Les Retraits

1ère course: Bridegroom Bertie

2ème course: Max Rapax, Cavallino, Maestro’s Salute, Rebel’s Game, Spirit Of Dover, Emaar, Imperial Dancer

3ème course: Chester’s Wish, Ready For Take Off, Roman Silvanus, Captain’s Orders, What’s News, Masaar

4ème course: Max Rapax, Our Jet, Dawn Raid

5ème course: Unbridled Joy, Beluga, Le Clos, Parker, Buffalo Trip, Castle

6ème course: One Cool Dude, Bouclette Top, Prince Of Thieves, Man To Man, Speed Limit, Easy Lover, Assegai, Unbridled Joy, Awesome Adam

7ème course: Silver Dice, Seeking The Dream

8ème course: Yoda Man, Domani, Villa Le Blanc

Changements de harnachements

1ère course: NEWSMAN (103) : Blinkers Off, VILLA LE BLANC (1010) : Blinkers off, Side Winkers 1st time, ROY’S EXPRESS (105) : Nicholson Bit off, SMITTEN (108) : Tongue-Tie 1st time

2ème course: BEACH IN A BOTTLE (205) : Blinkers off, Side Winkers again

3ème course: THE DEACON (302) : Blinkers off, Noseband off, Side Winkers 1st time, PIMPERNEL (307) : Blinkers again

4ème course: LE CLOS (404) : Tongue-Tie 1st time, Earplugs off, CAVALLINO (408) : Pacifiers off

5ème course: AWESOME ADAM (504) : Tongue-Tie 1st time, TOP JET (505) : Side Winkers 1st time

7ème course: SPIRIT OF DOVER (704) : Side Winkers 1st time, AFICIONADO (706) : Blinkers again, CHESTER’S WISH (707) : Side Winkers off, Blinkers again, Nicholson Bit off, Pacifiers 1st time, Noseband 1st time

Bonne impression

1ère course: Blue Jeans, Newsman, Lecture D, Storm Clipper, Yoda Man, Smitten, Domani

2ème course: Buffalo Trip, Dawn Raid, Castle

3ème course: Imperial Dancer, Prince Lateral, Sunset Breeze, All Magic, Pimpernel

4ème course: Beluga, Jambamman, Forward Drive, Five Star Rock, Nordic Storm

5ème course: Gharbee, Argun, Awesome Adam

6ème course: Charles Lytton, Kremlin Captain, Tandragee, Recall To Life, Chinese Gold, Captain Magpie, Elite Class

7ème course: New Star, Rebel’s Game, Spirit Of Dover, Emaar, Chester’s Wish, Roman Silvanus

8ème course: Craftsman, After Midnight, Captain’s Orders, Billy Bojangles, Emblem Royale

Exotic Bets

LÉVÉ PILÉ (WIN)

Blue Jeans

Argun

Emaar

LÉVÉ PILÉ (PLACE)

Yoda Man

Castle

Sunset Breeze

Jambamman

Gharbee

Charles Lytton

New Star

Captain’s Orders

ROVING BANKER

Villa Le Blanc

Dawn Raid

Pimpernel

Beluga

Awesome Adam

Elite Class

Rebel’s Game

Emblem Royale

LÉVÉ PILÉ (WIN + PLACE)

Blue Jeans (W)

Dawn Raid (P)

Sunset Breeze (P)

Beluga (P)

Argun (W)

Charles Lytton (P)

Emaar (W)

Captain’s Orders (P)