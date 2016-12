Les relations de défense entre la France et l’Inde pendant la Guerre Froide (II)

En 1971 se déroule la troisième guerre indo-pakistanaise qui constitue à nouveau un tournant pour la politique de défense indienne et indirectement pour les relations franco-indiennes de défense. A partir de ce moment-là, l’Inde prend conscience pour la première fois de sa puissance militaire. Elle va donc désormais tenter d’imposer sa suprématie militaire en Asie du Sud en essayant de se renforcer par le biais de nouvelles acquisitions d’armes, essentiellement auprès de l’URSS mais aussi auprès des puissances occidentales dont la France. C’est aussi une période où les Indiens se rapprochent encore plus des Soviétiques en réponse au soutien américain envers les Pakistanais durant le conflit indo-pakistanais de 1971. Si l’Union Soviétique restait pour l’Inde un ami privilégié dans les années 1980, l’intervention de l’armée rouge en Afghanistan en 1981 a fait naître des divergences entre les deux pays. En effet, cette intervention a introduit le conflit Est-Ouest dans la région sud-asiatique que l’Inde considère historiquement comme une zone de paix. Les Etats-Unis qui s’étaient retirés d’Asie au cours des dix dernières années considéraient désormais l’Asie du Sud comme un enjeu stratégique de première importance.

Pour faire face à la présence des superpuissances dans l’océan Indien, la France et l’Inde voyaient la nécessité de renforcer leur relation bilatérale. D’une part, l’Inde souhaitait se faire reconnaître comme l’un des principaux porte-parole des pays en voie de développement, elle comptait se servir au mieux de ses intérêts de grande puissance régionale, mais souhaitait surtout retrouver une liberté d’action vis-à-vis des Soviétiques. La France répondait aux intérêts de l’Inde puisqu’elle tenait un nouveau langage dans les relations Nord-Sud, et se présentait comme une alternative à l’URSS pour l’approvisionnement d’armes en Inde. La France avait aussi tout intérêt à renforcer ses relations avec l’Inde. En effet, l’évolution des intérêts que la France porta à l’Inde à partir de 1971 était surtout influencée par la place que tenait celle-ci au sein de la Guerre Froide. La France voulait dès le lendemain de la Grande Guerre retrouver son indépendance et la Guerre Froide était un moyen pour la France d’exister comme intermédiaire. Rappelons que le Général de Gaulle refusait catégoriquement l’hégémonie des deux blocs. En outre, le marché indien des armements n’était pas sans intérêt pour la France, c’est pourquoi la relance de la coopération franco-indienne sur un plan stratégique reposa en grande partie sur une coopération en matière d’armement.

Tout au long de la Guerre Froide, la France et l’Inde se sont régulièrement consultés sur les questions de défense, mais leurs relations sont restées commerciales. La France figurait après l’Union Soviétique parmi les fournisseurs d’armes les plus importants à l’Inde, mais ces deux pays sont restés des partenaires commerciaux et ne se sont pas livrés à de véritables discussions stratégiques. L’effondrement du bloc soviétique entre 1990 et 1991 et la fin de son partenariat privilégié avec Moscou obligeaient l’Inde à repenser sa politique internationale et à rechercher de nouvelles solidarités. La France, en dépit des liens relativement neutres avec l’Inde jusque dans les années 1990, a progressivement exprimé son intérêt de développer ses relations avec l’Inde dans un intérêt autre que commercial : l’initiative est finalement revenue à l’ancien Président français Jacques Chirac, qui conclut un partenariat stratégique avec la puissance émergente indienne en 1998, ouvrant une ère de coopération militaire plus dense entre la France et l’Inde.

Prem Baskara est étudiant en Master 2 Expertise des Conflits Armés au sein de l’Institut des Etudes sur la Guerre et la Paix de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il est également titulaire d’une Maîtrise en Histoire Militaire de l’Université Paris-Sorbonne.

