la tranche d’âge de ceux de plus de 60 ans avoisinera les 200 millions, ce qui aura un impact certain sur la vie sociale, économique et politique. À présent, 52% des hommes et 32,6% des femmes, âgés de plus de 65 ans, continuent de travailler tant dans le secteur formel que dans le secteur informel. L’émigration ou le décès dû au VIH/Sida de nombreux adultes obligent les femmes âgées à s’occuper de leurs petits enfants. Malgré cette contribution indispensable, les personnes âgées n’en finissent pas avec une pauvreté grandissante, la discrimination, la violence et les abus, et ne sont pas capables de faire reconnaître leurs droits.

Pour la plupart, la migration permet de fuir la pauvreté et d’accéder aux meilleures opportunités économiques. Il est attendu que ceux qui partent enverront de l’argent à ceux qui restent. L’on accepte volontiers la migration de ceux qui partent pour des études car l’éducation est considérée comme un moyen d’améliorer la condition de soi et de celle de la famille qui fait d’énormes efforts financiers attendant des remises en retour. Chez nous des étudiants népalais ont souvent déclaré avoir fait le déplacement à Maurice grâce à l’aide de leurs parents qui ont vendu terres et bétail pour trouver le financement nécessaire.

À l’apparition d’une crise alors que les bien portants se déplacent, les personnes âgées restent pour diverses raisons, telles leur incapacité physique (réelle ou simulée par la famille), l’attachement à leurs terres, une première expérience de résister dans des situations de catastrophe similaire, trop exténuant d’envisager une nouvelle vie ailleurs, mais aussi de laisser quelqu’un sur place afin de veiller aux biens de la famille.

Ceux qui restent au pays n’attirent pas l’attention, deviennent invisibles, ne bénéficiant d’aucune aide. Au contraire, ils sont victimes de violence, d’intimidation ou de traumatisme de catastrophes naturelles, ou sont tués comme au Darfour. Les femmes âgées, qui sont moins favorisées à l’émigration, auront le lourd fardeau de s’occuper de ceux qui restent de la maison et de leur terre. De ce fait, leur sort est intrinsèquement lié à celui de ceux qui sont partis.

L’impact sur les personnes âgées en situation de migration forcée

La migration volontaire ou forcée a de nombreux impacts sur les personnes âgées. Ces dernières se sentent inutiles du fait de leur incapacité physique, la perte de leur rôle traditionnel au sein de la famille. Celles qui sont forcées de partir font face à de multiples dangers, absence de sécurité, de soins. Leur invisibilité est telle qu’il n’y a pas de statistiques sur les cas de personnes souffrant de maladie mentale, ou de l’hypertension, du diabète et atteintes du cancer. Selon une étude de HelpAge, les personnes âgées veulent rentrer pour mourir dans leur pays, ayant un attachement particulier aux leurs qui sont décédés, tels le transfert de leurs os jusqu'à leur terre natale. Les personnes âgées sont ainsi dévastées ayant perdu leur statut social malgré leur contribution (invisible) et étant obligées de travailler même au-delà de leur 70 ans. La situation est tellement précaire qu’au nord de l’Ouganda les autorités locales ont décrété les vendredis jour de la mendicité pour les personnes âgées. Ailleurs, durant le génocide au Rwanda des milliers de femmes avaient été violées par des soldats atteints du virus du SIDA. Aujourd’hui, ces femmes souffrent d’un double trauma, soit du viol et du virus. Le nombre n’est pas connu. Aussi, la peur d’être de nouveau victimes lors des transits au cours des déplacements réduit la mobilité et l’indépendance des femmes et encore plus des femmes âgées.

Il existe une disparité dans des situations d’urgence, notamment entre les priorités des personnes âgées et celles des organisations humanitaires. Alors que les personnes âgées privilégient en ordre le revenu, l’accès aux services de santé, l’abri et l’alimentation, pour les agences ce sont d’abord l’alimentation, l’isolement dû à la séparation et l’accès aux services de santé.

DIS MOI demande que les droits des personnes âgées soient respectés ; que l’ONU adopte dans les mois à venir une Convention des droits des personnes âgées, prenant en compte cette triste réalité liée aux migrations dans le monde.

