Les relations de défense entre la France et l’Inde pendant la Guerre Froide (I)

« D’un point de vue mauricien, et alors que la politique étrangère du pays est historiquement influencée par les diplomaties d’influences française et indienne dans l’océan Indien, Prem Baskara nous propose de revenir sur la complexe Histoire des relations de défense entre la France et l’Inde pendant la Guerre Froide, symbole d’une coopération en demi-teinte entre puissances traditionnelles et émergentes dans une région ayant historiquement évité tout affrontement militaire majeur » [Umar Ibrahim Dahoo]

Le 26 janvier 2016 et pour la première fois dans l’histoire de la parade de la Republic Day of India, une troupe étrangère était invitée à défiler aux côtés de l’armée indienne. Cet honneur historique fut accordé à la France et à son armée : 123 soldats du 35e régiment d’infanterie de Belfort ont ainsi défilé lors de cette fête nationale indienne, sous les yeux du président de la République française, François Hollande. Pour ce régiment, c’est un retour aux sources. Au XVIIIe siècle, il avait combattu les Britanniques aux côtés des Indiens pour empêcher qu’ils colonisent le pays et avait ainsi pris part à la deuxième guerre de Mysore opposant la Compagnie britannique des Indes orientales et le royaume de Mysore sous le régime d’Haidar Ali et de son fils Tipu Sahib.

En outre, en cette période du centenaire de la Première Guerre mondiale, il n’est pas inopportun de rappeler que des soldats indiens se sont battus sur le sol français. Parmi les nombreux pays qui ont participé aux côtés de la France aux combats de la Grande Guerre, l’Inde est souvent ignorée. Cette dernière contribua pourtant au déroulement des opérations dans le nord de la France : le corps d’armée indien, alors composé de 100 000 hommes regroupés en deux divisions d’infanterie et deux divisions de cavalerie, compta près de 10 000 victimes dans la boue des tranchées. (1)

Les relations entre la France et l’Inde sont donc profondément enracinées dans notre histoire commune et marquée par un partenariat stratégique conclu en 1998. Depuis, un progrès significatif a été constaté dans tous les domaines de la coopération bilatérale par le biais de visites régulières de chefs d’États et de personnalités politiques de haut niveau.

Le contexte de Guerre Froide a joué un rôle majeur dans l’avènement des relations de défense entre ces pays. C’est pourquoi il est nécessaire de retracer l’histoire des relations de défense franco-indiennes entre 1947 – date de l’indépendance indienne – et 1991, date de fin du monde bipolaire.

1947-1962 : l’influence de la politique coloniale française dans les relations de défense franco-indiennes

Lorsque survient la Guerre Froide, Jawaharlal Nehru établit le non-alignement comme la stratégie optimale en matière d’affaires étrangères et de défense nationale pour un pays comme l’Inde dans un monde bipolaire en proie à l’armement nucléaire. L’Inde se voulait non alignée pour s’assurer de rester une nation indépendante, sachant qu’elle sortait à peine d’une centaine d’années de colonisation britannique. Sa politique de défense fondée sur le non-alignement et la non-violence s’opposait à toute stratégie de défense. Nehru ne prévoyait en effet aucune menace militaire et réduisit donc les effectifs de l’armée indienne. Ce dernier fut cependant contraint de modifier sa position à l’égard des capacités militaires de l’Inde lorsque le 22 octobre 1947, à peine deux mois après l’Indépendance, les premiers raids militaires pakistanais eurent lieu en Inde. Celle-ci avait des difficultés à faire respecter ses frontières avec le Pakistan qui réclamait le Cachemire, région qui bascula en grande partie du côté indien après la Partition de 1947.

Pour renforcer son armée, l’Inde avait besoin de la collaboration d’un grand pays industriel. Pour des raisons politiques évidentes, elle ne tenait pas à demander l’assistance tant des États-Unis que de l’URSS, bien que cette assistance lui fût proposée des deux côtés. Le pays fournisseur le plus évident était bien sûr la Grande-Bretagne, mais l’Inde désirait s’affranchir progressivement de la dépendance envers celle-ci. Ainsi, la France se tenait comme une bonne alternative au Royaume-Uni, les matériels français bénéficiaient d’une bonne réputation, étant de qualité, mais coûteux. Le premier cas d’achat de matériel par l’Inde à la France survient dès 1949, lors de l’acquisition des kits de montagne français pour ses troupes stationnées au Cachemire. Mais c’est surtout l’accord signé le 26 juin 1953 avec une commande de 71 Ouragans qui permit à la France de s’imposer comme une référence dans la fourniture d’armement aux armées indiennes et plus particulièrement dans le domaine aéronautique, qui orientera pour plusieurs années, l’Armée de l’Air et l’industrie aéronautique indienne, vers la technique française. Le 23 septembre 2016, l’officialisation de l’achat par l’Inde de 36 Rafale à la France, pour environ 8 milliards d’euros témoigne de la persistance de cette référence française.

