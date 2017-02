LETAN LONTAN - LA FAMILLE KISSOON : Maha Shivaratree au passé recomposé

Au cœur de Saint-Pierre, trois générations de la famille Kissoon nous ouvrent les portes de leur demeure pour nous parler de Maha Shivaratree. Les souvenirs d’autrefois refont surface pour nous plonger dans un temps où simplicité, ferveur et sacrifice étaient les compagnons de route des pèlerins convergeant vers le Ganga Talao.

Dharam Kissoon (72 ans) et son épouse Satwantee (65 ans), leur tante Rambawtee Kissoon (78 ans) et sa fille Swastee Seebaruth (47 ans), de St Pierre partagent avec Scope des bribes du passé. Ils nous font redécouvrir les rites et rituels autour de cette fête, qui sera observée le 24 février à Maurice.

Lors des jours qui précèdent le pèlerinage, Dharam Kissoon raconte que tout le monde “gard karem, surtou bann dimounn ki pe aranz kawal la. Nou pa manz laviann me konsom boukou fri ek legim, me san disel”. Aujourd’hui, le karem dou n’est pas respecté par tous. “Koumadir piknik. Ou gagn diri, kari, briani, pouri lor sime, me lontan ou pran ou manze depi lakaz ou vini. Sel zafer ti pe gagne, sete fri, dite, delo ek enn ti pe greo”, ajoute Satwantee.

Pèlerinage.

Les kawal multicolores sont de nos jours un folklore incontournable à l’approche de Maha Shivaratree, mais leur dimension ne fait pas l’unanimité chez les anciens. “Lontan ti pe fer Maha Shivaratree sinp, mais asterla zot pe fer bel bel kawal. Nou ti pran zis enn dibwa e met de lota”, se souvient Dharam Kissoon. “On aiguisait les deux extrémités d’un bambou, qu’on ajustait en forme d’arc sur un morceau de bois de ravenala. On la recouvrait ensuite de toile, qu’on ornait avec des miroirs et aussi une petite photo de Shiva. On le transportait facilement sur l’épaule lors du pèlerinage.” Aussi connu comme le kanwar, il était majoritairement porté par les hommes, car les femmes avaient leur jhowri. “Se enn morso latwal blan ki nou ti pe tourne e plas de boutey vid de kote. Nou ti pe met otour nou likou pou aport delo ki nou ranpli dan lak sakre pou ramenn dan tanp nou landrwa”, précise Satwantee. De nos jours, bien que certains transportent toujours l’eau sacrée dans des jhowri, les plus jeunes préfèrent les sacs à dos.

Dharam Kissoon essaie de se rappeler letan lontan. “Kan mo ti zanfan, kouma mo bann gran fami, mwa osi mo ti pe al Grand Bassin pie ni. Aster met short ek t-shirt blan, me avan nou ti pe met swa nou langouti ou enn kourti. Lor latet, nou ti pe port enn mouswar sifon, ki nou apel ousi sapo Hanuman.” Satwantee évoque l’époque où elle habitait Montagne Ory. Ses cousins et elles accompagnaient les plus grands aussi loin qu’ils le pouvaient, lors d’une procession rythmée par des chants en l’honneur du dieu Shiva (Om Namashivaya) et au son du jal et du dolok.

Bhajan et kirtan.

Il y a cinquante ans, les routes n’étaient pas goudronnées et spacieuses, pas très praticables pour les enfants. “Depi Henrietta ziska Grand Bassin, ti ena bwa. Ti ena nek enn ti santie ros ros ki ti vinn labou kan lapli tonbe”, se rappelle Rambawtee Kissoon. Pour atteindre le lac sacré, “ti pe trap lerb pou monte”.

Le Ganga Talao possède aujourd’hui des dortoirs et les dévots peuvent se reposer et se rafraîchir tout au long de la route. Rambawtee Kissoon raconte qu’“avant, nous dormions à même le sol sur des goni sous les arbres”. Lorsque la pluie jouait au trouble-fête, on allumait un feu pour se réchauffer et faire sécher le goni, tout en se racontant des histoires et chantant le bhajan et kirtan (chansons religieuses). À l’époque de Satwantee, “on s’achetait deux mètres de plastique pour se coucher”.

En arrivant au Ganga Talao, les pèlerins font leur puja (prières) et versent de l’eau sur le shivling (pierre sacrée représentant Shiva). “Lontan, bann murthi (statuette) ti tipti.” Les singes, qui sont maîtres des lieux, participaient à la fête. Dès qu’on commençait le puja et qu’on mettait le parsadi (offrandes), ils s’en emparaient pour les manger. Ces offrandes sont composées de fleurs de bétel, de fruits (coco, pomme, orange, raisin), ou encore de lait qu’on déverse sur le shivalingam. Sur une feuille de bétel, on allume du camphre pour éclairer les dieux et leur demander leur lumière tout au long de l’année. “Aujourd’hui, on n’a plus le droit de laisser nos offrandes sur place, pour ne pas polluer l’eau du lac”, confie Swastee.

La grande nuit de Shiva.

Rambawtee se souvient des histoires que lui contaient ses grands-parents. Avant la découverte de Pari Talao (Ganga Talao), des anges venaient se baigner dans ce lac, et faisaient sécher leurs cheveux sur l’île qui se trouve au milieu. “Kan bann dimounn inn koumans vini, zot inn ale e les laplas a lezot. Très peu sont ceux à avoir déjà mis les pieds sur cet îlot, car pour être en mesure de s’y rendre, il faut énormément de shakti (foi). Chaque année, une seule personne nage pour aller allumer la lampe qui s’y trouve, et c’est toujours la même”, dit la fille de Rambawtee. Selon les légendes contées à Dharam par ses aïeux, “dans ce lac peuplé de poissons se trouve également une anguille géante de plusieurs mètres de long qui veille sur les eaux”.

Une fois de retour dans leur région, les pèlerins prennent la direction du temple et y déversent un peu d’eau sur le shivling pour remercier les dieux de leur avoir donné la force d’effectuer le pèlerinage. Le lendemain, lors de la grande nuit de Shiva (connu comme le Charparpujah), les fidèles se rendent encore une fois dans les temples. Des prières en l’honneur de Shiva sont récitées toute la nuit, et le reste de l’eau sacrée est déversé quatre fois sur le shivling.

Rambawtee Kissoon confie que les rituels autour du Charparpujah sont restés les mêmes qu’autrefois. Elle ajoute que même si Maha Shivaratree est une célébration qui a changé de visage au fil du temps, la ferveur et le symbolisme qui l’entourent subsisteront à jamais.