POUR LES VICTIMES DU SÉISME EN ITALIE : Fulvio Porcu lance un appel à la solidarité

Le récent séisme en Italie, qui a fait 278 morts et près de 400 blessés – dont 40 dans un état grave –, n'a laissé personne insensible. Dans le seul village d’Amatrice, en ruines après le tremblement de terre, les corps sans vie de plus de 200 personnes ont été extraits des décombres. À Maurice, Fulvio Porcu, d'origine italienne et gérant du resto-bar Côté Jasmin, situé rue St-Georges, à Port-Louis, a décidé d'apporter sa modeste contribution aux victimes. À travers un des plats phares d'Italie, le spaghetti all'Amatriciana (qui comprend du prosciutto fumé ou du guanciale finement haché à la sauce piquante relevé par de la tomate et du fromage Pecorino Romano), Fulvio lance un appel à la générosité. « Ce plat est vendu Rs 300. De cette somme et sur chaque plat, Rs 50 seront versées en Italie aux familles des victimes. C'est un petit geste mais il est dédié à une cause humanitaire. Notre souhait est que de nombreux Mauriciens s'allient à cette noble cause », dit-il.