La France et l’Inde ne voyaient cependant aucun intérêt particulier de renforcer leurs relations bilatérales plus loin que leurs intérêts commerciaux. Cette réserve s’explique par les différends liés à la politique coloniale de la France qui a divisé les deux pays. En effet, le contentieux autour des possessions françaises ralentissait fortement les relations entre les deux pays, par ailleurs la politique coloniale de la France était vivement critiquée par New Delhi en Indochine. Ces différends expliquaient aussi pourquoi il a été difficile de mettre en place une véritable mission de défense française en Inde et inversement. Ces contraintes ont largement ralenti lorsque l’armistice en Indochine a été conclu et qu’un accord sur la cession des Établissements français à l’Inde a été signé.

1962-1971 : le rôle de la France dans la mise en place d’une solide politique de défense indienne

L’année 1962 marque un tournant pour la politique de défense de l’Inde. Un conflit oppose la Chine et l’Inde pour le contrôle de territoires himalayens. L’agression chinoise et la déroute de l’armée indienne constituent une rupture dans les relations franco-indiennes de défense, et les années qui ont suivi ont eu un impact décisif sur ces relations. La France émergeait comme un interlocuteur majeur pour la défense de l’Inde. Le nombre de dépêches diplomatiques de l’Ambassade de France à New Delhi abordant les questions de défense pendant cette période témoigne de l’intérêt que la France porte à la vente d’armements. Cependant, ces ventes revêtaient uniquement un intérêt commercial et ne s’effectuaient pas à titre d’aide militaire. La France se trouvait dans une position psychologique excellente pour aider l’armée indienne qui cherchait à définir une doctrine d’emploi de ses forces armées.

La France adopta cependant une attitude ambiguë pendant la seconde guerre indo-pakistanaise de 1965, en suivant officiellement ses alliés dans l’imposition d’un embargo limité sur les armes aux deux côtés pour éviter que les deux pays ne se lancent dans une course aux armements. Elle finit cependant par lever l’embargo en 1966 pour poursuivre ses intérêts commerciaux, mais les matériels livrés après cette date l’étaient dans le cadre de contrats signés antérieurement à l’embargo. Les exportations françaises d’armements ont logiquement accusé une baisse constante à partir de 1965. Bien qu’elles aient repris par la suite, les exportations d’armements n’étaient pas aussi dynamiques qu’elles ne l’étaient puisque l’Inde s’approvisionnait désormais essentiellement chez les Soviétiques qui, contrairement à la France et les États-Unis, n’avaient pas appliqué d’embargo à l’Inde. Les États-Unis, s’ils étaient restés neutres en appliquant un embargo à l’Inde et au Pakistan, auraient fini par lever également l’embargo pour reprendre la vente d’armement uniquement au Pakistan. L’Inde était donc contrainte d’accepter l’aide de la Superpuissance soviétique.

Il est important de souligner que la France a toujours affirmé son intérêt pour le maintien de l’Inde dans une position suffisamment forte vis-à-vis de la double menace chinoise et pakistanaise. Dans cette perspective, la France a constamment veillé à maintenir une proportion raisonnable entre ses fournitures au Pakistan et à l’Inde, ce qui n’était pas le cas des deux Superpuissances. Ainsi, même si l’approche française restait commerciale, elle a contribué à l’amélioration de son image auprès des Indiens, qui ne souhaitaient pas totalement dépendre de la Superpuissance qu’était l’URSS. La neutralité de la France envers l’Inde et le Pakistan n’était pas au final une si mauvaise idée. Elle ne favorisait aucun des deux belligérants, ce qui lui valut de rester un fournisseur potentiel à l’Inde, qui désirait s’affranchir de la tutelle soviétique.

Cet article est le fruit de recherches effectuées dans le cadre d’un mémoire en Histoire militaire. Il repose sur une analyse de sources archivistiques au Centre des Archives Diplomatiques de La Courneuve et au Service Historique de la Défense.

Prem Baskara est étudiant en Master 2 Expertise des Conflits Armés au sein de l’Institut des Etudes sur la Guerre et la Paix de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il est également titulaire d’une Maîtrise en Histoire Militaire de l’Université Paris-Sorbonne.