Les premières centenaires de 2017

Elles sont quatre à avoir soufflé leurs 100 bougies durant cette première semaine de 2017. Il y a eu d’abord, dimanche dernier, Noëla Thérèse, de Clémencia, suivie de Jaleeka Woozeer (Phoenix), Hylabhye Kaidaree (Vacoas) et Ann Bathfield (Curepipe). Nous avons rencontré deux d’entre elles.

Jalaica Wozeer : “Taquine après avoir été une dame de fer”

Jalaica Wozeer a été durant sa jeunesse “une dame de fer” qui a dirigé avec fermeté la culture de ses champs de cannes. D’ailleurs, c’est à 80 ans qu’elle a pris sa retraite et ses proches la surnomment encore “Margaret Thatcher”. “Aujourd’hui, elle est joueuse, taquine et coquine”, confie sa petite-fille, Nooriah Wozeer. Cette dernière, tout comme son frère, a fait le déplacement l’une de Paris et l’autre de la Grande-Bretagne. “Elle fait aussi beaucoup de blagues comme celle qui cherche des maris à tout le monde et joue à l’entremetteuse. Cela lui arrive aussi de nous demander de trouver quelqu’un de beau, jeune et fort pour elle”, raconte Nooriah Wozeer.

Celle qui est affectueusement appelée”Daddy” est également une Daddy Selfie, qui aime beaucoup les photos. Le seccet de sa longévité, confie-t-elle, est sa bonne humeur.

Jalaica Wozeer ne souffre d’aucune maladie et est parfaitement mobile. C’est toutefois sa fille Sakeela qui s’occupe d’elle depuis 20 ans et reste à son chevet la nuit. Daddy observe un rituel dès son réveil: après avoir elle-même fait sa toilette, elle prend son petit déjeuner composé de lait et de Weetabix. Puis elle se dirige vers les escaliers pour y prendre un bain de soleil. Elle met un point d’honneur à se faire belle, aime se coiffer et choisit elle-même ses vêtements. Son plat préféré : riz, dholl et pomme d’amour grillée. Elle aime beaucoup la pizza.

Daddy s’est mariée à l’âge de 18 ans et de son union avec son défunt époux Wahed, sont nés sept enfants, cinq garçons et deux filles, dont l’aînée est morte le 7 janvier de l’année dernière, soit le jour de ses 99 ans. Deux autres enfants : un autre fils et une de ses filles ne sont plus de ce monde. Jalaica Wozeer a aussi 17 petits-enfants.

Une grande fête où 250 personnes ont été conviées est prévue pour son anniversaire où du briani de poulet sera servi.

Hylabhye Kaidaree : « Une santé de fer »

Hylabhye Kaidaree n’a aucun problème de santé et arrive à marcher parfaitement. D’ailleurs, elle fait toujours son ménage et prépare le thé pour son fils Mandaroo Kaidaree, 80 ans, et son petit-fils A. Rama, 57 ans. Vivant au troisième étage, elle descend les escaliers pour se rendre à la quincaillerie familiale juxtaposée à sa maison quand le coeur lui en dit. “Mais depuis six mois, elle a ralenti son rythme, car elle a souffert d’une gastro sévère qui a bien failli l’emporter”, confie une de ses petites-filles.

Hylabhye Kaidaree, qui habite à la Marie, Vacoas, s’est mariée à l’âge de 18 ans et a eu deux enfants.

Elle mange beaucoup de légumes de même que du poisson et attribue sa longévité à sa foi en Dieu. Elle regarde la télévision bien qu’elle ne voie pas d’un oeil. Ses deux enfants sont toujours de ce monde, dont une fille de 75 ans. Elle a cinq petits-enfants et dix arrière-petits-enfants. Une fête a eu lieu, hier après-midi, à la municipalité de Vacoas/Phoenix entourée de sa famille et des membres du ministère de la Sécurité sociale pour l’honorer comme il se doit.