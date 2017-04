Les Retraits

1re course : Van Der Scaler, Yoda Man, Lividus, Agincourt

2e course : Seeking The Dream

3e course : Chester’s Wish, Bridegroom Bertie, Rasta Rebel

4e course : Beluga, Allenby Park

5e course : Clifton Surf, Top Jet, Evergreen

6e course : Sir Earl Grey

7e course : Brave Leader

8e course : Shield Of Thunder, Lord Wellington

Changements de harnachements

1re course : LECTURE D (105) : Side winkers off, Blinkers 1st time, Noseband on ,VILLA LE BLANC (108) : Blinkers 1st time, Tongue-tie 1st time

2e course : CHESTER’S WISH (206) : Blinkers off, Side winkers again, Nicholson Bit

3e course : SEEKING THE DREAM (303) : Noseband off, Side winkers 1st time, CARSON CITY (306) : Side winkers 1st time, PIMPERNEL (308) : Blinkers off, Noseband on

4e course : BUFFALO TRIP (406) : Blinkers off, Noseband off

5e course : CHOSEN DASH (501) : Drop Noseband off, Noseband on

8e course : BURWAAZ (802) : Side Winkers off, Blinkers again, CATWALK MODEL (804) : Side winkers off, BRAVE LEADER (806) : Blinkers again, Noseband on

Bonne impression

1re course : Blizzard Of Ozz, Dark Force, Ek Tha Tiger, Lecture D, Villa Leblanc

2e course : Melson, Seeking The Dream, Seven Oceans, Accountability, League Of Legends

3e course : Gameloft, Dawn Raid, Mexican Sun, Chester’s Wish

4e course : Argun, Sir Earl Grey, Evergreen, Our Jet, New Star

5e course : Chosen Dash, Streetbouncer, Beluga, Step To Fame

6e course : Bulsara, Scotsnog, Everest, Memphis Mafia

7e course : Anton Ruskin, Red Hot Poker, Van Der Scaler

8e course : Bridegroom Bertie, Burwaaz, Anafesto, Catwalk Model, Emblem Royale, Lividus

Exotic Bets

LÉVÉ PILÉ (WIN)

Dark Force

Seeking The Dream

Chosen Dash

LÉVÉ PILÉ (PLACE)

Ek Tha Tiger

Gameloft

Melson

Argun

Beluga

Scotsnog

Van Der Scaler

Emblem Royale

ROVING BANKER

Blizzard Of Ozz

Chester’s Wish

League Of Legends

Sir Earl Grey

Step To Fame

Everest

Anton Ruskin

Lividus

LÉVÉ PILÉ (WIN + PLACE)

Dark Force (W)

Chester’s Wish (P)

Seeking The Dream (W)

Argun (P)

Chosen Dash (W)

Scotsnog (P)

Van Der Scaler (P)

Lividus (P)